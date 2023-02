Nouveau CEO pour le principal fournisseur de conteneurs intelligents pour la chaîne d'approvisionnement mondiale

Traxens a nommé Cédric Rosemont au poste de CEO Cédric Rosemont nommé CEO de Traxens.

MARSEILLE, FRANCE, February 1, 2023 / EINPresswire.com / -- Traxens , fournisseur mondial de solutions numériques de suivi de conteneurs dans l'industrie de la logistique, annonce la nomination de Cédric Rosemont , ancien CEO et fondateur de Next4, au poste de CEO de Traxens depuis 8 décembre 2022.Cédric est reconnu pour son expertise dans le domaine de la télématique et de l'IoT, sa forte connaissance du secteur maritime et sa gestion agile des entreprises. En plus de sa nomination au poste de CEO, il restera en charge des activités ventes et du marketing."Je suis heureux d'annoncer ma nouvelle fonction de CEO de Traxens, pour laquelle je dois remercier la confiance de nos actionnaires, a déclaré Cédric Rosemont. Je suis convaincu que Traxens a un rôle important à jouer sur ce marché émergent mais extrêmement dense, et que nous continuerons à renforcer notre position dans les années à venir. "Depuis son lancement en 2012, Traxens est devenu un leader du suivi des conteneurs d'expédition. En plus d'améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, les systèmes Traxens peuvent également contribuer à résoudre des problèmes de sécurité importants, tels que le vol de marchandises et la contrebande, grâce à des détections d'ouverture. Pour atteindre cet objectif, ses solutions rassemblent solutions collectent, qualifient et enrichissent les données en fonction de vos besoins pour fournir une visibilité en temps réel et des informations pertinentes sur vos chaînes d'approvisionnement internationales. Sa solution IoT est basée sur une technologie révolutionnaire qui permet d'accéder aux données les plus complètes, précises et actuelles dans le monde entier.Parmi les principaux actionnaires de Traxens figurent de grandes compagnies maritimes mondiales qui investissent déjà massivement dans cette technologie, en déployant des centaines de milliers de dispositifs Traxens dans leurs flottes, et d'autres sont à venir. Alors que les chargeurs exigent des données de suivi en temps réel toujours plus fiables et redondantes, les solutions de suivi intelligent des conteneurs de Traxens ont également été adoptées par des transitaires de premier plan tels que DB Schenker, Bolloré Logistics et Kuehne+Nagel.“Nous sommes très fiers d'annoncer Kuehne+Nagel comme nouveau partenaire. Ayant commencé ce partenariat dans la quête de chaînes d'approvisionnement plus numériques, nous sommes tous satisfaits des progrès réalisés jusqu'à présent, et nous sommes impatients de déployer nos dernières solutions avec eux en 2023 a déclaré Cédric Rosemont."“Avec l'analyse des données Traxens au cœur de millions d'actifs connectés, nous envisageons un monde où la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des actifs fusionne les mondes physique et numérique. Notre engagement à améliorer la visibilité totale des chaînes d'approvisionnement et nos résultats positifs concernant la détection d'actions illicites sur les conteneurs nous encouragent à poursuivre la mise en œuvre de nos solutions dans le but d'obtenir des impacts sociétaux positifs. Les conteneurs intelligents peuvent également être utilisés pour identifier les voyages de conteneurs inutiles et apporteront une contribution majeure à l'optimisation des rotations.”In 2022 l'ajout de systèmes de suivi de conteneurs amovibles et réutilisables est une expansion stratégique du modèle commercial de Traxens pour adresser de nouveaux marchés ce qui pendant cette période difficile pour la chaîne d'approvisionnement, garantit la disponibilité quasi immédiate d'au moins une des deux solutions technologiques pour les clients de Traxens. Ainsi, les chargeurs ou leurs partenaires peuvent utiliser un conteneur pré-équipé ou un traceur de cargaison amovible afin de se positionner sur leurs conteneurs en fonction de leurs besoins.A propos de TraxensTraxens est le moteur de la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement mondiale depuis plus de dix ans. La percée de l'entreprise dans L’IoT, son expertise en science des données, son expérience mondiale en matière de logistique et de normes permettent de débloquer la valeur des données en temps réel générées par les actifs de fret expédiés par voie maritime, ferroviaire et routière. Des centaines de propriétaires de cargaisons dans le monde entier font confiance à Traxens, leur permettant de réduire les coûts de transport porte-à-porte, d'optimiser leurs opérations et de minimiser les risques. En s'associant aux principales compagnies maritimes, autorités et compagnies d'assurance du monde, Traxens aide tous les membres de l'écosystème logistique mondial à atteindre une chaîne d'approvisionnement durable et optimisée. Traxens est une société privée dont le siège social se trouve à Marseille, en France.