AVIS AUX MÉDIAS : Le plan du Canada de protéger 30 % de ses océans d'ici 2030 se met en place à l’IMPAC5 à Vancouver

/EIN News/ -- Le WWF-Canada participe au cinquième Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5) à Vancouver du 3 au 9 février 2023.



VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Très peu de temps après l'adoption du Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal à la COP15, le cinquième Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5), qui a lieu à Vancouver du 3 au 9 février, est la première rencontre de la communauté mondiale de l’océan depuis que 200 pays ont convenu de protéger un tiers des régions marines et côtières du monde d'ici 2030.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) demande au gouvernement canadien, en tant que pays hôte, d'être un leader de la conservation de l'océan en faisant progresser la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité. Cela inclut de soutenir la mise en œuvre de réseaux bien gérés d'aires protégées et d'aires protégées et de conservation autochtones émergentes, ainsi que d’établir des normes minimales strictes autant pour les nouvelles aires marines protégées (AMP) que pour celles qui existent déjà.

Le forum d'une semaine donne l'occasion aux professionnel.le.s, aux décideur.se.s et aux communautés côtières de partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs meilleures pratiques de la conservation marine dans un contexte où les pays entament le travail d'augmentation des protections marines de 8 à 30 % en seulement 8 ans. Au Canada, plus de 13 % des océans et littoraux sont déjà désignés comme protégés.

« Le Canada a établi des cibles ambitieuses en matière de protection marine, mais les protections ne sont pas toutes créées selon les mêmes normes. Le progrès ne devrait pas être mesuré uniquement en termes de quantité de régions réservées à la conservation, mais plutôt si nous protégeons les bons endroits de la bonne façon pour les bonnes raisons. Nous exhortons le gouvernement du Canada à promouvoir des normes minimales efficaces, tant pour les aires marines protégées nouvelles qu'existantes, qui incluent une interdiction exhaustive des déversements issus des navires, une stratégie nationale forte contre le bruit sous-marin, et un appui à la gouvernance autochtone des aires marines, » dit Simon J. Mitchell, vice-président Habitats résilients du WWF-Canada.

QUOI : Le cinquième Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5) rassemble la communauté mondiale de professionnel.le.s et de décideur.se.s de l'océan pour échanger des connaissances, de l'expérience et les meilleures pratiques afin de renforcer la conservation marine et la biodiversité.

QUAND : Du vendredi 3 février au jeudi 9 février 2023

OÙ : Centre des congrès de Vancouver, Vancouver, Colombie-Britannique

QUI : Plus de 4000 personnes sur place et 2000 en ligne sont attendues, dont des expert.e.s du WWF-Canada et du réseau mondial du WWF. Le WWF soutient aussi la participation de six leaders autochtones et communautaires de quatre pays.

Megan Leslie, présidente-directrice générale, WWF-Canada

Simon J. Mitchell, vice-président Habitats résilients, WWF-Canada

Hussein Alidina, spécialiste principal Conservation marine, WWF-Canada (zone marine du Grand Ours, pollution par le bruit sous-marin)

Sam Davin, spécialiste sénior Conservation marine et navigation, WWF-Canada (normes minimales dans les AMP, rejets des navires)

Erin Keenan, gestionnaire séniore Conservation marine arctique, WWF-Canada (AMP arctiques)

Jessica Currie, spécialiste séniore Solutions climatiques basées sur la nature, WWF-Canada (carbone bleu)

Jimmy Ullikatalik, gestionnaire de Spence Bay Hunters and Trappers (conservation menée par les Autochtones, aire protégée et de conservation Aviqtuuq)

Pepe Clarke, leader en pratique océanique, WWF-International (conservation marine mondiale)

Les sessions du WWF-Canada à l’IMPAC5 (Heure normale du Pacifique). Programme complet ici .

Samedi 4 février

Perspectives des ONGE sur le réseau d’AMP de la biorégion du plateau Nord, Colombie-Britannique, Canada (présentation avec la Société pour la nature et les parcs du Canada, la Fondation David Suzuki et West Coast Environmental Law) à 11 h 30

Conservation de l’océan par les Autochtones : Les connaissances des chefs autochtones du Canada sur la conservation de toutes nos eaux communes connectées (avec Oceans North et le Conseil Mushkegowuk) à 11 h 30

Voir bleu : Réflections sur la collaboration des ONGE aux cibles de conservation marine canadiennes (avec SeaBlue Canada) à 16 h



Dimanche 5 février

Conservation de la biodiversité : Modéliser la production de rejets par les navires dans les aires marines protégées fédérales canadiennes à 16 h



Lundi 6 février

Leadership des communautés autochtones et côtières : Intégrer des siècles de connaissances traditionnelles dans la pratique pour accélérer la conservation dirigée par la communauté (avec WWF Communautés côtières et ACAI) à 14 h

Carbone bleu : Une solution basée sur la nature pour atténuer les changements climatiques (avec Parcs Canada, l'Université Simon Fraser et l'Institut Hakai) à 14 h

Gestion de l’incidence de la navigation dans les aires marines protégées du Canada (Présidée par le WWF-Canada, avec des panélistes de Transports Canada, East Coast Environmental Law, Fédération maritime du Canada, Conseil de la Nation Haida et la Nation Kitasoo/Xai’xais) à 16 h

Exploiter le carbone bleu pour étendre les aires marines protégées au Canada (avec SeaBlue Canada, Oceans North, le MPO, l'Université de Victoria et Blue Carbon Canada) à 18 h

Mardi 7 février

Conservation inclusive et efficace des océans à l’échelle : ArcNet – Un réseau de zones prioritaires pour la conservation dans l’océan Arctique (avec le Programme arctique mondial du WWF) à 16 h

Initiatives de conservation marine par des communautés autochtones et locales durant la décennie 30x30 (WWF-International) à 17 h 30

Mercredi 8 février

Faire avancer la conservation marine par la planification marine spatiale : La planification d’un réseau d’aires protégées au Canada au niveau panarctique (avec le MPO) à 14 h



Pour plus d'information ou pour demander une entrevue, veuillez contacter :

Laurence Cayer-Desrosiers, spécialiste des communications, WWF-Canada, lcdesrosiers@wwfcanada.org

Gretchen Lyons, cheffe des communications en matière d'océan, WWF-International, glyons@wwfint.org