L’ambition des LNC de devenir un chef de file mondial en Actinium-225 se réalise

/EIN News/ -- Les laboratoires nationaux du Canada célèbrent cinq ans de production et d’expédition d’Actinium-225 dont les réserves ont accéléré le développement et la recherche en matière de médicaments

CHALK RIVER, Ontario, 02 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les LNC (Laboratoires Nucléaires Canadiens), le laboratoire de science et de technologie le plus important du Canada, célèbrent un nouveau jalon clé de leur ambition de devenir un chef de file mondial en recherche et en production d’Actinium-225, un isotope médical prometteur mais excessivement rare. La fin de 2022 a marqué le cinquième anniversaire de la première expédition réussie d’Actinium-225, et les LNC expédient ce produit avec succès et fiabilité depuis; la centième expédition a eu lieu récemment. De plus, les LNC ont réalisé des progrès constants entre-temps, avec notamment l’établissement d’installations de production permettant de faire des recherches sur le campus des Laboratoires de Chalk River, appliquant des normes internationales pour les recherches précliniques sur le site et établissant un réseau mondial des partenaires requis pour, à terme, offrir des réserves commerciales et stables de cet isotope.

L’intérêt international pour le potentiel thérapeutique de l’Actinium-225 dans le traitement du cancer a augmenté ces dernières années et les LNC sont reconnus comme l’une des quelques entreprises au monde en mesure de produire d’importantes quantité de cette matière si rare. Les LNC tâchent maintenant de se positionner comme chef de file mondial et centre international en thérapie alpha ciblée (TAC) et en production de l’isotope très rare et prometteur Actinium-225.

« Il y a cinq ans, nous sommes arrivés à une étape importante vers notre objectif de devenir un pionnier de la production d’Actinium-225 et de donner espoir aux personnes partout au monde qui souffrent de cancers incurables », a commenté Joe McBrearty, président et directeur général des LNC. « Depuis, je suis fier de pouvoir affirmer que les LNC ont progressé sûrement vers leur objectif; aujourd’hui, ils sont l’une des seules entreprises au monde qui ont établi une réserve significative d’Actinium-225 radiochimique. Au cours de ces cinq années, les LNC ont effectué en toute sécurité plus de 100 expéditions d’Actinium-225 à des clients du monde entier aux fins d’études qui ont fait progresser les recherches en thérapie alpha ciblée. »

Cette réussite constitue une étape majeure vers l’objectif plus général des LNC pour le secteur des laboratoires nucléaires du Canada. Les LNC ont obtenu récemment la reconnaissance « Bonnes pratiques de laboratoire (BPS) » pour l’Installation de recherche biologique, une désignation qui ouvre la voie aux LNC pour la mise en œuvre d’études précliniques pour l’industrie pharmaceutique. Les LNC ont par ailleurs lancé récemment une nouvelle « filière santé » au sein de leurs Initiative de recherche nucléaire canadienne, un programme conçu pour accélérer le développement de produits radiopharmaceutiques ciblés au Canada par des projets de recherche collaborative qui visent à accroître la sécurité et l'efficacité de la TAC. Ces deux réussites positionnent les LNC pour faire avancer les recherches liées à la TAC et à l’Actinium-225 sur leurs campus en utilisant leurs propres matériaux.

La prochaine étape de ce parcours consiste pour les LNC à produire des réserves d’Actinium-225 beaucoup plus importantes pour renforcer la chaîne d’approvisionnement de l’isotope. Dans la poursuite de cet objectif, les LNC ont signé un protocole d’accord avec ITM Isotope Technologies Munich, une importante société de biotechnologie radiopharmaceutique commerciale basée en Allemagne. Ensemble, les LNC et ITM ont l’expertise et l’infrastructure pour développer, produire et distribuer ce radioisotope convoité et prévoient de tirer parti de ces capacités pour établir une réserve stable de l’ingrédient pharmaceutique actif (Active Pharmaceutical Ingredient [API]) Actinium-225 pour le marché mondial.

« Les LNC ont été un partenaire commercial fiable pour ITM, en nous fournissant des expéditions régulières d'Actinium-225 de la plus haute qualité, qui ont été utilisées pour aider à faire avancer la recherche nécessaire pour libérer le potentiel thérapeutique de ce nouvel isotope médical passionnant », a commenté Steffen Schuster, PDG d'ITM. « Pour l'avenir, ITM continuera à collaborer avec les LNC pour accélérer la production et le développement de l'Actinium-225, afin de contribuer à la mise sur le marché international de nouvelles thérapies et de nouveaux traitements contre le cancer. »

Un isotope qui émet des rayons alpha, Actinium-225 peut être attaché à une molécule pour chercher les cellules cancéreuses et s’y lier. En se désintégrant, l’Actinium-225 émet des particules alpha à haute énergie qui tuent efficacement les cellules cancéreuses, laissant les cellules saines voisines indemnes. Dans son ensemble, ce traitement s’appelle thérapie apha ciblée et, à cause de ses nombreux attributs uniques, on a appelé l’Actinium-225 l’isotope « Boucles d’or » de la médecine nucléaire.

« Le potentiel de l’Actinium-225 est incroyable comme arme dans la lutte contre le cancer, mais les réserves limitées ont nui à la capacité de l’industrie de faire avancer les recherches sur la thérapie alpha ciblée et de réaliser pleinement son potentiel », a commenté Ram Mullur, Vice-président, Isotopes, des LNC. « Chez les LNC, nous avons la gamme de laboratoires, d’équipements et d’expertise en sciences de la santé pour exécuter des programmes de recherche sur l’Actinium-225 et ces capacités sont complétées par les matières nucléaires, les programmes robustes et les systèmes requis pour traiter et produire l’Actinium-225. Somme toute, les LNC se sont remarquablement positionnés pour assumer le rôle de chef de file mondial de la production d’Actinium-225. »

Au-delà du développement de la capacité à produire de l'Actinium-225 à plus grande échelle, les LNC tirent profit de leur expertise en radiobiologie pour mener des recherches, notamment dans le cadre du Plan de travail fédéral sur les activités de science et technologie nucléaires d’Énergie atomique du Canada limitée, qui examine les mécanismes d'action de l'Actinium-225 comme traitement du cancer.

Pour en savoir plus sur les LNC, y compris sur leurs programmes en sciences de la santé, veuillez visiter le site www.cnl.ca.

À propos des LNC

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’EACL, les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

Personne-ressource LNC :

Patrick Quinn

Directeur des communications d’entreprise

1 866 886-2325

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e516caf9-3462-4bcb-8503-028f813d2eec