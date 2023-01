Le plus grand canevas publicitaire du centre-ville d’Ottawa est maintenant disponible grâce à PATTISON Affichage

/EIN News/ -- OTTAWA, 31 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En collaboration avec les coéquipiers d’OC Transpo et du Club de hockey des Sénateurs d’Ottawa, PATTISON Affichage a mis en œuvre le plus grand canevas publicitaire du centre-ville d’Ottawa. En effet, grâce à PATTISON, les annonceurs ont maintenant la possibilité de faire leur marque dans les stations d’O-Train de la capitale nationale et ainsi rejoindre les usagers des transports collectifs d’Ottawa. La ligne 1 d’O-Train compte 13 stations et toutes sont équipées d’affiches publicitaires. Les Sénateurs d’Ottawa ont été les premiers à profiter de cette occasion pour créer un fort impact à la station Lyon à l’aide d’une stratégie de dominance.



« Nous sommes extrêmement heureux de l’exécution de la première dominance de station dans le TLR d’Ottawa. Nous remercions nos partenaires d’OC Transpo. Sans leur soutien, nous n’aurions pas pu mettre en œuvre cette extraordinaire stratégie de dominance » – Dominic Loporcaro, V.-P./D.-G., région de l’Est chez PATTISON Affichage.

La dominance de station est un produit haut de gamme très recherché offert par PATTISON Affichage. Cette stratégie permet aux annonceurs d’utiliser tous les produits d’affichage d’une station. Pendant quatre semaines, les usagers de la station Lyon d’Ottawa ont été accueillis par des images époustouflantes aux couleurs de l’équipe locale de la LNH. Les Sénateurs ont marqué leur présence au centre-ville d’Ottawa grâce à des murales, des piliers et des décalques qui poussaient un seul et même message : « Go Sens Go ».

La ligne 1 d’O-Train dessert les usagers du transport collectif d’Ottawa de 5 h à 1 h en semaine, et le service s’étend jusqu’à 2 h du matin les vendredis et samedis. Le service en période de pointe est assuré toutes les cinq minutes ou moins. Jusqu’à 10 700 passagers par heure peuvent emprunter les trains dans chaque direction. La ligne 1 d’est en ouest transporte les usagers vers des endroits très achalandés à Ottawa, y compris, mais sans s’y limiter, l’Université d’Ottawa, le Centre Rideau, le marché By et la colline du Parlement.

« Nous sommes très heureux de voir la première dominance de station dans notre système de transport. Nos partenaires PATTISON Affichage et les Sénateurs ont créé une expérience incroyable à la gare Lyon, une expérience qui, nous l’espérons, ajoute de la couleur et de l’enthousiasme au parcours du client. » – Renée Amilcar, directrice générale, OC Transpo

L’effort de collaboration entre PATTISON Affichage, les Sénateurs et OC Transpo a permis d’offrir une nouvelle gamme intéressante d’opportunités publicitaires dans la capitale canadienne. Les messages des annonceurs ne manqueront pas de visibilité et d’attention avec cette exécution d’affichage unique en son genre dans les transports collectifs.

À propos de PATTISON Affichage Extérieur

PATTISON Affichage, une division du Groupe Jim Pattison, est la plus importante compagnie d’affichage au Canada. PATTISON Affichage aide les marques et les entreprises à exploiter le pouvoir de l’affichage en leur fournissant la gamme de produits la plus exhaustive au pays ainsi qu’une couverture des marchés, des connaissances et des services de soutien à la clientèle inégalés. Depuis 1908, PATTISON fournit des solutions publicitaires innovatrices pour des campagnes d’affichage grâce à sa multitude de produits, dont des panneaux traditionnels aux formats variés, des réseaux numériques, du mobilier urbain, ainsi que des unités d’affichage dans les transports collectifs, les aéroports, les tours d’habitation et les immeubles de bureaux. PATTISON, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, compte 25 bureaux de vente à travers le pays et propose aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à ses nombreux produits d’affichage couvrant quelque 200 marchés d’un océan à l’autre.

À propos d’OC Transpo

OC Transpo offre des services de transport collectif à Ottawa et à Gatineau. La société de transport dessert des centaines de milliers de clients chaque jour et dispose de plus de 800 autobus entièrement accessibles, de 80 minibus Para Transpo et d’O-Train, un service de train haute-fréquence circulant d’est en ouest sur 12,5 km. Le service fonctionne 365 jours par année, beau temps, mauvais temps, pour amener les usagers à destination en toute sécurité et en tout confort.

À propos du club de hockey des Sénateurs d’Ottawa

Les Sénateurs d’Ottawa, l’une des sept franchises de la LNH basées au Canada, sont revenus dans la ligue en 1992 après une absence de 58 ans. Ottawa a remporté 11 coupes Stanley au cours de son règne d’origine, de 1903 à 1934. Les Sénateurs d’aujourd’hui ont décroché quatre titres dans la division Nord-Est et un trophée des présidents en 2002-2003. Depuis 1992, les Sénateurs, de concert avec leur fondation, leurs anciens joueurs, leurs partenaires et leurs partisans, ont versé plus de 100 millions de dollars à des initiatives communautaires dans la région de la capitale nationale.

