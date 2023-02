Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group kündigt Erweiterung des Service für den Nahen Osten und Nordafrika an

Share This Article

/EIN News/ -- TEMECULA, Kalifornien, Feb. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group („Gruppe“), ein Teil der Unternehmensgruppe von Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich, eine weitere Ausweitung ihrer Fertigungs- und Servicekapazitäten für die Märkte im Nahen Osten und Nordafrika bekanntzugeben. Mit dieser Erweiterung wird das Unternehmen Pumpen- und Turboexpander-Reparaturen für sein gesamtes Sortiment, einschließlich Pumpen von J.C. Carter, im Rahmen des Kundendienstes anbieten. Das neue, hochmoderne Servicezentrum ermöglicht es, Reparaturen vor Ort auszuführen, anstatt Produkte in andere Länder schicken zu müssen.



Die neue Einrichtung in der Freihandelszone von Sharjah wurde errichtet, um die Märkte im Nahen Osten und Nordafrika verstärkt zu unterstützen. Das Unternehmen hat seinen Außendienst erweitert und verfügt über Techniker, die speziell für die Unterstützung im Bereich Pumpen und Turboexpandern von Marine, J.C. Carter und Nikkiso Cryogenic (ACD und Nikkiso Cryo) ausgebildet sind. Zusätzlich zu den Reparaturen in der Werkstatt und vor Ort bieten sie auch Serviceleistungen im Rahmen des Kundendienstes an.

„Mit dieser Einrichtung sind wir in der Lage, schneller auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu reagieren und individuelle Unterstützung sowie eine Erweiterung unserer Lösungen zu bieten. Nikkiso CE&IG wird nun in der Lage sein, unseren Kunden durch unsere lokale Präsenz einen besseren Service und Support zu bieten“, so Jim Estes, President von Nikkiso Cryogenic Services.

Diese Expansion ist Ausdruck des Engagements und der Unterstützung für das Wachstum des Marktes im Nahen Osten und in Nordafrika.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt ein Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.) fertigen und warten technische Geräte zur Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase und Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Rückgewinnung von Abwärme. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip und eine gemeinsam gesteuerte Gruppe von 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com.

