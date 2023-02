ASM, 한국 R&D 및 제조 운영에 약 1억달러 투자, 산업통상자원부와 양해각서 체결

/EIN News/ -- 네덜란드 알미어 – 서울, 한국

2월 2일2023년 오전 11AM 한국시간

ASM은 2025년까지 한국에 약 1억 달러를 투자하여 세계 최첨단의 새로운 기술과 제품의 연구 개발에 박차를 가하고 신 제품을 포함한 생산 시설을 대폭 확대 할 계획입니다.

ASM International N .V. (Euronext Amsterdam: ASM)는 오늘 대한민국 산업통상자원부 (이하 산업통상자원부) 와 투자에 관한 양해각서(MOU)를 체결하고 향후 2025년까지 약 1억 달러 규모의 투자를 단행 하여 생산 및 R&D 센터의 혁신을 꾀할 것 이라고 발표 하였습니다.

이 투자는 ASM의 최첨단 R&D 및 신제품 개발 인프라를 확장하여 기술 발전의 요구에 부응하고 더 많은 제조 시설도 추가될 것입니다. 한국은 ASM의 ALD 갭필 애플리케이션을 포함한 최첨단 애플리케이션 중 일부를 개발한 ASM의 주요 사이트입니다. 이러한 기술들은 차세대 첨단 로직 및 메모리 반도체를 가능하게 하며 향후 수년내에 사용이 증가할 것으로 예상됩니다.

ASM의 CEO 벤자민 로 (Benjamin Loh) 는 ""반도체는 2020년대 말까지 급속한 성장이 예상되며 업계의 경기둔화에도 불구하고 ASM은 성장을 위한 새로운 기술 및 최첨단 제품 생산을 위한 투자를 계속하고 있다."라고 말했습니다. "이러한 ASM의 미래를 위한 투자를 통해서 우리의 주요 한국 고객 뿐만 아니라 전 세계 모든 고객이 우리가 한국에서 개발하는 최첨단 기술의 혜택을 받을 것입니다."라고 덧붙여 말했습니다.

이창양 산업통상자원부 장관은 “ASM의 이번 투자는 첨단 기술의 국내 이전과 안정적인 반도체 공급망 확보 및 수출 확대에 크게 기여할 것으로 기대 된다”며 이번 투자를 환영했습니다.

이 장관은 양해각서 체결식에 앞서 ASM社의 벤자민 로CEO와 면담을 통해 세계 반도체 장비 투자액의 큰 비중을 차지하며 글로벌 반도체 기업을 여럿 보유하고 있는 한국과 ASM과 의 협력 필요성이 크다면서, 반도체 공정 미세화에 따라 ASM社가 강점을 가진 원자층 증착장비와 관련한 對韓 투자가 확대되는 경우, 반도체 장비 공급망을 확대하고 국내 반도체 기업들 과도 상당한 시너지 효과를 발휘할 수 있을 것이라고 말하고 한국 정부의 반도체 산업 육성·지원 정책의 일환으로 ASM과 긴밀히 협력하겠다는 뜻도 밝혔습니다.

한국내 사업장은 한국 고객과 글로벌 고객을 위해 첨단 R&D 및 기술을 제공하는 시설과 함께 ASM의 성장에 중요한 역할을 해왔습니다. 한국은 ASM의 PEALD 사업의 글로벌 센터이기도 합니다. ASM의 현지 연구개발팀이 개발한ALD quad chamber module (QCM) architecture, TENZATM ALD for ultra-high aspect ratio (>100:1) gap-fill, 그리고 high quality PEALD oxides and nitrides for spacers, liners and other patterning applications과 같은 기술은 우리 업계의 획기적인 혁신을 이끌어 왔습니다.

ASM의 시설 확장은 또한 한국에서 크게 증가하는 직원 수를 위한 더 많은 공간을 만들기 위해 필요하며, 한국 시장의 매출 기여도가 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

금번 투자는 국내시장에 여러 혜택을 제공할 것입니다. 물론 확장은 엔지니어링, R&D 및 제조 분야의 숙련된 인력을 직간접적으로 고용하기 위한 새로운 일자리 기회를 창출할 것입니다. 한국의 교육 및 인력 개발에 기여하는 것 외에도 이 투자는 현지 공급업체와의 협력 및 상생에도 도움이 될 것입니다.

ASM은 1989년부터 한국에서 사업을 운영해 왔으며 1995년에 ASM Korea 법인을 설립했습니다. 이후 한국은 450명 이상의 직원이 근무하는 ASM의 주요 글로벌 기술 개발 및 제조 현장 중 하나로 성장했습니다.

양해각서는 서명되었지만 필요한 모든 허가의 신속한 승인과 보조금 측면에서 한국 정부의 지원과 도움을 조건으로 한다고 언급하였습니다.

금번 확장계획은 ASM이 작년에 싱가포르의 최첨단 제조 시설 및 운영 허브를 공개한 데 이어, 첨단 반도체에 대한 증가하는 글로벌 고객 수요를 충족하기 위해 준비하는 성장의 또 다른 단계입니다.

*** 영어 원문은 당사 웹사이트(www.asm.com)에서 확인하실 수 있습니다 ***

