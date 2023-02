Llegan novedades a St. Augustine, Ponte Vedra y sus playas en 2023

Además de las nuevas experiencias y las playas de la costa histórica de Florida hay grandes recreaciones históricas que crean grandes razones para venir a experimentar la historia, la música, los deportes y el sabor de St. Augustine Durante el Spanish Food & Wine Festival habrá más de 100 vinos españoles disponibles para degustar del 23 al 25 de febrero ¡Explore la cultura española, la música, su increíble vino y la fabulosa comida preparada por los chefs locales! El TPC Sawgrass Stadium Course es el hogar del Campeonato THE PLAYERS, del 7 al 12 de marzo de 2023

El nuevo año trae experiencias refrescantes, hoteles y lugares excepcionales para cenar y eventos gastronómicos en la Costa Histórica de Florida®.

ST. AUGUSTINE, FLORIDA, UNITED STATES, February 1, 2023 / EINPresswire.com / -- La historia siempre comienza a lo largo de la costa del noreste de Florida con el primer desembarco de Ponce de León en 1513, el primer asentamiento europeo permanente en 1565 y el comienzo del turismo de Florida durante la edad dorada en la década de 1880 en St. Augustine . A través de nuestra historia, aprendemos más sobre el pasado y brindamos algo nuevo para que los visitantes experimenten y aprendan. Esto es lo nuevo para 2023 en la costa histórica de Florida.Experiencias, Celebraciones y Música:Un edificio icónico en el corazón histórico de St. Augustine con una extraordinaria colección es el Museo Lightner. Ocupando el antiguo Hotel Alcazar, un complejo hotelero de la Edad Dorada encargado por el magnate ferroviario Henry Flagler, el Museo Lightner ofrece una experiencia inmersiva de arte, arquitectura, historia y diseño. En 2023, el Museo Lightner celebra el 75 aniversario de su fundación y el 135 aniversario de su icónico edificio. La celebración del Aniversario de Diamante del museo contará con una serie de nuevas exhibiciones, eventos y oportunidades para conectarse con el arte, la historia, la cultura y la comunidad.Hay mucho que se necesita para hacer que un destino brille. Sobre todo, cuando las atracciones están dedicadas a preservar la historia y contar con precisión nuestra historia. Por ejemplo, en agosto de 2022, St. Augustine Lighthouse & Maritime Museum completó la restauración de la torre de iluminación de 165 pies de altura desde la década de 1990, abarcando todas las áreas del faro, interior y exterior, con todas las ventanas y puertas restauradas. La restauración de la estructura de 1874 comenzó el 25 de abril de 2022 e incluyó el reemplazo de varios escalones de hierro fundido y otros peldaños dañados en las escaleras, así como el repintado de la torre de iluminación y la reparación de muchas otras partes de la torre.El Jardín Botánico y Reserva Natural de St. Johns tiene que ver con la conservación de especies de plantas raras y en peligro de extinción de todo el mundo, así como con los recursos naturales y las plantas y animales nativos. Esta hermosa reserva ubicada a lo largo de Deep Creek en la zona rural de Hastings, Florida, se abrirá al público en la primavera de 2023 y ofrecerá visitas guiadas y programas, así como clases sobre identificación de plantas, xerojardinería, paisajismo, plantas autóctonas, conservación del agua, protección contra el frío. técnicas, fertilizar (o no), plantar, trasplantar y mucho más.Uno también puede hacer su propia historia con los deportes. El TPC Sawgrass Stadium Course es el hogar del Campeonato THE PLAYERS, del 7 al 12 de marzo de 2023. Conocido como el torneo más amigable para los fanáticos en el PGA Tour, las entradas para THE PLAYERS ya están a la venta. Además, Pickleball en The Yards en Ponte Vedra Beach ha sido reconocido por Golf Inc. en su lista de mejor renovación de campo en 2021. ¡El nuevo campo de 12 hoyos ya está abierto! Y como parte de su renovación, The Yards agregó 12 canchas nuevas para acomodar el deporte de más rápido crecimiento en Estados Unidos: Pickleball.St. Augustine Sailing ofrece una escuela de navegación para la certificación ASA que brinda el conocimiento y la experiencia para tener confianza y seguridad en todas sus aventuras de navegación, ya sea alquilando un barco en un puerto local, en unas vacaciones de navegación exóticas o incluso comprando su propio barco. También tienen disponibles cursos adicionales de navegación costera, crucero costero avanzado, navegación celestial y sesiones de respaldo. St. Augustine Sailing ofrece charters compartidos y privados para que los visitantes salgan y naveguen por las aguas alrededor de St. Augustine, se relajen y disfruten del paisaje y la abundante vida silvestre, desde tortugas marinas, delfines y manatíes en alta mar hasta espátulas rosadas y garzas de los pantanos.La música en vivo es una parte importante de la escena St. Augustine y Ponte Vedra. La serie Fort Mose Jazz and Blues se llevará a cabo en Fort Mose Historic State Park del 10 al 19 de febrero de 2023. Esta colección de seis actuaciones memorables honrará la rica historia de la música estadounidense y el legado del primer asentamiento afroamericano libre en lo que es ahora los Estados Unidos. Las funciones son el 10 de febrero: Mavis Staples; 11 de febrero - New Jawn de Christian McBride; 16 de febrero - Valerie junio; 17 de febrero - Gladys Knight; 18 de febrero: Rhiannon Giddens; y 19 de febrero – Christone “Kingfish” Ingram. Para obtener más información, visite www.DiscoverFortMose.com El sonido de la música se puede escuchar en toda la ciudad vieja. La lista de actuaciones recientemente anunciada en el Ponte Vedra Concert Hall incluye a Dave Mason el 6 de febrero; Jesse Dayton el 17 de febrero; El Hombre de Negro – Tributo a Johnny Cash el 26 de febrero; The Moody Blues John Lodge el 10 de marzo; Una velada con They Might Be Giants el 18 de marzo; Guster el 26 de marzo; Tommy Castro & The Painkillers el 12 de abril, y muchos otros grandes artistas. Para más conciertos y detalles sobre el Ponte Vedra Concert Hall, visite www.pvconcerthall.com Además de las nuevas experiencias y el espacio en la costa histórica de Florida, hay numerosos eventos que se llevan a cabo durante todo el año, como THE PLAYERS Championship, St. Augustine Food & Wine Festival, Nights of Lights y grandes recreaciones históricas que crean grandes razones para venir a experimentar la historia, la música, el sabor y la diversión deportiva que es una parte importante de la historia de la Costa Histórica de Florida.Incluso hay más formas de compartir una escapada a la costa histórica de Florida.