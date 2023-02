Le Panier Bleu s’associe à Nuvei pour améliorer les paiements sur sa platforme de marché au Quebec

Nuvei for Platforms apporte des solutions de paiement de niveau professionnel aux entreprises de commerce électronique de la province canadienne afin d'accélérer la croissance des revenus des PME.

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 02 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (" Nuvei ") (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), la société fintech canadienne, annonce aujourd'hui qu'elle a été choisie comme fournisseur exclusif de technologie de paiement pour Le Panier Bleu, une plateforme de marché en ligne soutenant les entreprises de la province canadienne du Québec.



Le Panier Bleu utilise la technologie de paiements intégrés de Nuvei, leader sur le marché, Nuvei for Platformspour permettre aux petites et moyennes entreprises d'accéder à des solutions de paiement de niveau entreprise par le biais de sa plateforme de commerce électronique.

Pour concurrencer les géants mondiaux du commerce électronique, il est essentiel que les commerçants du Panier Bleu puissent bénéficier de services de paiement clés en main, efficaces, personnalisables et accessibles, permettant de personnaliser l'expérience du client en ligne.

Nuvei for Platforms offre toutes les fonctionnalités de la plateforme modulaire de base de Nuvei, y compris l'intégration des commerçants, les paiements, l'optimisation, l'orchestration, la prévention des fraudes, la gestion des risques et bien plus encore, le tout en une seule intégration transparente.

Les places de marché numériques et l'avenir du commerce électronique

Les places de marché numériques dominent le paysage du commerce électronique et les opportunités pour les entreprises sont de plus en plus nombreuses. Dans le domaine du commerce électronique de détail, les places de marché occupent désormais une place prépondérante par rapport aux ventes directes traditionnelles sur le web. Elles représentent actuellement plus de la moitié des ventes mondiales et devraient atteindre 59 % de l'ensemble du commerce électronique d'ici 2027. Les plateformes de places de marché multifournisseurs permettent aux marchands de mettre en place des portails présentant leurs inventaires et services uniques dans un lieu de confiance qui peut rassembler des milliers de marchands. Cependant, leur succès continu repose de plus en plus sur la démocratisation des paiements qui accélèrent la croissance et gagnent des clients pour permettre aux petites entreprises de prospérer dans un environnement hautement concurrentiel.

Faire rouler l'économie québécoise

Initialement une organisation à but non lucratif soutenue par le gouvernement provincial, et maintenant une entreprise privée soutenue par des investisseurs institutionnels, Le Panier Bleu est un portail de commerce électronique basé au Québec qui promeut et vend les produits des commerçants de la région. Il a été conçu, comme l'indique son propre slogan, pour "faire rouler notre économie".

La place de marché compte déjà plus de 200 commerçants québécois, vendant 40 000 produits, et s'efforce de tripler le nombre d'entreprises utilisant la plateforme de commerce électronique avant la fin de l'année.

"Le Panier Bleu a pour mission de stimuler l'économie québécoise en aidant les petits commerçants à concurrencer plus efficacement les grandes entreprises. Nous voulons être la plateforme de marché de choix pour nos acheteurs en ligne tout en soutenant les entreprises de notre région dans leurs besoins actuels et futurs en matière de commerce électronique", a déclaré Alain Dumas, directeur général du Panier Bleu.

"Les paiements fluides, sûrs et sans tracas en font partie intégrante et Nuvei nous aide à fournir des transactions transparentes entre nos commerçants et leurs clients", a déclaré M. Dumas.

"En tant qu'entreprise disruptive et en pleine croissance avec notre propre héritage canadien, nous sommes fiers de soutenir la nouvelle place de marché centrée sur la communauté du Panier Bleu et d'aider les entreprises d'Amérique du Nord et d'ailleurs à accélérer leur croissance grâce à notre approche personnalisable et complète des paiements intégrés", a ajouté Philip Fayer, président et directeur général de Nuvei.

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI) est la société fintech canadienne qui accélère les activités de ses clients dans le monde entier. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet aux entreprises de premier plan d'accepter les paiements de nouvelle génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires et de gestion des risques et des fraudes. En connectant les entreprises à leurs clients sur plus de 200 marchés, avec une acquisition locale sur plus de 45 marchés, 150 devises et plus de 580 méthodes de paiement alternatives, Nuvei fournit la technologie et les informations nécessaires aux clients et aux partenaires pour réussir localement et mondialement avec une seule intégration.

