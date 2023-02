Le nouveau rapport de Benevity révèle le rôle que jouent les programmes d'objectifs des entreprises dans la rétention des employés

Alors que les entreprises ont du mal à retenir les meilleurs talents, les nouvelles données de Benevity dévoilent la nécessité d'intégrer un objectif dans la culture d'entreprise

CALGARY, Alberta, 02 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity, Inc., le plus grand fournisseur de logiciels d'objectifs d'entreprise à l'échelle mondiale, a publié aujourd'hui son étude sur la rétention des talents, un rapport de Benevity Impact Labs qui révèle que les entreprises constatent un taux de roulement du personnel 52 % plus bas parmi les nouveaux employés qui participent aux programmes d'objectifs de leur entreprise, comprenant par exemple les dons sur le lieu de travail, le bénévolat et les micro-actions.



Pour mieux comprendre le lien entre la participation des nouveaux employés à un programme d'objectifs d'entreprise et leur ancienneté dans une entreprise, Benevity a analysé les données de plus de 10,6 millions d'utilisateurs de la plateforme Benevity dans plus de 400 entreprises à travers le monde. L'étude met en évidence la manière dont les professionnels de la responsabilité sociale d'entreprise (RSE) et des RH peuvent motiver les employés à bien faire pendant leur intégration et les maintenir impliqués dans ces programmes au cours de leur mandat. Elle révèle également les meilleures pratiques que les entreprises doivent suivre pour stimuler l'implication des employés dans les programmes d'objectifs dès le départ et accroître leur engagement au fil du temps.

L'étude arrive à un moment crucial, car les employés qui ne sont pas engagés ou qui sont activement désengagés coûtent 7,8 billions de dollars de productivité perdue à l'échelle mondiale, selon Gallup. Les entreprises peuvent impliquer plus efficacement les employés à tous les niveaux – en particulier les membres de la génération Y et de la génération Z, qui représentent 46 % de la main-d'œuvre à plein temps aux États-Unis et ne comptabilisent en moyenne que deux à trois ans d'ancienneté – et ce en stimulant la participation aux programmes d'objectifs d'entreprise.

Les principales conclusions de l'étude comprennent ceci :

Les entreprises constatent une baisse du roulement de personnel de 52 % parmi les nouveaux employés (ceux qui travaillent dans une entreprise depuis 2,5 ans ou moins) participant aux programmes d'objectifs de leur entreprise.

Les nouveaux employés participent moins aux programmes d'objectifs que les employés de plus longue date. Les nouveaux employés (moins d'un an au sein d'une entreprise) présentent un taux de participation de 6 %, comparativement à 20 % pour les employés qui travaillent dans une entreprise depuis plus de deux ans. 40 % des employés de l'étude faisant leurs débuts dans leur entreprise et/ou avec leur plan d'objectifs d'entreprise, les entreprises doivent impliquer et former ces nouveaux employés plus tôt et de manière plus intentionnelle afin d'aider à atténuer les changements d'emplois à court terme.

Les programmes de RSE influencent également la rétention des employés de longue date. En ce qui concerne les employés qui ont travaillé dans une entreprise pendant six ans ou moins, ils sont 29 % moins susceptibles de quitter une entreprise s'ils participent à son programme d'objectifs.

En ce qui concerne les employés qui ont travaillé dans une entreprise pendant six ans ou moins, ils sont 29 % moins susceptibles de quitter une entreprise s'ils participent à son programme d'objectifs. L'impact des programmes d'objectifs sur la rétention est constant dans toutes les régions. Pour les employés participants ayant 2,5 ans d'ancienneté ou moins, on a constaté une réduction du roulement de personnel de 51 % en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, tandis qu'en ce qui concerne les employés participants ayant la même ancienneté dans la région Asie-Pacifique, on l'a vu diminuer de 50 %.

Impliquer les employés dans les programmes de RSE à tous les niveaux et s'assurer qu'ils y participent au plus vite et souvent est essentiel pour accroître la durée de leur mandat au sein d'une entreprise. Incorporer un objectif lors de l'intégration, connecter les efforts de RSE à des groupes d'affinité ou à des groupes-ressources d'employés (GRE), et trouver des moyens d'encourager les dons et actions des employés tout au long de l'année ne sont que quelques-unes des tactiques mises en évidence par le rapport pour accroître la participation aux programmes d'objectifs et, en fin de compte, stimuler la rétention.

« Ces dix-huit derniers mois ont révélé à quel point les employés quittent facilement une entreprise au profit d'autres emplois », a déclaré Sona Khosla, directrice de l'impact chez Benevity. « Il existe plusieurs raisons à cela, mais nous savons que les travailleurs, en particulier ceux qui entrent sur le marché du travail pour la première fois, priorisent de plus en plus la recherche d'un sens et d'un but sur leur lieu de travail. Les entreprises qui motivent leurs employés à bien faire gardent et attirent les meilleurs talents tout en renforçant leur culture d'entreprise. »

Pour en savoir plus sur la manière dont les programmes d'objectifs peuvent être utilisés pour retenir les employés, consultez l'étude sur la rétention des talents de Benevity ici.

À propos de Benevity

Benevity, une société certifiée « B Corp », est le leader mondial des logiciels d'entreprise, fournissant la seule suite intégrée de solutions d'investissement communautaire et d'engagement des employés, des clients et des organismes à but non lucratif.Figurant dans le classement Impact 20 du magazine Fortune, Benevity propose des solutions cloud qui optimisent l'objectif de nombreuses marques emblématiques de manière à mieux attirer, fidéliser et engager la main-d'œuvre diversifiée d'aujourd'hui, intégrer l'action sociale dans leur expérience client et avoir un impact positif sur leurs communautés.Avec un logiciel disponible dans 22 langues, Benevity a traité plus de 10 milliards de dollars de dons et 46 millions d'heures de bénévolat pour soutenir 326 000 organisations à but non lucratif dans le monde entier. Les solutions de la société ont également facilité 770 000 actions positives et accordé 1,2 million de subventions d'une valeur de 12 milliards de dollars. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site : benevity.com.

À propos de l'étude

Benevity a analysé les données de plus de 10,6 millions d'employés de plus de 400 entreprises sur la plateforme Benevity, chaque utilisateur comptabilisant un minimum de 14 mois d'inscription pour permettre un cycle complet d'un an, car certains utilisateurs participent sur une base saisonnière. L'analyse a été achevée en août 2022.

