Temenos incluse dans l'indice de Bloomberg sur l'égalité des genres de 2023

GENÈVE, 01 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN), a annoncé aujourd'hui être l'une des 47 entreprises technologiques à l'échelle mondiale qui figurent dans l'indice de Bloomberg sur l'égalité des genres (GEI - Bloomberg Gender-Equality Index) de 2023. C'est la deuxième année consécutive que Temenos est incluse dans cet indice, reflétant ainsi l'engagement de la société en matière d'égalité des genres sur le lieu de travail, en encourageant notamment davantage de jeunes femmes à choisir une carrière dans le secteur informatique, ainsi que l'avancement et la représentation des femmes à des postes de direction.



La société a obtenu un score de divulgation parfait de 100 % dans le GEI 2023 de Bloomberg, par rapport à une moyenne de 96,31 % pour le secteur technologique, tandis que le score global de Temenos dans le GEI s'est élevé à 80,24 %, soit 7,9 % de plus que la moyenne du secteur. Temenos est l'une des 485 entreprises à l'échelle mondiale et l'une de 11 entreprises en Suisse tous secteurs confondus à figurer dans le GEI 2023.

En 2021, les femmes ont représenté 47 % de la main-d'œuvre de Temenos dans la catégorie des moins de 30 ans, en hausse par rapport à 35 % en 2014. Au cours de la même période, la proportion de femmes à des postes de haute direction a augmenté de 22 % à 40 %, tandis que le nombre de femmes occupant des postes dans les STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) a progressé pour atteindre 35 %. De plus, les femmes représentent 35 % de la main-d'œuvre mondiale de Temenos.

Afin d'accélérer la représentation et d'améliorer l'expérience des employés, Temenos a ré-imaginé ses politiques, avantages sociaux et programmes de congés qui contribuent à un environnement de travail inclusif , où tous les employés se sentent appréciés et bénéficient des mêmes opportunités.

Kalliopi Chioti, directrice du marketing et de l'ESG chez Temenos, a commenté : « Temenos est fière d'être reconnue dans l'indice de Bloomberg sur l'égalité des genres pour la deuxième année consécutive. En tant qu'entreprise mondiale présente dans de nombreux pays, nous nous engageons à faire avancer la diversité des genres dans nos opérations, notre chaîne de valeur et nos programmes d'investissements communautaires. Figurer dans cet indice de référence mondial met en relief notre engagement fort en matière de transparence et communication des données liées aux genres. Cela montre également comment nous contribuons à un monde bancaire mondial, divers, inclusif et durable qui crée des opportunités pour tout le monde. »

Peter T. Grauer, président du conseil d'administration de Bloomberg et président-fondateur du 30% Club des États-Unis, a déclaré : « Félicitations aux entreprises qui figurent dans le GEI 2023. Nous continuons de voir une augmentation de l'intérêt et de nos membres à l'échelle mondiale, ce qui reflète un objectif partagé de transparence en ce qui concerne les mesures liées aux genres. Les entreprises qui figurent dans l'indice de cette année ont obtenu des scores égaux ou supérieurs au seuil global établi par Bloomberg pour refléter la divulgation et la réalisation ou l'adoption de statistiques et politiques de premier ordre. »

L'indice de Bloomberg sur l'égalité des genres Bloomberg (GEI - Gender-Equality Index) est un indice modifié pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui a été développé pour évaluer les performances des entreprises publiques dédiées à communiquer leurs données liées aux genres. Cet indice de référence mesure l'égalité des genres dans cinq piliers : leadership et bassin de talents, équité et parité salariales, culture inclusive, politiques de lutte contre le harcèlement sexuel et perception de la marque.

Les sociétés membres représentent une variété de secteurs, notamment les finances, les technologies et les services d'utilité publique, dont les entreprises demeurent les plus nombreuses dans l'indice depuis 2022.

Pour en savoir plus sur les solutions de finances durables de Bloomberg, y compris le GEI, veuillez consulter la page : https://www.bloomberg.com/professional/sustainable-finance/ .

