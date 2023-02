REMINDER: DEQ Holding Stakeholder Engagement Webinars to Receive Input on Advanced Clean Trucks Program

The N.C. Department of Environmental Quality (DEQ) will hold a series of information and listening sessions with stakeholders in the coming weeks before proposing new rules for an Advanced Clean Trucks (ACT) program in North Carolina. Two virtual webinars are now planned for Feb. 1 to receive input from the public.

On Oct. 25, 2022, Governor Roy Cooper signed Executive Order 271, charging DEQ with establishing the ACT program. DEQ’s Division of Air Quality (DAQ) is developing draft ACT rules to present to the Environmental Management Commission (EMC) later this year.

ACT will position North Carolina to benefit from the global market transition to commercial electric vans and trucks by requiring manufacturers to sell an increasing percentage of zero-emission vehicles over time. ACT would also provide flexibility, through credits, trading and other features, as segments of the market grow at different speeds. The sales targets would drive investment in other zero-emission technologies, including charging and fueling infrastructure.

By reducing vehicle emissions that impact all North Carolinians — especially low-income communities and communities of color — ACT will encourage economic development and job growth, maximize consumer choice for small businesses, and advance the state’s climate and environmental justice objectives.

As part of the rulemaking process, DEQ is collaborating with local governments, environmental justice organizations, underserved communities, automobile manufacturers, motor fleet owners, electric utilities, the North Carolina Utilities Commission, public health experts, environmental organizations and other interested stakeholders in developing the proposed rule and the associated regulatory impact analysis.

DEQ is hosting a series of meetings to meaningfully engage stakeholders before the proposed ACT program is presented to the EMC for consideration. DEQ recently concluded three in-person meetings across the state. Due to feedback from the public, DEQ has expanded its upcoming Feb. 1 virtual webinar to include two timeslots, an afternoon session and an evening session. At a final webinar on Feb. 21, DEQ will provide an overview of the input received and discuss the next steps in rulemaking.

We want to hear the public’s thoughts and ideas about North Carolina’s proposed Advanced Clean Trucks program. The public is invited to attend any of the following meetings:

Live Spanish interpretation services will be available during both webinars on Feb. 1. Please indicate in your registration if you require interpretation services. To request additional information in Spanish, please call 919-609-2189 or send an email to Guadalupe.jimenez@ncdenr.gov.

Residents and stakeholders may also provide comment by sending an email to daq.publiccomments@ncdenr.gov with subject line “Advanced Clean Trucks” before Feb. 24, 2023. Comments can also be left via voice mail by calling 919-707-8726.

Following these stakeholder meetings, DAQ will draft proposed rules and a regulatory impact analysis to present to the EMC’s Air Quality Committee during its May 2023 meeting. The draft rules will then be presented to the full EMC during its July 2023 meeting. If the EMC approves proceeding with the rules, there will be a 60-day public comment period and public hearing, expected during the summer of 2023.

The ACT program would apply to commercial medium- and heavy-duty vehicles with a gross vehicle weight rating of at least 8,500 pounds, covering a variety of vehicles, including delivery vans, box trucks, garbage trucks and semi tractors. ACT would not apply to consumer passenger vehicles or off-road vehicles such as farm equipment and tractors.

First enacted by California, ACT rules have also been adopted in Oregon, Washington, New York, New Jersey Massachusetts, and Vermont. ACT rules are under consideration in several other states across the nation.

More information about ACT is available on the Department’s website: deq.nc.gov/ACT.

Se invita al público en general a asistir las reuniones virtuales el 1 de febrero

El Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte (DEQ, por sus siglas en inglés) llevará a cabo una serie de sesiones informativas y de escucha con las partes interesadas en las próximas semanas antes de proponer una nueva normatividad para el programa de Camiones Limpios Avanzados (ACT, por sus siglas en inglés) en Carolina del Norte. Ahora se planean dos seminarios web virtuales para el 1 de febrero para recibir comentarios del público.

El 25 de octubre de 2022, el gobernador Roy Cooper firmó la Orden Ejecutiva 271, encargando al DEQ establecer el programa ACT. La División de Calidad del Aire (DAQ, por sus siglas en inglés) del DEQ está desarrollando un borrador de la normatividad para el programa ACT que será presentado a la Comisión de Gestión Ambiental (EMC, por sus siglas en inglés) a finales de este año.

El programa ACT permitirá a Carolina del Norte beneficiarse de la transición del mercado mundial a las furgonetas y camiones eléctricos comerciales, al exigir a los fabricantes que vendan un porcentaje cada vez mayor de vehículos de emisiones cero a lo largo del tiempo. Asimismo, este programa aportaría flexibilidad mediante créditos, intercambios y otras medidas, dado que los segmentos del mercado crecen a ritmos diferentes. Los objetivos de ventas impulsarían la inversión en otras tecnologías de emisiones cero, como las infraestructuras de recarga y abastecimiento de combustible.

Al reducir las emisiones de los vehículos que afectan a todos los habitantes de Carolina del Norte - especialmente a las comunidades con bajos ingresos y a las comunidades de color - el programa ACT fomentará el desarrollo económico y el crecimiento del empleo, maximizará las opciones de consumo para las pequeñas empresas y promoverá los objetivos de justicia climática y medioambiental del Estado.

Como parte del proceso de reglamentación, el DEQ está colaborando con gobiernos locales, organizaciones de justicia medioambiental, comunidades desfavorecidas, fabricantes de automóviles, propietarios de flotas de automóviles, empresas de suministro eléctrico, la Comisión de Servicios Públicos de Carolina del Norte, expertos en salud pública, organizaciones medioambientales y otras partes interesadas en el desarrollo de la normatividad propuesta y el análisis del impacto regulatorio asociado.

El DEQ organizará una serie de seminarios web y reuniones en persona para lograr un involucramiento significativo de las partes interesadas antes de que el programa ACT propuesto se presente ante la EMC para su consideración. Recientemente, DEQ concluyó tres reuniones en persona en todo el estado. Debido a los comentarios del público, DEQ ha ampliado su próximo seminario web virtual del 1 de febrero para incluir dos franjas horarias, una sesión durante el día y una sesión por la tarde. En un seminario web final el 21 de febrero, el DEQ proporcionará un resumen de los comentarios recibidos y discutirá los próximos pasos para la elaboración de la normatividad.

Queremos escuchar las opiniones e ideas del público sobre el programa propuesto de Camiones Limpios Avanzados de Carolina del Norte. Se invita al público a asistir a cualquiera de las siguientes reuniones:

Los servicios de interpretación en español en vivo estarán disponibles durante ambos seminarios web el 1 de febrero. Indique en su registro si necesita servicios de interpretación. Para solicitar información adicional en español, llame al 919-609-2189 o envíe un correo electrónico a Guadalupe.jimenez@ncdenr.gov.

Los habitantes y las partes interesadas también pueden enviar sus comentarios por correo electrónico a daq.publiccomments@ncdenr.gov con el asunto "Camiones limpios avanzados" antes del 24 de febrero de 2023. Los comentarios también se pueden dejar a través de correo de voz llamando al 919-707-8726.

Después de estas reuniones con las partes interesadas, la DAQ redactará las normas propuestas y un análisis del impacto normativo para presentarlos al Comité de Calidad del Aire de la EMC durante su reunión de mayo de 2023. A continuación, se presentará el borrador de la normatividad ante la plenaria de la EMC en su reunión de julio de 2023. Si la EMC aprueba el trámite de la normatividad, se abrirá un periodo de 60 días para comentarios públicos y se realizará una audiencia pública, prevista para el verano de 2023.

El programa ACT se aplicaría a vehículos comerciales medianos y pesados con un peso bruto nominal de al menos 8.500 libras, abarcando una variedad de vehículos, incluyendo furgonetas de reparto, camiones de carga, camiones de basura y semirremolques. El ACT no se aplicaría a los vehículos de pasajeros ni a los vehículos todoterreno, como maquinaria agrícola y tractores.

Promulgada por primera vez en California, la normativa ACT también se ha adoptado en Oregón, Washington, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y Vermont. La normativa ACT se está estudiando en otros estados del país.

Encontrará más información sobre el programa ACT en el sitio web del departamento: deq.nc.gov/ACT.

Si necesita esta información en español por favor llame al 919-609-2189 o envíe un correo electrónico a:Guadalupe.jimenez@ncdenr.gov. Si necesita un intérprete durante la reunión, llame al (919) 609-2189.