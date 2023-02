Stonebranch a été nommée Fournisseur représentatif dans le Guide du marché 2023 de Gartner® pour les plateformes d'orchestration et d'automation des services (SOAP)

Stonebranch a été reconnue par Gartner pour la troisième fois consécutive pour son Universal Automation Center (UAC)

/EIN News/ -- ALPHARETTA, Géorgie, 31 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, un fournisseur de premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation des services, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée Fournisseur représentatif dans le Guide du marché 2023 de Gartner pour les plateformes d'orchestration et d'automation des services (SOAP).*



« Notre reconnaissance par Gartner dans la totalité des trois années du Guide du marché pour les SOAP est un véritable honneur », a déclaré Guiseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Je suis fier de dire que nos utilisateurs finaux et partenaires ont travaillé côte à côte avec Stonebranch pour générer une véritable innovation. Ils n'ont pas seulement adopté le cloud. Ils ont affiné leurs opérations avec un bouquet entièrement orchestré d'environnements sur site et cloud. En plus d'automatiser en temps réel, ils ont aussi développé de nouvelles méthodes pour automatiser leurs opérations informatiques, DataOps, DevOps, CloudOps et leurs processus commerciaux. »

La catégorie SOAP, qui est née en 2020 en tant qu'évolution de l'automatisation de la charge de travail traditionnelle sur site, représente le basculement du marché vers les environnements informatiques hybrides. D'après le rapport de Gartner, « les stratégies d'automatisation de la charge de travail existantes ne sont pas en mesure de faire face à l'expansion de la complexité des types, volumes et emplacements de charge de travail générée par l'évolution des exigences commerciales. » Gartner prédit que « d'ici à la fin de l'année 2025, 80 % des organisations fournissant actuellement des services d'automatisation de la charge de travail utiliseront des SOAP pour orchestrer les charges de travail à travers des domaines informatiques et commerciaux. »

L'Universal Automation Center (UAC) de Stonebranch est une plateforme d'automatisation et d'orchestration informatique en temps réel moderne. En automatisant les tâches, en gérant les flux de travail et en orchestrant les processus informatiques de manière centrale à travers différentes plateformes et applications commerciales, l'UAC aide les organisations à obtenir de meilleurs résultats commerciaux. L'approche axée sur l'avenir de l'UAC permet les migrations cloud, la fourniture d'infrastructure libre-service, jobs-as-code pour DevOps, les gestion des pipelines de données et bien plus encore.

Lisez le rapport 2023 Gartner Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms, avec l'aimable autorisation de Stonebranch.

* « Gartner, Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms » (Guide du marché de Gartner pour les plateformes d'orchestration et d'automation des services), Chris Saunderson, Daniel Betts, Hassan Ennaciri, 23 janvier 2023.

Clause de non-responsabilité de Gartner

GARTNER est une marque de service et commerciale déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier et est utilisée dans le présent document avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner n'approuve aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux notés ou les autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'institut de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Stonebranch

Stonebranch crée des solutions d'orchestration et d'automatisation des technologies de l'information qui transforment les environnements informatiques d'entreprise d'une automatisation simple des tâches informatiques en une automatisation sophistiquée et en temps réel des services d'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à l'Universal Automation Platform de Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer de manière transparente les charges de travail et les données à travers les écosystèmes technologiques et les silos. Basée à Atlanta, en Géorgie, avec des points de contact et d'assistance dans les Amériques, en Europe et en Asie, Stonebranch sert certaines des plus grandes institutions financières, de fabrication, de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/599e1866-a1b3-4bdf-9b72-7ae4817988d6

Contact Scott Davis Vice-président du marketing mondial, Stonebranch scott.davis@stonebranch.com