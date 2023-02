Expanded defense cooperation ng Pilipinas at US, suportado ni Tolentino

MANILA - Suportado ni Senador Francis 'Tol' N. Tolentino ang mas pinalawak na defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos.

"I am in favor of defense/security cooperation 'upgrades' with reliable allies like the United States, considering the evolving regional conditions and challenges, so long as this is anchored on solid constitutional foundations and for the greater interests of the nation and EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement) is evidently a good model," ani Tolentino, vice-chairman ng Senate Committee on National Defense and Security sa isang pahayag.

Ito ang reaksyon ni Tolentino matapos ihayag ng Manila at Washington D.C. nitong Huwebes ang planong mas palawakin pa ang saklaw ng EDCA, kung saan bukod sa pagkakaroon ng Estados Unidos ng access sa karagdagang apat na base militar sa bansa ay ang pag-upgrade pa nito sa limang unang napagkasunduang limang 'Agreed Locations' sa ilalim ng kasunduan.

"?We just have to lay down the parameters with friendship and sovereignty as the pillars," dagdag pa ng senador na senior vice-chairman din ng Senate Committee on Foreign Relations.

Sa likod ng mas lalong umiinit na tensyon sa mga pinag aagawang teritoryo sa West Philippine Sea at South China, ipinanukala ni Tolentino nitong nakaraang buwan ang pagkakaroon ng isang multilateral joint patrol sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, at mga karatig bansa na kasapi ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pagdating sa aspeto ng maritime security cooperation.

Giit ng mambabatas na ang pagkakaroon ng joint patrol kasama ang U.S. at iba pang claimant states sa ASEAN ay makatutulong upang masiguro ang kalayaan sa paglalayag, karapatan sa pangingisda at kahit paano ay mapahupa ang umiinit na alitan sa teritoryo sa buong South China Sea region.