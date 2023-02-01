Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 宣布擴充在中東和北非的服務

/EIN News/ -- 加州特曼庫拉, Feb. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（下稱「集團」）是 Nikkiso Co., Ltd（日本）的子公司，自豪地宣布將再次擴充在中東和北非市場的製造與服務能力。隨着此次擴充，集團將為其全系列產品（包括 J.C. Carter 泵）提供泵和透平膨脹機的售後維修。集團嶄新、先進的服務中心將允許在當地進行維修，而無需運送至其他地方。



新設施位於沙迦自由區，旨在為中東和北非市場提供更多支援。集團新增了現場服務支援，以及經過專門培訓以支援 Marine、J.C. Carter、Nikkiso 低溫泵（ACD 和 Nikkiso Cryo）和透平膨脹機的車間技術人員。除門店內和現場維修外，集團還將提供售後服務。

Nikkiso Cryogenic Services 總裁 Jim Estes 表示：「此設施使 Nikkiso CE&IG 能夠更快地回應客戶的需求，提供個別的服務和解決方案，並透過我們的當地業務進一步支援客戶。」

此次業務擴充體現了對中東和北非市場客戶的承諾與支援。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（現為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司製造與維修工程低溫氣體處理設備（泵、透平膨脹機、熱交換器等）以及用於工業氣體、液化天然氣 (LNG)、液化氫 (LH2) 廢熱回收有機朗肯循環的工藝裝置。Cryogenic Industries 成立於 50 多年前，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 和 Cryoquip 的母公司，亦是一個由 20 個營運實體組成的共同控制集團。

更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com。

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aquigley@cryoind.com

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