ALLDATA führt ALLDATA Labour Times ein

Neues Zusatzprodukt für ALLDATA Repair® liefert OEM-Richtzeiten für genaue Kalkulationen

KÖLN, Deutschland, Feb. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ALLDATA Europe GmbH, eine Tochtergesellschaft von ALLDATA LLC, einem AutoZone-Unternehmen, kündigt ALLDATA Labour Times für den europäischen Markt an, ein neues Zusatzprodukt für ALLDATA Repair®, welches einen schnellen Zugriff auf OEM-Richtzeiten ermöglicht.

Techniker können jetzt mit nur einem Klick genaue OEM-Richtzeiten einsehen, die den Reparaturinformationen – sowohl für Mechanik als auch für die Karosserie – sowie den Wartungsverfahren für ein bestimmtes Fahrzeug in ALLDATA Repair entsprechen.

"Unsere Kunden haben nach einer Quelle gefragt, die neben den Reparatur- und Karosserieinformationen in ALLDATA Repair auch verlässliche OEM-Richtzeiten liefert", sagt Karol Englert, Managing Director von ALLDATA Europe. "ALLDATA Labour Times bietet genau das und noch mehr. Es ermöglicht den Werkstätten auch, die Zeitpläne und -einteilung der Techniker zu planen und die Ressourcen für maximale Effizienz einzusetzen.

Die Richtzeiten werden von TecAlliance bereitgestellt, einem weltweit führenden Anbieter von Aftermarket-Daten und SaaS-Lösungen (Software as a Service). ALLDATA Labour Times ist in ALLDATA Repair integriert, wodurch Werkstätten ihren Kunden schneller und einfacher genaue Kostenvoranschläge erstellen können.



ALLDATA Repair versorgt Techniker mit den Reparaturinformationen, die sie benötigen, um selbst die schwierigsten Reparaturen durchzuführen, mit denen Werkstätten heute konfrontiert sind. Werkstätten verlassen sich auf ALLDATA Repair, um OEM-Informationen für die Diagnose, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen nach Herstellerstandards zu erhalten.

Über ALLDATA Europe

Die ALLDATA Europe GmbH wurde 2009 gegründet, um Kfz-Werkstätten mit genauen und unbearbeiteten Reparaturdaten der Hersteller zu versorgen, die zuvor in Europa nicht verfügbar waren. ALLDATA führte ALLDATA Repair® auf der Automechanika 2012 für den europäischen Markt ein. ALLDATA mit Hauptsitz in Köln hat mehr als 10.000 Kunden in mehr als 20 Ländern. ALLDATA vertreibt direkt und über ein Netzwerk von Wiederverkäufern und Distributoren in ganz Europa. ALLDATA Repair hilft Werkstätten, ihre Produktivität und Genauigkeit zu steigern und gleichzeitig Reparaturstandards auf höchstem Niveau einzuhalten. ALLDATA Europe ist eine Tochtergesellschaft von ALLDATA LLC.

Über ALLDATA

ALLDATA® ist die erste Wahl der Automobilbranche für unveränderte OEM-Reparatur- und Karosserieinformationen. Mehr als 400.000 Techniker weltweit verlassen sich auf ALLDATA, wenn es um OEM-genaue mechanische und Karosseriereparaturinformationen, Diagnosen, Werkstattmanagement-Software und Schulungen geht. ALLDATA wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Elk Grove, Kalifornien, sowie in Köln, Deutschland, wo sich auch die europäischen Niederlassungen befinden. Besuchen Sie www.ALLDATA.com für weitere Informationen.

Über AutoZone (NYSE:AZO)

Im letzten Quartal mit Ende 19. November 2022 eröffnete AutoZone 28 neue Filialen in den USA, drei Filialen in Mexiko und vier Filialen in Brasilien. Damit umfasst das Unternehmen 6.978 Filialen, wovon 6.196 Filialen in den USA sind, 706 in Mexiko und 76 in Brasilien. AutoZone ist der führende Einzelhändler und Vertreiber von Autoersatzteilen und -zubehör auf dem amerikanischen Kontinent. Jede Filiale führt ein umfangreiches Produktsortiment für Pkw, Geländewagen, Transporter und leichte Nutzfahrzeuge, darunter neue und wiederaufbereitete Kfz-Hardware, Wartungsartikel, Zubehör und nichtautomobile Produkte. Viele Filialen verfügen auch über ein kommerzielles Verkaufsprogramm, das kommerzielle Kredite und eine direkte Lieferung von Teilen und anderen Produkten an lokale, regionale und nationale Reparaturwerkstätten, Händler, Tankstellen und Kunden des öffentlichen Sektors bietet. Kommerzielle Programme sind auch in allen Filialen in Mexiko und Brasilien verfügbar. AutoZone vertreibt auch Produkte von ALLDATA für Kfz-Diagnose-, Reparatur- und Werkstattmanagement-Software über www.alldata.com. Kfz-Teile, Wartungsartikel, Zubehör und Nicht-Automobilprodukte sind über www.autozone.com erhältlich. Gewerbliche Kunden können diese über www.autozonepro.com erwerben. Über www.duralastparts.com bieten wir auch Produktinformationen zu unseren Produkten der Marke Duralast an. AutoZone erwirtschaftet keine Einnahmen aus der Reparatur oder dem Einbau von Teilen.

ALLDATA Media Kontakt (Europa)

Julia Marra

+49 (0) 221 534 107 0

julia.marra@alldata.com

ALLDATA Media Kontakt (U.K.)

Annette Chamberlain

+44 (0) 7398 732 743

annette.chamberlain@alldata.com

ALLDATA Media Kontakt (U.S.)

Sheryl Bussard

+1 (0) 208 255 9274

sheryl.bussard@alldata.com

AutoZone Media Kontakt

David McKinney

+1 (0) 901 495 7951

david.mckinney@autozone.com

AutoZone Financial Kontakt

Brian Campbell

+1 (0) 901 495 7005

brian.campbell@autozone.com



Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21b0a730-60d4-4cfc-9cbc-5559eb460ac3