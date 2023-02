Verizon celebra el amor y la amistad con grandes ofertas

Encuentra el detalle perfecto para ti y para esa persona especial, compra uno y obtén otro por nuestra cuenta en teléfonos 5G selectos y más

/EIN News/ -- NUEVA YORK, N.Y., Feb. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Se acerca el Día de San Valentín y es momento de compartir el amor. ¿No sabes cómo sorprender a esa persona especial? Obtén increíbles ofertas en regalos únicos, incluidos teléfonos inteligentes, relojes, auriculares, parlantes, accesorios para juegos, cargadores y más. No te pierdas nuestras ofertas por tiempo limitado.



Compra uno y regala otro por nuestra cuenta.

Con planes 5G Unlimited selectos

Comparte el amor. Compra uno de nuestros mejores teléfonos 5G y llévate otro por nuestra cuenta al activar una nueva línea de smartphone en planes 5G Unlimited selectos. 1 Además, obtén hasta $400 al cambiar dos líneas en verizon.com. 2

y llévate otro por nuestra cuenta al activar una nueva línea de smartphone en planes 5G Unlimited selectos. Además, obtén hasta $400 al cambiar dos líneas en verizon.com. Compra algunos de los mejores relojes disponibles y obtén un segundo gratis. Obtén $180 de descuento en relojes inteligentes seleccionados con intercambio. 3

y obtén un segundo gratis. Obtén $180 de descuento en relojes inteligentes seleccionados con intercambio. Obtén el Razor Edge 5G por $5/mes, al comprar un teléfono 5G seleccionado. 4

por $5/mes, al comprar un teléfono 5G seleccionado. Obtén el Samsung Galaxy Watch 5 por tan solo $0/mes, al comprar un teléfono Android seleccionado.5

Todo lo que necesitas es amor. Y accesorios.6

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se formó el 30 de junio de 2000 y es uno de los principales proveedores de servicios de tecnología y comunicaciones del mundo. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $133.6 mil millones en 2021. La compañía ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en sus redes y plataformas galardonadas, satisfaciendo la demanda de movilidad de los clientes. Conectividad de red confiable, seguridad y control.

