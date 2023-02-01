Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 宣布扩充在中东和北非的服务

/EIN News/ -- 加州特曼库拉, Feb. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（下称“集团”）是 Nikkiso Co., Ltd（日本）的子公司，自豪地宣布将再次扩充在中东和北非市场的制造与服务能力。随着此次扩充，集团将为其全系列产品（包括 J.C. Carter 泵）提供泵和涡轮膨胀机的售后维修。集团崭新、先进的服务中心将允许在当地进行维修，而无需运送至其他地方。



新设施位于沙迦自由区，旨在为中东和北非市场提供更多支持。集团增加了现场服务支持，以及经过专门培训以支持 Marine、J.C. Carter、Nikkiso 低温泵（ACD 和 Nikkiso Cryo）和透平膨胀机的车间技术人员。除门店内和现场维修外，集团还将提供售后服务。

Nikkiso Cryogenic Services 总裁 Jim Estes 表示：“此设施使 Nikkiso CE&IG 能够更快地响应客户的需求，提供个别的服务和解决方案，并通过我们的当地业务进一步支持客户”。

此次业务扩充体现了对中东和北非市场客户的承诺与支持。

关于 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为 Nikkiso Co., Ltd. 成员）成员公司制造与维修工程低温气体处理设备（泵、透平膨胀机、热交换器等）以及用于工业气体、液化天然气 (LNG)、液化氢 (LH2) 废热回收有机朗肯循环的工艺装置。Cryogenic Industries 成立于 50 多年前，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 和 Cryoquip 的母公司，亦是一个由 20 个营运实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问 www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com。

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