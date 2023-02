Aduro Clean Technologies fait le point sur l'initiative de recherche conjointe avec l'Université Western

/EIN News/ -- SARNIA, Ontario, 02 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), société canadienne spécialisée dans le développement de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les plastiques et à transformer les huiles brutes lourdes et renouvelables en ressources de la nouvelle ère et en combustibles de plus haute valeur, se réjouit de faire le point sur l'avancement de son projet de recherche conjoint intitulé « Ajustement des fluides supercritiques pour le recyclage des polymères en monomères et en produits chimiques ».



Le 27 octobre 2022, la Société en partenariat avec l'Université Western Ontario (« Université Western » a annoncé que son projet de recherche conjoint avait reçu 1,15 million de dollars en fonds non remboursables de la part du National Sciences and Engineering Research Council (« NSERC » pour le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie) Alliance et du Programme de subventions accélérées Mitacs (« Mitacs »). La Société, en partenariat avec Aduro, apportera 382 500 dollars supplémentaires, pour un budget total du projet s'élevant à 1,53 million de dollars.

L'objectif de ce projet de recherche conjoint est d'évaluer l'impact des contaminants intrinsèques et extrinsèques, comme les aliments, les déchets organiques, les plastifiants et les charges, présents dans les matières premières plastiques dans des conditions variables de qualité, de rendement et de conception de procédé. Le projet s'efforce également d'améliorer les techniques de pré et post-traitement. L'objectif commercial est d'élaborer des stratégies efficaces qui minimisent le besoin de systèmes de tri et de séparation coûteux pendant le prétraitement. Le projet vise à améliorer davantage la technologie Hydrochemolytic™ de recyclage chimique des matières plastiques post-consommation et post-industriel.

Toute la propriété intellectuelle générée par le projet de recherche conjoint sera détenue par Aduro. Le projet emploiera 18 personnes hautement qualifiées qui se consacrent au programme de commercialisation d'Aduro. Aduro communiquera avec l'équipe de l'Université Western deux fois par semaine afin d'assurer la réussite du projet.

Le projet de recherche sur trois ans, dirigé par le Dr Paul A. Charpentier et le Dr Cedric L. Briens de l'Université Western, a démarré en janvier 2023. À ce jour, les chercheurs principaux ont recruté une équipe de 6 membres chercheurs qui commenceront à travailler sur les livrables du projet de la première année.

Au cours de la première année du projet, l'équipe de recherche effectuera un examen minutieux de la littérature sur les contaminants intrinsèques et extrinsèques dans différents plastiques et composites. Ses membres concevront, développeront et mettront également en service un système de réacteur à cellule de vision permettant d'étudier différents types de plastiques. En outre, des expériences seront menées dans un système de réacteur discontinu afin d'optimiser la compréhension du comportement des additifs et des charges, ainsi que l'étude de la solubilité des plastiques à croissance en chaîne et par étape dans différents solvants. L'objectif final est de déterminer les interactions et la qualité du produit des plastiques mélangés pour un recyclage valorisant.

« Nous avons réalisé d'excellents progrès jusqu'à maintenant dans le cadre du recrutement, des entretiens et de l'intégration de l'équipe du projet initial », a déclaré le Dr Paul Charpentier. « La participation et l'engagement d'Aduro dans l'effort de recrutement a été inestimable. Le soutien et l'implication active de notre partenaire d'industrie sont essentiels pour mener ce projet de recherche, en assurant que nous maximisons son potentiel pour générer des résultats positifs qui, en retour, peuvent favoriser un changement percutant dans l'industrie. Je suis ravi de participer à ce projet passionnant et j'attends avec impatience de vivre ce qui nous attend. »

« Il est très satisfaisant de voir le Dr Charpentier et le Dr Briens ouvrir la voie pour donner vie au projet. Ce projet de recherche nous fournira une compréhension approfondie des problèmes relatifs aux contaminants présents dans les matières premières de déchets plastiques et nous permettra de simplifier et d'optimiser nos conditions de pré-traitement pour une meilleure efficacité du recyclage chimique des déchets plastiques mélangés », a indiqué Ofer Vicus, président-directeur général chez Aduro. « Nous accueillons chaleureusement les nouveaux chercheurs de l'Université Western et nous sommes reconnaissants pour le soutien apporté par le NSERC et le programme Mitacs. Nous sommes impatients de faire des points réguliers sur l'avancement du projet. »

À propos de l'Université Western

L'Université Western , située à Londres dans l'Ontario, est une université de premier plan axée sur la recherche, connue pour son engagement envers l'excellence universitaire et la réussite des étudiants. Fondée en 1878, l'université propose plus de 400 programmes dans 12 facultés, notamment les arts et les sciences humaines, l'ingénierie, les sciences de la santé et les sciences sociales. Avec un corps étudiant diversifié de plus de 38 000 étudiants, l'Université Western se consacre à favoriser une communauté dynamique et inclusive qui prépare les étudiants pour des carrières enrichissantes et un apprentissage tout au long de la vie.

À propos du National Sciences and Engineering Research Council (le « NSERC ») Alliance

Le NSERC est la principale agence fédérale chargée du financement des sciences naturelles et de la recherche en génie au Canada. Le NSERC fournit un financement direct aux professeurs d'université, aux étudiants et aux entreprises canadiennes qui souhaitent effectuer des recherches et des formations.

À propos de Mitacs

Mitacs est une organisation de recherche nationale à but non lucratif qui, en partenariat avec des universitaires canadiens, le secteur privé et le gouvernement, exploite des programmes de recherche et de formation dans des domaines liés à l'innovation industrielle et sociale.

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l'eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas. Il s'agit d'une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle.

