O Brasil está de volta: as divisões da América Latina podem ser superadas?

O retorno de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência do Brasil pode marcar uma virada na luta da América Latina para superar suas divisões no enfrentamento de problemas regionais e globais, incluindo crises de longa data na vizinhança. Com um corpo diplomático profissional, uma grande economia e um líder amplamente respeitado, o Brasil se destaca como uma força que pode impulsionar a cooperação para enfrentar os desafios mais sérios da região e estimular o envolvimento da América Latina na diplomacia multilateral, assim como aconteceu durante os dois primeiros mandatos de Lula, de 2003 a 2010. Mas há uma ressalva. Lula está enfrentando dificuldades domésticas muito maiores desta vez, o que deve moderar as expectativas sobre o alcance de sua política externa. O Brasil sofre de profundas divisões políticas, como comprovado pela violência da extrema-direita na capital Brasília em 8 de janeiro, bem como dificuldades econômicas, que podem prejudicar as ambições do novo governo fora do país. No entanto, apesar do clima interno turbulento, o novo governo pretende restaurar o status do Brasil como uma voz proeminente no cenário internacional, enquanto o peso econômico e geopolítico do país significa que ele ainda pode contribuir de forma significativa para a paz e estabilidade regional. Não faltam dilemas para o Brasil enfrentar. A instabilidade iminente é uma preocupação em toda a região em meio à intensa insatisfação pública com os líderes políticos e desigualdade econômica, enquanto o tratamento desarticulado da pandemia de COVID-19 e as divergências regionais sobre crises em vários países destacam a dificuldade de enfrentar desafios compartilhados. Ao estabelecer suas prioridades de política externa, o primeiro e maior objetivo de Brasília deve ser o de ajudar a reconstruir a coordenação interestatal na América Latina e no Caribe, objetivo crucial tanto para lidar com crises quanto para as chances do Brasil se projetar no cenário mundial e permitir que outros blocos se envolvam de forma mais produtiva com a região. Em segundo lugar, o governo de Lula está bem posicionado para liderar esforços para reanimar a cooperação regional para proteger o meio ambiente, particularmente a floresta amazônica. Em terceiro lugar, graças aos seus estreitos laços com a esquerda e relacionamento sólido com várias potências globais, Lula poderia desempenhar um papel importante em facilitar uma solução negociada para o impasse na Venezuela. Finalmente, a destreza diplomática do Brasil poderia chamar atenção para a crise do Haiti na região e equilibrar o protagonismo dos EUA e do Canadá, o qual os haitianos tendem a ver com desconfiança. A fim de apoiar o Brasil na busca dessas prioridades, as quais podem contribuir para maior paz e segurança na América Latina, a União Europeia (UE) e seus Estados membros devem: Trabalhar com o novo governo brasileiro para fortalecer a integração regional e, ao fazê-lo, melhorar os laços europeus com as contrapartes latino-americanas e caribenhas. A UE deveria, por exemplo, fortalecer sua atual parceria com a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), dentre outras formas por meio de apoio financeiro e técnico para a integração regional.

Oferecer apoio diplomático e financeiro aos novos esforços do Brasil em relação à proteção ambiental e, principalmente, à reativação da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.

Auxiliar o Brasil na mobilização de iniciativas regionais para encorajar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a melhorar as condições eleitorais antes da eleição presidencial em seu país programada para 2024 em seu país e buscar o apoio de parceiros regionais para a implementação das principais recomendações da Missão de Observação Eleitoral da UE de 2021. Bruxelas deve explorar com Brasília, Washington e as capitais regionais uma abordagem que enfatize a flexibilização progressiva das sanções dos EUA e da Europa contra Caracas em troca de tais condições melhoradas.

Trabalhar com o Brasil e outros países da região para ajudar a enfrentar a crise no Haiti, promovendo um acordo entre o primeiro-ministro interino Ariel Henry e a oposição que permitiria a formação de um governo de transição, bem como buscando amplo apoio internacional para qualquer eventual intervenção.

Reconstruindo a cooperação latino-americana Durante anos, a América Latina não conseguiu agir de forma coordenada nas crises regionais ou falar a uma só voz nos acontecimentos mundiais. As divisões ideológicas, como aquelas por trás da tóxica disputa entre Venezuela e Colômbia de 2019 até o restabelecimento das relações em 2022, minaram a causa da unidade regional. Em seu lugar, divisões hemisféricas encorajaram a criação de plataformas regionais fracas, ad hoc e muitas vezes partidárias; deram maior influência a potências externas, sobretudo os EUA, Rússia, China e Irã, sobre alguns governos; impediram integração econômica; e tornaram cada vez mais difícil para órgãos regionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Organização dos Estados Americanos ou o Mercado Comum do Sul, fazer nomeações de liderança por consenso. Cultivar uma unidade de propósitos mais forte na América Latina e a liberdade de estabelecer relações com todas as potências globais, sem alinhamento automático com nenhuma delas, destacam-se como dois dos principais temas condutores da nova política externa brasileira. Mas como as plataformas regionais se atrofiaram, não há atualmente um espaço produtivo onde todos os governos da região possam discutir questões prementes e cultivar posições conjuntas. Em seu discurso ao Congresso após a posse, Lula invocou sua promessa de voltar a integrar a União das Nações Sul-Americanas (UNASUL), fórum que ajudou a criar em 2008, mas que agora está moribundo depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro optou (junto com os atuais e prévios governos de direita da Argentina, Colômbia, Equador e Uruguai) a abandoná-lo. Outras alternativas também apresentam problemas. A Organização dos Estados Americanos, que inclui os EUA e o Canadá, está em declínio acentuado há vários anos depois de ganhar a desconfiança de governos de esquerda. Em seu próprio discurso de posse, o Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sequer a mencionou. Mas há outra opção. O governo de Lula já anunciou o retorno do Brasil à CELAC (da qual Bolsonaro saiu após acusá-la de dar um “palco para regimes não-democráticos”) e participou da cúpula do bloco em Buenos Aires no final de janeiro. Esta organização é o interlocutor regional preferido da UE e da China, embora haja espaço para que se torne mais eficaz: a tomada de decisões é trabalhosa porque requer o apoio unânime dos países membros e a organização carece atualmente de um aparato institucional permanente para acompanhar e implementar acordos. Dito isso, as discussões sobre seu fortalecimento estão em andamento. Uma reunião entre autoridades da UE e chefes de Estado e de governo da CELAC, prevista para Bruxelas no verão, oferece uma oportunidade para que a UE reforce o papel do incipiente bloco, bem como fortaleça a cooperação com o Brasil e a América Latina como um todo. Ligada à questão de onde os Estados latino-americanos devem discutir temas complexos está a questão de quais deveriam ser esses temas. No momento, há pouco consenso. Os governos latino-americanos divergem fortemente em suas opiniões sobre onde estão as principais ameaças à democracia e quais direitos políticos básicos precisam ser garantidos. A região, e particularmente sua esquerda tradicional, costuma dar grande importância aos princípios de soberania e de não ingerência nos assuntos de outros Estados. Mas a maioria dos governos ainda considera que esses princípios têm alguns limites quando direitos humanos e o respeito pelas instituições democráticas estão em jogo. A própria batalha do Brasil para garantir uma transferência pacífica do poder para Lula ressaltou a necessidade de mobilizar-se dentro e fora do país em defesa da democracia. Além dessas questões básicas de governança, há uma lista adicional de assuntos que clamam por níveis mais elevados de coordenação regional. A cooperação política de alto nível na resposta ao narcotráfico e ao crime organizado está praticamente inativa. Embora os governos tenham começado a colaborar melhor na promoção de uma migração segura e ordenada, eles diferem em suas políticas de fronteira e recepção. Ainda assim, antes de poder enfrentar essas e outras preocupações compartilhadas, a região precisa primeiro definir o melhor fórum para reconstruir a coordenação e demonstrar vontade política de respeitar os compromissos que os governos possam assumir nesse contexto. Embora a maioria dos governos (especialmente na América do Sul) compartilhe uma perspectiva amplamente democrática e de esquerda, nenhum desses passos será simples. Condicionar a cooperação regional à coincidência ideológica com outros governos é um erro que os países latino-americanos não podem continuar cometendo. Passos concretos na Amazônia, Venezuela e Haiti Juntamente aos esforços para reavivar a cooperação regional, o renovado engajamento brasileiro pode ser crucial para enfrentar várias crises na região. O primeiro é o estado da bacia amazônica. Esforços para forjar abordagens conjuntas para proteger o meio ambiente e lidar com as mudanças climáticas definharam sob o governo de Bolsonaro, que mostrou descarado desrespeito pelo destino dos arredores do rio e de seus habitantes indígenas. Com a área sendo crucial para os esforços de combate às mudanças climáticas e sofrendo uma presença crescente do crime organizado e do tráfico ilícito, o governo Lula deixou claro que deseja afirmar a liderança nesses temas convergentes. O chanceler Vieira anunciou que o Brasil realizará uma cúpula para reativar a Organização de Cooperação do Tratado Amazônico, formada pelos oito países que fazem parte do bioma (Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela). Lula também está coordenando com o presidente colombiano Gustavo Petro, que provavelmente será um aliado crucial no avanço da causa da proteção ambiental. As prioridades de Lula para a Amazônia incluem proteger o território dos povos indígenas, interromper o desmatamento ilegal e restringir a atividade de mineração em áreas específicas. Mas uma iniciativa regional nessa linha colocaria à prova a diplomacia brasileira, principalmente no tocante a buscar compromissos por parte da Venezuela, onde o presidente Maduro permitiu uma enorme expansão da mineração de ouro e outras operações de mineração na Amazônia, com a cumplicidade de militares e grupos armados não estatais, apesar de endossar nominalmente políticas verdes/ecológicas. Em segundo lugar, a Venezuela costuma ser de grande interesse para o governo Lula, ao mesmo tempo em que representa um teste sério para a influência diplomática do Brasil. Em contraste com a decisão de Bolsonaro em 2019 de seguir o exemplo do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, ao negar reconhecimento a Maduro, uma política que falhou em seu objetivo de derrubar o presidente venezuelano, Lula já imitou o governo de Petro na Colômbia ao restaurar os laços com Caracas. Especialistas em política externa próximos ao novo governo, e o próprio Lula, insistem que sua abordagem em relação à Venezuela, bem como ao governo cada vez mais autoritário do presidente Daniel Ortega na Nicarágua, será guiada pela crença no diálogo e no engajamento, em vez de demandas, sanções e ameaças. As afinidades de Lula com o falecido presidente venezuelano Hugo Chávez devem, em teoria, colocá-lo em uma boa posição para persuadir Caracas a mostrar um espírito de compromisso em suas negociações com a oposição, enquanto seu prestígio regional o ajudará a trabalhar separadamente com Washington.

Lula deve instar Maduro a adotar reformas que ajudem a garantir a competitividade da eleição.