Les clients de Sunwing peuvent souligner les 25 ans des RIU Hotels & Resorts au Mexique, au Riu Santa Fe fraîchement rénové

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 31 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens qui souhaitent voyager dans le Sud peuvent désormais retourner s’amuser au populaire Riu Santa Fe, des RIU Hotels & Resorts, qui vient de rouvrir à la suite de rénovations. La marque hôtelière, qui a récemment célébré 25 ans de services de qualité exceptionnelle au Mexique, a amélioré les commodités très appréciées de l’hôtel afin de rehausser l’expérience des clients voyageant à Los Cabos. Parmi les améliorations, nous comptons des hébergements confortables, des divertissements à la piscine et plus de choix de restaurants pour combler tous les vacanciers de Sunwing.



Dès leur arrivée, les clients du Riu Santa Fe seront accueillis dans un spacieux hall moderne et lumineux, comprenant une réception rénovée qui sépare désormais les espaces d’enregistrement et de départ, afin de garantir une expérience de vacances plus fluide du début à la fin. Un comptoir de réception additionnel avec conciergerie a également été ajouté aux commodités de l’hôtel afin de satisfaire tous les besoins des clients.

Située sur la côte de la péninsule de Basse-Californie, au Mexique, la grande propriété comprend près de 1 300 chambres dont l’architecture et le design spectaculaire de la place centrale rappellent un charmant village mexicain. En plus de nouveaux hébergements de deux chambres avec vue jardin, toutes les chambres de l’hôtel à l’exception de celles construites durant l’agrandissement du RIU en 2018 ont été réaménagées avec d’élégants meubles de bois et une décoration dans les tons de bleus.

Pendant leurs vacances, les invités pourront se détendre au soleil, admirer la vue époustouflante de la célèbre arche El Arco de Los Cabos tout en profitant de la piscine à débordement ou de la nouvelle piscine munie d’un bar, ou encore profiter au maximum de l’incroyable programmation de l’hôtel. Les vacanciers de tous les âges trouveront de quoi s’amuser partout dans l’hôtel, jour et nuit : activités supervisées au miniclub RiuLand, accès gratuit au parc aquatique Splash Water World, programmes d’entraînement RiuFit, soins au Renova Spa ainsi que les incroyables fêtes à la piscine RIU réservées aux adultes.

De plus, les clients pourront savourer plus de spécialités culinaires puisque l’hôtel a élargi son éventail de restaurants. Ils auront ainsi accès au nouveau Kulinarium servant une cuisine gourmet à la carte, deux stations à tacos Tiki Taco et une nouvelle station de grillades Pepe’s Foods au bord de la piscine. Les bars et restaurants déjà en place ont pour leur part modernisé leur design et continueront à servir les délices internationaux adorés des clients, dont le buffet Baja California, le restaurant Lío ouvert durant les fêtes à la piscine Riu ainsi que des restaurants thématiques offrant des options de cuisine italienne, asiatique, mexicaine et des grillades.

Cet hiver, qu’ils soient en voyage d’affaires, en vacances familiales ou entre amis, les clients de Sunwing peuvent obtenir l’assurance Sans souci* exclusive au voyagiste, lorsqu’ils réservent un séjour au Riu Santa Fe auprès de leur agent de voyages ou au Sunwing.ca.

* Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants à destination chevronnés de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

