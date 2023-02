Le tout nouveau Samsung Galaxy Book3 Ultra : une expérience innovante inégalée de l’écosystème Samsung Galaxy sans pareille et performance puissante

La nouvelle gamme Galaxy Book3 de Samsung offre aux utilisateurs Samsung Galaxy une connectivité multiappareil facile et une puissance informatique de pointe avec les ordinateurs suprêmes

/EIN News/ -- MISSISSAUGA, Ontario, 01 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a dévoilé aujourd’hui la gamme Samsung Galaxy Book3, sa dernière gamme d’ordinateurs phare qui compte les Galaxy Book3 Ultra, Galaxy Book3 Pro 360 et Galaxy Book3 360. En tant que nouvel ordinateur de première qualité de Samsung, le Galaxy Book3 Ultra offre ultrahaute performance informatique; les Galaxy Book3 Pro 360 et Galaxy Book3 360 comptent un facteur de forme 2-en-1 avec fonctionnalité S Pen 1La gamme Galaxy Book3 est conçue pour ceux à qui il faut la connectivité multiappareil facile et les composantes internes de première qualité pour survolter leur productivité et leur créativité.

« Aujourd’hui, nous constatons qu’un nombre croissant de gens utilisent des appareils multiples pour travailler plus efficacement. Ces nouveaux flux de travail sont possibles grâce à notre écosystème Galaxy ouvert et exhaustif », a dit TM Roh, président et chef du secteur eXperience mobile, Samsung Electronics. « La dernière gamme Galaxy Book3 enrichit davantage nos offres connectées. Elle est conçue pour les amateurs Galaxy qui cherchent une performance informatique ultrahaute et des expériences Galaxy facilement connectées pour maximiser leur productivité et leur créativité. »

Offrant l’expérience connectée Samsung Galaxy la plus facile à ce jour

La gamme Galaxy Book3 offre une expérience connectée à la fois intuitive et familière. Comptant une vaste gamme de fonctionnalités de productivité mobiles comme le Lien avec Windows / Microsoft Phone Link2 qui permet aux utilisateurs de profiter d’une connectivité téléphone-ordinateur facile, quel que soit le système d’exploitation. Sites Web récents 3de Lien avec Windows / Microsoft Phone Link vous laisse poursuivre vos séances Web depuis votre téléphone jusqu’à votre ordinateur – p. ex. chercher le prix d’un vol sur votre téléphone, puis le réserver sur votre ordinateur, alors que Point d’accès instantané4 permet une connexion naturelle aux points d’accès sans fil avec un seul clic.

De plus, les utilisateurs peuvent passer facilement parmi plusieurs écrans sur divers appareils sans interruption. La fonctionnalité Samsung MultiControl5 vous laisse contrôler votre ordinateur Galaxy, votre Galaxy Tab et, maintenant, votre téléphone intelligent Galaxy avec le clavier et le pavé tactile de la gamme Galaxy Book3; ainsi, vous pouvez copier, coller ou glisser-déposer parmi les appareils alors que le deuxième écran6 transforme votre Galaxy Tab en un moniteur supplémentaire d’un seul clic. Aussi, puisque les utilisateurs créent souvent du contenu sur plusieurs appareils, la gamme Galaxy Book3 rend le processus créatif plus facile. Maintenant, les utilisateurs peuvent prendre des photos en utilisant Expert RAW7 sur leur téléphone intelligent Galaxy et les transférer vers la gamme Galaxy Book3 automatiquement, puis les modifier dans Adobe Lightroom8.

L’intégration et l’accueil de la nouvelle gamme Galaxy Book3 sont intuitifs, rapides et réguliers. Connectez-vous à votre compte Samsung sur votre appareil Galaxy Book3 une seule fois et il se synchronisera avec les services Galaxy que vous utilisez sur les autres appareils Galaxy grâce à l’authentification unique9. Vous pouvez même vous connecter à vos sites Web favoris sur la gamme Galaxy Book3 en utilisant l’information de votre compte mobile Samsung Pass10. Et transférer tous vos données et paramètres de votre ancien ordinateur Windows est simplifié avec Galaxy Book Smart Switch11, alors que Galaxy Book Experience offre un guide facile à suivre pour aider les nouveaux utilisateurs à démarrer.

Offrant la puissance pour performer

La gamme Galaxy Book3 offre ultrahaute performance informatique avec une unité centrale, un processeur graphique, un affichage et plus mis à jour. Le Galaxy Book3 Ultra offre un processeur 13e génération Intel® Core™ i712, en faisant l’ordinateur Galaxy Book le plus rapide à ce jour; le processeur graphique d’ordinateur portatif NVIDIA® RTX Geforce™ 407013 offre des graphiques de qualité de studio pour améliorer les flux de travail créatifs et les expériences de jeu. Pour la première fois, l’écran AMOLED dynamique 2X de Samsung, utilisé dans la gamme d’écrans de téléphone intelligent de première qualité Galaxy, figure dans le Galaxy Book3 Ultra. La résolution 3K (2 880 x 1 800) révèle des détails incroyablement fins alors que la fréquence de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz offre une expérience de visualisation régulière et fluide. L’affichage est aussi certifié VESA ClearMR et DisplayHDR TRUE BLACK 500 et a obtenu la certification SGS Eye Care Display garantissant de réduire la lumière bleue. Toutes ces améliorations permettent aux utilisateurs d’exécuter plusieurs tâches exigeantes, regarder du contenu riche et détaillé sans perte de fidélité et jouer à des jeux hautes spécifications effectivement. De plus, selon les besoins de visualisation, l’affichage 16 po14 offre un format d’écran 16:10 avec le Galaxy Book3 Ultra.

L’audio de la gamme Galaxy Book3 est plus raffiné avec un nouveau système de haut-parleurs quadriphoniques qui offrent des notes claires et hautes et un son de basse riche. Deux microphones de qualité de studio et une réduction du bruit IA15 captent clairement votre voix et réduisent le bruit de fond. Et les appels vidéo faisant maintenant partie de la vie de tous les jours, vous pouvez vous joindre n’importe quand et toujours paraître à votre meilleur avec le mode Studio16 qui offre des images améliorées avec correction de l’éclairage, cadrage automatique, correction de contact visuel et arrière-plans réguliers.

Galaxy pour la planète

Samsung croit que l’innovation technique est essentielle pour un avenir plus durable. Depuis le lancement de la gamme Galaxy S22, Samsung intègre des matériaux recyclés pas seulement dans ses emballages sans plastique17, mais aussi dans les composantes internes de ses nouveaux produits. Ce sont les premières étapes de notre initiative Galaxy pour la planète qui inclut notre intégration continue de plastiques recyclés et la création de nouveaux matériaux avec des partenaires de la durabilité importants.

La gamme Galaxy Book3 est mise au point avec certaines pièces créées et recyclées18 Ocean Bound Plastic, y compris filets de pêche jetés. De plus, la gamme Galaxy Book3 repousse la frontière en matière de design écologique, réduisant les plastiques et utilisant des matériaux recyclés et durables dans les emballages19 et incluant des fonctionnalités écoénergétiques comme la recharge intelligente pour optimiser l’autonomie de la batterie à long terme et réduire la consommation d’alimentation en mode attente.

Disponibilité au Canada

La nouvelle gamme Galaxy Book3 utilise un cadre en aluminium intégral pour un aspect et une convivialité de première qualité – garantissant une expérience utilisateur améliorée tout en conservant son design léger, élégant et plat.

Galaxy Book3 Ultra (16 pouces) :

Le Galaxy Book3 Ultra sera disponible sera disponible en précommande sur certains marchés à partir du 14 février 2023, et à l'achat à partir du 22 février 2023 en graphite dans les variantes ci-dessous :

16Go | Modèle 1TB : Disponible pour 3 269 $ (notre prix normal)

16 Go | Modèle 512 Go : Disponible pour 2 999 $ (notre prix normal)

Galaxy Book3 Pro 360 (16 pouces) :

Le Galaxy Book3 Pro 360 sera disponible en précommande sur certains marchés à partir du 1er février 2023, et en vente à partir du 17 février 2023, à Samsung.com/ca, dans les magasins expérience Samsung et chez les principaux détaillants partenaires au Canada, en graphite dans les variantes ci-dessous :

16GB | Modèle 1TB : Disponible pour 2 499 $ (notre prix régulier)

16 Go | Modèle 512 Go : Disponible pour 2 199 $ (notre prix régulier)

Galaxy Book3 360 (13,3 pouces) :

Le Galaxy Book3 360 sera disponible en précommande dans certains marchés à partir du 1er février 2023, et en vente à partir du 15 mars 2023, à Samsung.com/ca, dans les magasins expérience Samsung et chez les principaux détaillants partenaires au Canada, en graphite dans les variantes ci-dessous :

16 Go | Modèle 512 Go : Disponible pour 1 899 $ (notre prix régulier)

8 Go | Modèle 256 Go : Disponible pour 1 499 $ (notre prix régulier)

Pour en savoir plus, veuillez visiter :

Galaxy Book3 Ultra: https://www.samsung.com/ca_fr/computers/galaxy-book/galaxy-book3-ultra-16-inch-i7-16gb-512gb-np960xfh-xa1ca/

Galaxy Book3 Pro 360: https://www.samsung.com/ca_fr/computers/galaxy-book/galaxy-book3-pro-360-16-inch-i7-16gb-512gb-np960qfg-ka1ca/

Galaxy Book3 360: https://www.samsung.com/ca_fr/computers/galaxy-book/galaxy-book3-360-13-3-inch-i7-16gb-512gb-np730qfg-ka1ca/



Offres promotionnelles

Cadeau avec achat - Galaxy Book3 Ultra

Les Canadiens qui précommandent un Samsung Galaxy Book3 Ultra entre le 14 février 2023 et le 21 février 2023 auprès d’un détaillant ou d’un opérateur de télécommunications canadien autorisé, dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne sur samsung.com/ca/ peuvent recevoir en cadeau des oreillettes Samsung Galaxy Buds220.

Cadeau avec achat - Galaxy Book3 Pro 360

Les Canadiens qui précommandent un Samsung Galaxy Book3 Pro 360 ou un Samsung Galaxy Book3 360 entre le 1er février 2023 et le 16 février 2023 chez un détaillant ou un transporteur canadien autorisé, dans une boutique Samsung Experience Store au Canada ou en ligne à samsung.com/ca/ sont admissibles à recevoir un cadeau Samsung Galaxy Buds2 21.

Cadeau avec achat - Galaxy Book3 360

Les Canadiens qui précommandent un Samsung Galaxy Book3 360 entre le 1er février 2023 et le 14 mars 2023 chez un détaillant ou un transporteur canadien autorisé, dans une boutique Samsung au Canada ou en ligne à samsung.com/ca/ sont admissibles à recevoir un cadeau Samsung Galaxy Buds2 22.

Doublez votre espace de stockage à nos frais

Les Canadiens peuvent obtenir deux fois l’espace de stockage au même prix quand ils achètent le Samsung Galaxy Book3 Pro 360 entre le 1er février 2023 et le 14 mars 2023; cela équivaut à des économies de 300 $ sur le PDSF du Samsung Galaxy Book3 Pro 36023.

Les Canadiens peuvent recevoir deux fois plus d'espace de stockage pour le même prix lorsqu'ils achètent un Samsung Galaxy Book3 360 entre le 1er février 2023 et le 14 mars 2023 ; cela équivaut à une économie de 300 $ sur le PDSF d'un Samsung Galaxy Book3 360 24.

Les Canadiens peuvent obtenir deux fois l’espace de stockage au même prix quand ils achètent un Samsung Galaxy Book3 Ultra entre le 14 et le 2 mars 2023; cela équivaut à des économies de 270 $ sur le PDSF du Samsung Galaxy Book3 Ultra25.

Ayez l’esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le forfait Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouvel ordinateur portatif Samsung Galaxy Book3. Les utilisateurs sont protégés pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques et une équipe d’experts Galaxy sera à disposition pour les aider à les remettre sur la bonne voie.

Les Canadiens qui précommandent un appareil de la gamme Samsung Galaxy Book3 Ultra entre le 14 et le 21 février 2023 ou compléter l'achat d'un appareil Samsung Galaxy Book3 Ultra entre le 22 février et le 9 mars 2023 obtiendront un forfait Samsung Care+ de deux ans à 50 % de rabais, tel qu’applicable26.

Les Canadiens qui précommandent un appareil de la gamme Samsung Galaxy Book3 Pro 360 entre le 1er et le 16 février 2023 ou qui achètent un appareil de la gamme Samsung Galaxy Book3 Po 360 entre le 17 février et le 9 mars 2023 obtiendront un forfait Samsung Care de deux ans à 50 % de rabais, tel qu’applicable27.

Les Canadiens qui précommandent un appareil Samsung Galaxy Book3 360 entre le 1er février 2023 et le 14 mars 2023 et qui complètent leur achat, recevront un plan Samsung Care de 2 ans à 50 % de rabais, selon le cas28.

Pour en savoir plus, visitez : https://shop.samsung.com/ca_fr/samsung-care-plus

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distincts pour chaque aspect de leur vie connectée. L’entreprise redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2022, Samsung a été classée parmi les « entreprises les plus réputées » du Canada par Léger, a été désignée comme l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada et s’est classée première sur la liste des meilleurs employeurs du monde de Forbes. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.samsung.com/ca_fr/.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, sur Instagram à @samsungcanada ou sur Twitter @SamsungCanada.

Spécifications de l’appareil



Spécifications du Galaxy Book3 Ultra ​ Galaxy Book3 Ultra 16 po Dimensions*29 355,4 x 250,4 x 16,5 mm

* La précision des chiffres peut varier en fonction des mesures utilisées. Le poids et la hauteur varient selon le processus de fabrication. Poids​*30 1,79 kg

* Le poids varie selon le processus de fabrication. Système d’exploitation*31 Windows 11

* La disponibilité varie selon la région et l’opérateur de télécommunications. L’expérience peut varier selon les appareils. Affichage*​32 16,0 po écran AMOLED dynamique 2X (format d’écran 16:10), 400nit, Taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz (48 - 120hz), 120 % volume de couleur (DCI-P3), 3K (2 880 x 1 800)

* 400nit (Typ), 500nit (HDR) - VESA HDR 500 authentification, HDR contenu seulement. Unité centrale (plateforme)33 13e génération Intel® Core™ i7 (Intel EVO™)

* Les spécifications de l’unité centrale peuvent varier selon le modèle, le pays ou la région. Graphique*​34 Processeur graphique d’ordinateur portatif NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 / Processeur graphique d’ordinateur portatif NVIDIA® GeForce RTX™ 4070

*Les spécifications du processeur graphique peuvent varier selon le modèle, le pays ou la région. Connectivité*35

(WLAN) Wi-Fi 6E (Gig+), 802.11 ax 2 x 2

Bluetooth v5.1

* La vitesse réelle peut varier selon le marché, l’opérateur de télécommunications et l’environnement de l’utilisateur. La disponibilité du Wi-Fi 6E variera en fonction de la version du système d’exploitation, du pays, de l’emplacement, des conditions du réseau et d’autres facteurs. Routeurs réseau sans fil Wi-Fi 6E requis et vendus séparément. Couleur​36 Graphite

* La disponibilité du modèle et de la couleur peut varier selon le pays. Mémoire*37 32 Go (LPDDR4x)

* La disponibilité peut varier selon les appareils. Stockage*38 512 Go / 1 To SSD (PCIe) + fente d’extension

* La disponibilité peut varier selon les appareils. Appareil photo/microphone HD intégrale 1080p / Deux microphones de qualité de studio Son

(Haut-parleurs) Haut-parleurs quadriphoniques AKG (caisson de graves max 5 W x 2, haut-parleur d’aigus 2 W x 2), amplificateur intelligent, Dolby Atmos® Clavier*39 Numérique à 3 rangées, clavier à touches isolées avec rétroéclairage

* La disposition du clavier peut varier selon le marché. Batterie*40 76 Wh (typique)

* Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire tierces. La valeur typique est la valeur moyenne estimée compte tenu de l'écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme IEC 61960. La capacité nominale est de 4757mAh/73.8Wh. Adaptateur​

(Recharge)41 Adaptateur 100 W USB Type-C

* Le chargeur peut alimenter les appareils Galaxy qui utilisent un port USB de type C. Les spécifications du chargeur varient selon le modèle et les régions. Authentification

(sécurité)42 Ordinateur à cœur sécurisé par empreinte digitale sur le bouton Allumer

* Les ordinateurs à noyau Secured-core nécessitent une configuration spécifique par l’utilisateur pour assurer une protection de haut niveau contre les attaques. Pour utiliser Windows Hello, vous aurez besoin d’une composante interne spécialisée, y compris d’un lecteur d’empreintes digitales, d’un capteur infrarouge illuminé ou d’autres capteurs biométriques et appareils compatibles. Ports*43 Thunderbolt™ 4 (2), USB Type-A (1), HDMI 2.0, microSD, casque d’écoute/microphone

* La vitesse réelle de l’adaptateur USB peut varier selon l’environnement de l’utilisateur. Solution44 Galaxy Eco (téléphone-tablette-ordinateur-appareil connecté) : Samsung MultiControl*, deuxième écran **, Expert RAW (partage automatique)***, Quick Share & Private Share ****, Phone Link *****, Samsung Pass ******





Spécifications du Galaxy Book3 Pro 360 ​ Galaxy Book3 Pro 360 16 po Dimensions*45 355,4 x 252,2 x 12,8 mm

* La précision des chiffres peut varier en fonction des mesures utilisées. Le poids et la hauteur varient selon le processus de fabrication. Poids​*46 1,66 kg / 1,71 kg (modèle 5G)

* Le poids varie selon le processus de fabrication. Système d’exploitation*47 Windows 11

* La disponibilité varie selon la région et l’opérateur de télécommunications. L’expérience peut varier selon les appareils. Affichage​48 Écran AMOLED dynamique 2X 16 po (format d’écran 16:10), écran tactile et compatible S Pen (stylet dans la boîte) 400nit, Taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz (48 - 120hz), volume de couleur 120 % (DCI-P3), 3K (2 880 x 1 800), *400nit (Typ), 500nit (HDR) -VESA HDR 500 authentification, HDR contenu seulement. Unité centrale (plateforme)49 13e génération Intel® Core™ i5 / Core™ i7 (Intel EVO™)

* Les spécifications de l’unité centrale peuvent varier selon le modèle, le pays ou la région. Graphiques​ Graphiques Intel® Iris® Xe

* La disponibilité peut varier selon les appareils. Connectivité*50

(WLAN) Wi-Fi 6E, 802,11 ax 2x2, Bluetooth v5.1

*La disponibilité du Wi-Fi 6E variera en fonction de la version du système d’exploitation, du pays, de l’emplacement, des conditions du réseau et d’autres facteurs. Routeurs réseau sans fil Wi-Fi 6E requis et vendus séparément. Couleur​*51 Graphite / Beige

* La disponibilité du modèle et de la couleur peut varier selon le pays. Mémoire*52 16 Gon (LPDDR5)

* La disponibilité peut varier selon les appareils. Stockage*53 512 Go / 1 To SSD (PCIe)

* La disponibilité peut varier selon les appareils. Appareil photo/microphone HD intégrale 1080p / Deux microphones de qualité de studio Son

(Haut-parleurs) Haut-parleurs quadriphoniques AKG (caisson de graves max 5 W x 2, haut-parleur d’aigus 2 W x 2), amplificateur intelligent, Dolby Atmos® Clavier*54 Numérique à 3 rangées, clavier à touches isolées avec rétroéclairage

* La disposition du clavier peut varier selon le marché. S Pen*55

(Stylet) Dans la boîte (8,2 x 7,7 x 144,84 mm, 7,9 g)

* Bluetooth n’est pas disponible pour le stylet S Pen. Batterie​*56 76 Wh (typique)

*Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire tierces. La valeur typique est la valeur moyenne estimée compte tenu de l'écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme IEC 61960. La capacité nominale est de 4762mAh/73.9Wh. Adaptateur​

(Recharge)57 Adaptateur 65 W USB Type-C

* Le chargeur peut alimenter les appareils Galaxy qui utilisent un port USB de type C. Les spécifications du chargeur varient selon le modèle et les régions. Authentification

(sécurité)58 Ordinateur à cœur sécurisé par empreinte digitale sur le bouton Allumer

* Les ordinateurs à noyau Secured-core nécessitent une configuration spécifique par l’utilisateur pour assurer une protection de haut niveau contre les attaques. Pour utiliser Windows Hello, vous aurez besoin d’une composante interne spécialisée, y compris d’un lecteur d’empreintes digitales, d’un capteur infrarouge illuminé ou d’autres capteurs biométriques et appareils compatibles. Ports59 Thunderbolt™ 4 (2), USB type-A (1), HDMI 1.4, casque d’écoute/microphone, fente pour carte nano SIM (en option)

* La vitesse réelle de l’adaptateur USB peut varier selon l’environnement de l’utilisateur. Solution60 Galaxy Eco (téléphone-tablette-ordinateur-appareil connecté) : Samsung MultiControl*, deuxième écran **, Expert RAW (partage automatique) ***, Quick Share & Private Share ****, Phone Link *****, Samsung Pass ******







Spécifications du Galaxy Book3 360 ​ Galaxy Book3 360 15 po CPU (Plate-forme)61 13eIntel /i7 (15/28 W, EVO vérifié) Carte graphique Graphiques Intel Iris Xe

*La disponibilité peut varier selon les appareils. Écran62 *15,6 po HD intégrale écran Super AMOLED (16:9), Couleur Volume (DCI-P3) 120 %, jusqu’à 500nit (HDR) Stockage63 256/512 Go,

*Les spécifications du processeur varient selon le modèle, le pays ou la région. Mémoire64 8/16 Go (LPDDR4x)



*La disponibilité peut varier selon les appareils. Caméra HD intégrale 1080p Authentification

(Sécurité)65 PC sécurisé, empreinte digitale sur la clé d'alimentation Audio (Haut-parleurs) Stéréo 2 x 2 W, Dolby Atmos Ports66 TB4, USB-C, USB-A, HDMI, HP/MIC, microSD Dimensions67 355,4 x 228,0 x 13,7 mm Poids68 1,49 kg Batterie69 68 Wh (20 heures de lecture vidéo, à déterminer)

*Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire tierces. La valeur typique est la valeur moyenne estimée compte tenu de l'écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme IEC 61960. La capacité nominale est de 4762mAh/73.9Wh. S Pen (Stylet)70 S Pen (EMR, en option)

*Bluetooth n'est pas disponible pour le S Pen. Réseau71 Wi-Fi 6E (Gig+), 802.11 ax 2 x 2

1 Le S Pen est inclus dans le Galaxy Book3 Pro 360, le S Pen est vendu séparément pour le Galaxy Book3 360.

2 Les utilisateurs doivent relier leur appareil Samsung Galaxy à leur ordinateur Windows au moyen de la fonction « Lien avec Windows » sur le téléphone et sur l’application Lien avec le téléphone sur l’ordinateur de Microsoft, puis suivre les instructions de configuration, y compris la connexion au même compte Microsoft. La fonction Lien avec Windows est préinstallée sur certains appareils Samsung Galaxy. L’ordinateur (application Lien avec le téléphone) doit avoir la version Windows 10 ou une version ultérieure. L’application Microsoft Phone Link nécessite que l’appareil Samsung Galaxy soit allumé et connecté au même réseau Wi-Fi que l’ordinateur. Certaines applications mobiles peuvent restreindre le contenu à partager sur d’autres écrans. Certaines fonctions connexes peuvent varier selon l’appareil.

3 La fonction "Sites Web récents" est uniquement disponible lorsque vous utilisez l'application Samsung Internet sur un smartphone Samsung Galaxy avec One UI 3.1.1 ou supérieur (Samsung Galaxy S, Note, Z Fold, Z Flip) et un PC Windows avec Windows 10 20H1 ou supérieur. Nécessite les dernières mises à jour de l'application Phone Link/Link to Windows/Samsung internet. Une connexion Internet est requise sur les deux appareils.

4 « Point d’accès instantané » est offert seulement sur le téléphone intelligent Samsung Galaxy avec One UI 4,1.1 et BT compatible avec un ordinateur Windows et Windows 11 22H2 ou version ultérieure. Nécessite les dernières mises à jour de l’application pour Lien avec Windows/Phone Link. Une connexion Internet est requise sur les deux appareils.

5 Samsung MultiControl nécessite des téléphones mis à jour avec One UI 5.1 ou des tablettes avec One UI 4.1 ou une version ultérieure et fonctionne sur les appareils de la gamme Galaxy Book lancés en 2021 ou ultérieurement avec les paramètres Samsung v1.5 (Intel) ou Samsung v3.3 (ARM). Certains modèles peuvent avoir un soutien limité.

6 Le deuxième écran nécessite Galaxy Tab S7, S7+ et S7 FE avec One UI 3.1 ou une version ultérieure et S8, S8+ et S8 Ultra. Des ordinateurs avec affichage sans fil et 10 v.2004 ou une version ultérieure sont requis.

7 L’application Expert RAW doit être téléchargée séparément à partir de la boutique Galaxy Store, gratuitement, avant l’utilisation. L’application Expert RAW est disponible sur les Galaxy S23 (S23 Ultra, S23+, S23), les gammes Galaxy S22 (S22 Ultra/S22+/S22), S21 Ultra, S20 Ultra, Z Fold4, Z Fold3, Z Fold2 et Note 20 Ultra. Pour transférer des images automatiquement, Quick Share doit être installé sur l’ordinateur et les utilisateurs doivent se connecter au même compte Samsung sur les deux appareils. (Ordinateur : activez la réception Quick Share et l’écran. Téléphone : activez le partage automatique vers l’ordinateur ou la tablette dans le paramètre Expert RAW > Choisir votre ordinateur)

8 Pour obtenir une offre d’essai gratuit (valeur : 19,98 $ US) pour Adobe Lightroom pour Samsung (« l’offre »), un mode de paiement valide, un appareil Samsung, un compte Samsung et un ID Adobe sont requis. Vous devez échanger cette offre avant le 10-2-2024. Cette offre ne peut être transférée ou jumelée à aucune autre offre. Limite d’une (1) offre par personne. L’offre ne s’applique pas aux abonnés actuels de Lightroom. Nulle si la loi l’interdit ou la limite. L’abonnement à Adobe Lightroom est soumis aux conditions d’utilisation d’Adobe (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html)

9 L’authentification unique fonctionne sur des applications comme Quick Share, SmartThings, Bixby, Samsung Bluetooth Sync, Samsung Multi Control, Samsung Notes et la Galerie Samsung.

10 Samsung Pass nécessite TPM (Trusted Platform Module) 2.0 ou une version ultérieure, Windows 10 version 1903 ou ultérieure et Windows Hello. Les appareils et navigateurs peuvent faire l’objet de modifications.

11 Le transfert de données au moyen du Galaxy Book Smart Switch nécessite que tous les appareils soient installés avec Galaxy Book Smart Switch. Les deux ordinateurs doivent être connectés au même réseau. La disponibilité de Galaxy Book Smart Switch peut varier selon le système d’exploitation. Il se peut que certains fichiers ne puissent pas être transférés : l’utilisateur en sera informé en cours d’exécution du programme.

12 Les spécifications de l’unité centrale peuvent varier selon le modèle, le pays ou la région.

13 Les spécifications du processeur graphique peuvent varier selon le modèle, le pays ou la région.

14 La taille d’écran est mesurée en diagonale, comme un rectangle complet, sans tenir compte des coins ronds. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins ronds.

15 Prend uniquement en charge les applications voix par IP, y compris Zoom, WeChat, Facebook Messenger et WhatsApp.

16 Automatiquement activé lors de l’utilisation de la caméra. Le mode Studio peut ne pas fonctionner correctement lorsque les effets de caméra d’appel vidéo de tiers (arrière-plans, effets de visage, etc.) sont appliqués simultanément. La fonction de cadrage automatique nécessite une détection du visage et peut ne pas fonctionner correctement si l’utilisateur porte un masque facial. Les caractéristiques peuvent varier selon l’environnement, les conditions de luminosité, les applications, l’état de l’appareil et d’autres facteurs.

17 Les composants dans la boîte incluent un protecteur d’écran.

18 Il y a deux types de plastique recyclé : matériel PA (polyamide) sourcé de filets de pêche jetés et matériel informatique (polycarbonate) sourcé de barils d’eau jetés. Nous intégrons des matériaux recyclés sur le dessus, à l’avant et à l’arrière de l’étui. Le dessus, l’avant et l’arrière de l’étui ne comptent pas de circuits, de cartes ou d’autres composants internes.

19 Le Galaxy S23 Ultra augmente la présence de matériaux recyclés, passant de six composants internes dans le Galaxy S22 Ultra à douze composants internes et externes. Les matériaux recyclés comprennent le plastique, le verre et l'aluminium.

20 Certaines conditions s’appliquent. Offre en vigueur du 14 au 21 février 2023. Précommander auprès de n’importe quel détaillant canadien autorisé participant, d’une boutique expérience Samsung canadienne ou en ligne à l’adresse https://www.samsung.com/ca/ tout appareil admissible soit le Samsung Galaxy Book3 Ultra et recevez une paire d’oreillettes Samsung Galaxy Buds2 en cadeau avec l’achat. Cette prime est un complément à votre appareil Samsung Galaxy Book3 Ultra Les appareils Samsung Galaxy Book3 Ultra admissibles sont les suivants : NP960XFH-XA2CA prix courant : 3 269,99 $ NP960XFH-XA1CA prix courant : 2 999,99 $ Les économies seront appliquées à la fin de l’achat de votre Samsung Galaxy Book3 Ultra. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Limite d’une paire d’oreillettes Samsung Galaxy Buds2 par achat de Samsung Galaxy Book3 Ultra. La couleur réelle des oreillettes Samsung Galaxy Buds2 peut varier en fonction de la disponibilité; le choix de la couleur est à la discrétion de Samsung. Cette offre s’adresse uniquement aux résidents du Canada. Les détaillants canadiens autorisés participants peuvent varier et peuvent vendre les produits à un prix moindre. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion. La promotion peut être annulée ou modifiée sans préavis.

21 Certaines conditions s’appliquent. Offre en vigueur du 1er février au 16 février 2023. Précommander auprès de n’importe quel détaillant canadien autorisé participant, d’une boutique expérience Samsung canadienne ou en ligne à l’adresse https://www.samsung.com/ca/ tout appareil admissible soit le Samsung Galaxy Book3 Pro 360 et recevez une paire d’oreillettes Samsung Galaxy Buds2 en cadeau avec l’achat. Cette prime est un complément à votre appareil Samsung Galaxy Book3 Pro 360. Les appareils admissibles Samsung Galaxy Book3 Pro 360 sont les suivants:NP960QFG-KA2CA prix courant : 2 499,99 $ ,NP960QFG-KA1CA prix courant : 2 199,99 $. Ces économies seront effectives à la conclusion de l’achat de votre Samsung Galaxy Book3 Pro 360. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Limite d’une paire d’oreillettes Samsung Galaxy Buds2 par achat de Samsung Galaxy Book3 Pro 360. La couleur réelle du Samsung Galaxy Buds2 reçu par le client peut varier en fonction de la disponibilité; le choix de la couleur est à la discrétion de Samsung. Cette offre s’adresse uniquement aux résidents du Canada. Les détaillants canadiens autorisés participants peuvent varier et peuvent vendre les produits à un prix moindre. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion. La promotion peut être annulée ou modifiée sans préavis.

22 Certaines conditions s'appliquent. L'offre est valable du 1er février 2023 au 14 mars 2023. Précommandez auprès de n'importe quel détaillant canadien autorisé participant, d'un magasin Samsung Experience Store au Canada ou en ligne à l'adresse https://www.samsung.com/ca/any un Samsung Galaxy Book3 360 admissible et recevez un Samsung Galaxy Buds2 en cadeau avec achat en prime à la fin de votre Samsung Galaxy Book3 360. Les Samsung Galaxy Book3 360 admissibles sont les suivants : NP730QFG-KA1CA prix régulier : 1899,99 $, NP730QFG-KA2CA prix régulier : 1499,99 $. Les économies seront réalisées au moment de l'achat de votre Samsung Galaxy Book3 360. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucun chèque de pluie. Limite d'un Samsung Galaxy Buds2 par Samsung Galaxy Book3 360 acheté. La couleur exacte du Samsung Galaxy Buds2 reçu par le client peut varier en fonction de la disponibilité choisie par Samsung à sa propre discrétion. Ouvert aux résidents canadiens seulement. Les détaillants canadiens autorisés participants peuvent varier et vendre moins cher. Ne peut-être combiner à aucune autre offre ou promotion. La promotion peut être annulée ou modifiée sans préavis.

23 Précommandez du 1er février 2023 au 16 février 2023 (la " période de l'offre ") les appareils suivants auprès d'un détaillant canadien autorisé participant, d'un magasin Samsung Experience Store au Canada ou en ligne à l'adresse https://www.samsung.com/ca/, et économisez : (i) 300 $ de rabais sur le PDSF du Samsung Galaxy Book3 Pro 360 (NP960QFG-KA2CA) (maintenant le même prix que NP960QFG-KA1CA). C'est comme si vous obteniez deux fois plus d'espace de stockage sans frais supplémentaires ! (ii) 300 $ de rabais sur le PDSF d'un Samsung Galaxy Book3 360 (NP730QFG-KA1CA). C'est comme obtenir deux fois plus d'espace de stockage sans frais supplémentaires ! Vous devez effectuer votre achat avant le 16 février 2023. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucun chèque de pluie. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis. Le nombre de détaillants canadiens autorisés participants peut varier. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Ne peut être combinée à aucune autre offre, sauf lorsque cela est explicitement permis.

24 Précommandez du 1er février 2023 au 14 mars 2023 (la « période de l’offre ») auprès d’un détaillant canadien autorisé participant, d’une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à l’adresse https://www.samsung.com/ca_fr/ l’un des produits suivants, et obtenez :(i) Un rabais de 300 $ sur le PDSF d’un Samsung Galaxy Book3 360 (NP730QFG-KA1CA). Cela revient à obtenir deux fois plus d’espace de stockage, sans frais supplémentaires!

Vous devez effectuer votre achat d’ici le 14 mars 2023. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. L’offre est susceptible d’être modifiée ou annulée sans préavis. Les détaillants canadiens autorisés participants peuvent varier. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre, sauf lorsque cela est expressément autorisé.

25 Achetez un Galaxy Book3 Ultra entre le 14 février 2023 et le 2 mars 2023 (la " période de l'offre ") chez un détaillant canadien autorisé participant, dans un magasin Samsung Experience Store au Canada ou en ligne à l'adresse https://www.samsung.com/ca/ et économisez :(i) 270 $ sur le PDSF d'un Samsung Galaxy Book3 Ultra (NP960XFH-XA2CA) (maintenant le même prix que NP960XFH-XA1CA). C'est comme si vous obteniez deux fois plus d'espace de stockage sans frais supplémentaires ! La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucun chèque de pluie. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis et est offerte aux résidents canadiens seulement. Le nombre de détaillants canadiens autorisés participants peut varier. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Ne peut être combinée à aucune autre offre, sauf lorsque cela est explicitement autorisé.

26 Soit (i) vous précommandez du 14 février 2023 au 21 février 2023 et complétez votre achat, soit (ii) vous achetez du 22 février 2023 au 9 mars 2023, un Galaxy Book3 Ultra Series (chacun étant un "appareil Galaxy admissible" tel qu'indiqué ci-dessous) et vous pouvez recevoir : Un (1) plan Samsung Care+ de 2 ans à 50 % de rabais (avant taxes) pour votre appareil Galaxy Book3 Ultra sélectionné (prix promotionnel : 139,50 $ ; (prix régulier du plan Samsung Care+ pour ordinateurs portables de niveau 3 : 279 $). L'offre est disponible chez les détaillants et transporteurs canadiens autorisés participants, dans les magasins Samsung Experience au Canada et en ligne à Samsung.com/ca. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucun chèque de pluie. L'offre n'a aucune valeur en argent, n'est pas transférable et ne peut être changée une fois choisie. Limite d'un (1) forfait Samsung Care+ de 2 ans à 50 % de rabais, selon le cas, par appareil Galaxy admissible acheté. Les produits doivent être achetés sur la même facture pour être admissibles au prix promotionnel. Ouvert aux résidents canadiens seulement. Les détaillants et les transporteurs canadiens autorisés participants peuvent varier. Samsung se réserve le droit de demander une facture de vente pour vérifier la date et l'endroit de l'achat. Samsung se réserve le droit de modifier ou d'annuler la promotion sans préavis.

27 Soit (i) précommandez du 1 février 2023 au 16 février 2023 et terminez votre achat, soit (ii) achetez un appareil de la gamme Galaxy Book3 Pro 360 du 17 février 2023 au 9 mars 2023 (chacun étant un « appareil Galaxy admissible » comme indiqué ci-dessous) et vous pouvez recevoir : (i)Un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 50 % de rabais (avant taxes) pour votre appareil Galaxy admissible sélectionné pour 139,50 $ (forfait Samsung Care+ pour ordinateurs portables de niveau 3, prix courant de 279 $). Cette offre est valable chez les détaillants et opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants, dans les boutiques expérience Samsung au Canada et en ligne à l’adresse Samsung.com/ca. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. L’offre n’a aucune valeur monétaire, n’est pas transférable et ne peut pas être échangée une fois sélectionnée. Limite d’un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 50 % de rabais, selon le cas, par appareil Samsung Galaxy admissible acheté. Cette offre s’adresse uniquement aux résidents du Canada. Les détaillants et les opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants peuvent varier. Samsung se réserve le droit de demander une preuve d’achat pour vérifier la date et l’emplacement de l’achat. Samsung se réserve le droit de modifier ou d’annuler la promotion sans préavis.

28 Précommandez du 1 février 2023 au 14 mars 2023 et complétez votre achat de la gamme Galaxy Book3 360 (chacun étant un « appareil Galaxy admissible » comme indiqué ci-dessous) et vous pouvez recevoir : (i) Un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 50 % de rabais (avant taxes) pour votre appareil Galaxy admissible sélectionné pour 139,50 $ (forfait Samsung Care+ pour ordinateurs portables de niveau 3, prix courant de 279 $).Cette offre est valable chez les détaillants et opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants, dans les boutiques expérience Samsung au Canada et en ligne à l’adresse Samsung.com/ca. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. L’offre n’a aucune valeur monétaire, n’est pas transférable et ne peut pas être échangée une fois sélectionnée. Limite d’un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 50 % de rabais, selon le cas, par appareil Samsung Galaxy admissible acheté. Cette offre s’adresse uniquement aux résidents du Canada. Les détaillants et les opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants peuvent varier. Samsung se réserve le droit de demander une preuve d’achat pour vérifier la date et l’emplacement de l’achat. Samsung se réserve le droit de modifier ou d’annuler la promotion sans préavis.

29 La précision des chiffres peut varier en fonction des mesures utilisées. Le poids et la hauteur varient selon le processus de fabrication.

30 Le poids varie selon le processus de fabrication.

31 La disponibilité varie selon la région et l’opérateur de télécommunications. L’expérience peut varier selon les appareils.

32 400nit (Typ), 500nit (HDR) - VESA HDR 500 authentification, HDR contenu seulement.

33 Les spécifications de l’unité centrale peuvent varier selon le modèle, le pays ou la région.

34 Les spécifications du processeur graphique peuvent varier selon le modèle, le pays ou la région.

35 La vitesse réelle peut varier selon le marché, l’opérateur de télécommunications et l’environnement de l’utilisateur. La disponibilité du Wi-Fi 6E variera en fonction de la version du système d’exploitation, du pays, de l’emplacement, des conditions du réseau et d’autres facteurs. Routeurs réseau sans fil Wi-Fi 6E requis et vendus séparément.

36 La disponibilité du modèle et de la couleur peut varier selon le pays.

37 La disponibilité peut varier selon les appareils.

38 La disponibilité peut varier selon les appareils.

39 La disposition du clavier peut varier selon le marché.

40 Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement réseau, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs.

41 Le chargeur peut alimenter les appareils Galaxy qui utilisent un port USB de type C. Les spécifications du chargeur varient selon le modèle et les régions.

42 Les ordinateurs à noyau Secured-core nécessitent une configuration spécifique par l’utilisateur pour assurer une protection de haut niveau contre les attaques. Pour utiliser Windows Hello, vous aurez besoin d’une composante interne spécialisée, y compris d’un lecteur d’empreintes digitales, d’un capteur infrarouge illuminé ou d’autres capteurs biométriques et appareils compatibles.

43 La vitesse réelle de l’adaptateur USB peut varier selon l’environnement de l’utilisateur.

44 * Samsung MultiControl nécessite des téléphones mis à jour avec One UI 5.1 ou des tablettes avec One UI 4.1 ou version ultérieure et fonctionne sur les appareils de la gamme Galaxy Book lancés en 2021 ou ultérieurement avec les paramètres Samsung v1.5 (Intel) ou Samsung v3.3 (ARM). Certains modèles peuvent offrir une prise en charge limitée des fonctionnalités. ** Nécessite Galaxy Tab S7, S7+ et S7 FE avec One UI 3,1 ou version ultérieure et S8, S8+ et S8 Ultra. Des ordinateurs avec affichage sans fil et 10 v.2004 ou une version ultérieure sont requis. *** L’application Expert RAW doit être téléchargée séparément à partir de la boutique Galaxy Store, gratuitement, avant l’utilisation. L’application Expert RAW est disponible sur les Galaxy S23 (S23 Ultra, S23+, S23), les gammes Galaxy S22 (S22 Ultra/S22+/S22), S21 Ultra, S20 Ultra, Z Fold4, Z Fold 3, Z Fold 2, Note 20 Ultra. **** Disponible sur les appareils Galaxy dotés de la version One UI 2.1 ou de versions ultérieures. Quick Share utilise Bluetooth à faible consommation d’énergie et Wi-Fi Direct. Le type, le nombre, la capacité et la date d’expiration transférables des fichiers ainsi que le nombre de partages de fichiers simultanés avec la fonction Private Share peuvent être limités. ** Phone Link nécessite relier un téléphone intelligent Samsung Galaxy à un ordinateur Windows au moyen de l’application « Lien avec Windows » sur le téléphone et de l’application « Phone Link » sur l’ordinateur; suivez les instructions de configuration, y compris se connecter au même compte Microsoft. ***** Samsung Pass nécessite TPM (Trusted Platform Module) 2.0 ou une version ultérieure, Windows 10 version 1903 ou ultérieure et Windows Hello. Les appareils et navigateurs peuvent faire l’objet de modifications.

45 La précision des chiffres peut varier en fonction des mesures utilisées. Le poids et la hauteur varient selon le processus de fabrication.

46 Le poids varie selon le processus de fabrication.

47 La disponibilité varie selon la région et l’opérateur de télécommunications. L’expérience peut varier selon les appareils.

48 400nit (Typ), 500nit (HDR) - VESA HDR 500 authentification, HDR contenu seulement.

49 Les spécifications de l’unité centrale peuvent varier selon le modèle, le pays ou la région.

50 La vitesse réelle peut varier selon le marché, l’opérateur de télécommunications et l’environnement de l’utilisateur. La disponibilité 5G peut varier selon le marché et le modèle. La disponibilité du Wi-Fi 6E variera en fonction de la version du système d’exploitation, du pays, de l’emplacement, des conditions du réseau et d’autres facteurs. Routeurs réseau sans fil Wi-Fi 6E requis et vendus séparément.

51 La disponibilité du modèle et de la couleur peut varier selon le pays.

52 La disponibilité peut varier selon les appareils.

53 La disponibilité peut varier selon les appareils.

54 La disposition du clavier peut varier selon le marché.

55 Bluetooth n’est pas disponible pour le stylet S Pen.

56 Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement réseau, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs.

57 Le chargeur peut alimenter les appareils Galaxy qui utilisent un port USB de type C. Les spécifications du chargeur varient selon le modèle et les régions.

58 Les ordinateurs à noyau Secured-core nécessitent une configuration spécifique par l’utilisateur pour assurer une protection de haut niveau contre les attaques. Pour utiliser Windows Hello, vous aurez besoin d’une composante interne spécialisée, y compris d’un lecteur d’empreintes digitales, d’un capteur infrarouge illuminé ou d’autres capteurs biométriques et appareils compatibles.

59 La vitesse réelle de l’adaptateur USB peut varier selon l’environnement de l’utilisateur.

60 * Samsung MultiControl nécessite des téléphones mis à jour avec One UI 5.1 ou des tablettes avec One UI 4.1 ou version ultérieure et fonctionne sur les appareils de la gamme Galaxy Book lancés en 2021 ou ultérieurement avec les paramètres Samsung v1.5 (Intel) ou Samsung v3.3 (ARM). Certains modèles peuvent avoir un soutien limité. ** Le deuxième écran nécessite Galaxy Tab S7, S7+ et S7 FE avec One UI 3,1 ou une version ultérieure et S8, S8+ et S8 Ultra. Des ordinateurs avec affichage sans fil et 10 v.2004 ou une version ultérieure sont requis. *** L’application Expert RAW doit être téléchargée séparément à partir de la boutique Galaxy Store, gratuitement, avant l’utilisation. L’application Expert RAW est disponible sur les Galaxy S23 (S23 Ultra, S23+, S23), les gammes Galaxy S22 (S22 Ultra/S22+/S22), S21 Ultra, S20 Ultra, Z Fold4, Z Fold 3, Z Fold 2, Note 20 Ultra. **** Disponible sur les appareils Galaxy dotés de la version One UI 2.1 ou de versions ultérieures. Quick Share utilise Bluetooth à faible consommation d’énergie et Wi-Fi Direct. Le type, le nombre, la capacité et la date d’expiration transférables des fichiers ainsi que le nombre de partages de fichiers simultanés avec la fonction Private Share peuvent être limités. ***** Phone Link nécessite relier un téléphone intelligent Samsung Galaxy à un ordinateur Windows au moyen de l’application « Lien avec Windows » sur le téléphone et de l’application « Phone Link » sur l’ordinateur; suivez les instructions de configuration, y compris se connecter au même compte Microsoft.******Samsung Pass nécessite TPM (Trusted Platform Module) 2.0 ou une version ultérieure, Windows 10 version 1903 ou ultérieure et Windows Hello. Les appareils et navigateurs peuvent faire l’objet de modifications.

61 Les spécifications du processeur varient en fonction du modèle, du pays ou de la région.

62 400nit (Typ), 500nit (HDR) -VESA authentification HDR 500, Contenu HDR uniquement.

63 La disponibilité peut varier selon les appareils.

64 La disponibilité peut varier selon les appareils.

65 Les PC à cœur sécurisé nécessitent une configuration spécifique de la part de l'utilisateur pour activer pleinement le plus haut niveau de protection contre les attaques. L'utilisation de Windows Hello nécessite du matériel spécialisé, notamment un lecteur d'empreintes digitales, un capteur infrarouge lumineux ou d'autres capteurs biométriques et appareils compatibles.

66 La vitesse réelle de l'USB peut varier en fonction de l'environnement de l'utilisateur.

67 L'exactitude des chiffres peut varier en fonction des mesures utilisées. La hauteur varie en fonction du processus de fabrication.

68 Le poids varie en fonction du processus de fabrication.

69 Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire tierces. La valeur typique est la valeur moyenne estimée en tenant compte de la déviation de la capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme IEC 61960. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l'environnement réseau, des habitudes d'utilisation et d'autres facteurs.

70 Bluetooth n'est pas disponible pour le S Pen.

71 La vitesse réelle peut varier en fonction du marché, de l'opérateur et de l'environnement de l'utilisateur. La disponibilité de la 5G variera en fonction du marché et du modèle. La disponibilité du Wi-Fi 6E varie en fonction de la version du système d'exploitation, du pays, de l'emplacement, des conditions du réseau et d'autres facteurs. Les routeurs de réseau sans fil Wi-Fi 6E sont requis et vendus séparément.

Contact info:

Vera Culic

North Strategic

416-836-2037

vera.culic@northstrategic.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/15683807-f355-4ab4-b887-64a1d5ce77f4/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/acce5892-7192-43f4-bc9b-d1374108317a/fr