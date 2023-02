L’IFIC soumet son mémoire dans le cadre de l’examen de la gouvernance de l’OSBI

/EIN News/ -- TORONTO, 31 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a présenté aujourd’hui son mémoire à l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) concernant son examen de la gouvernance.



« L’IFIC appuie fortement le maintien de postes désignés pour les participants issus du secteur au conseil d’administration de l’OSBI, a déclaré Andy Mitchell, président et chef de la direction de l’IFIC. Les administrateurs issus du secteur apportent leur expertise détaillée sur les divers modèles d’affaires et la complexité des produits offerts, et fournissent une connaissance importante des processus et des flux d’information qui ont une incidence sur l’expérience client. »

Dans son mémoire, l’IFIC a également encouragé l’OSBI à mettre à jour sa matrice des compétences du conseil d’administration, afin que ses administrateurs reflètent et représentent plus efficacement les besoins et les points de vue des parties prenantes touchées par les services de l’OSBI. L’IFIC a également recommandé que deux autres administrateurs du secteur soient ajoutés au conseil afin d’inclure une expertise sectorielle plus complète et que le nombre de membres du conseil d’administration soit augmenté à 13, les administrateurs communautaires sans affiliation au secteur étant majoritaires, occupant jusqu’à huit postes, et les administrateurs issus du secteur occupant jusqu’à cinq postes.

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC réunit environ 150 organisations, dont des gestionnaires de fonds, des courtiers, des fournisseurs de services professionnels et de services administratifs, afin de renforcer l’intégrité du secteur des fonds d’investissement, de favoriser la confiance du public à l’égard des fonds d’investissement et de permettre aux investisseurs d’obtenir de bons résultats. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois.

