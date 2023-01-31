得益于行业专业化和职业严谨性，Boyden Japan实现了强劲增长

尽管市场环境充满挑战，但本地专业知识、国际化能力和行业专业化确保为当地及国际客户带来成效

/EIN News/ --

东京, Jan. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boyden是一家顶级的领导力与人才咨询公司，在超过45个国家和地区设有70余个办事处。过去18个月，尽管全球政治不稳定性和经济不确定性此起彼伏，公司在Boyden Japan执行合伙人Stephen Irish的领导下，取得了令人瞩目的增长。



日本执行合伙人Stephen Irish总结道：“我们为日本客户和在该地区投资的全球性组织提供更深厚行业专业知识的战略促就了Boyden近年来的蓬勃发展，并使我们的业务能够在日本经济的关键领域实现增长。 我们在东京拥有不断壮大的资深团队，全球众多同僚对我们给予较高的信任度。这使我们能够为正在日本进行扩张的全球性企业，尤其是总部设在欧洲和美国的公司带来卓越的成效。”

通过专业合作伙伴Stephen Irish和James Dennier，Boyden Japan为医疗和生命科学，特别是医疗器械、生物科技和医疗技术领域的众多客户提供重要的专业知识，并通过专业合作伙伴Thomas Fortier为客户提供消费和零售领域的专业知识。Boyden Japan制定了进一步的增长计划，以支持日本境内金融服务、科技和工业制造业的发展。

在高管猎聘领域，日本是一个保守且具有挑战性的市场。高管猎聘需要全面了解人才库，尤其是对于青睐具有国际思维的当地高管而非外派人员的组织来说更是如此。客户需要适宜的猎聘合作伙伴在市场上代其行事，无论面临何种挑战，这些合作伙伴都需要凭借自身经验审慎度势地甄别合适的候选人。终身职务制仍然是高管们的一项主要趋势，他们往往很少更换工作，以期谋求职业发展。

Stephen评论道：“疫情对人们的优先事项产生了影响。我们看到，在美国和欧洲部分地区以及日本、中国和印度等亚洲国家，薪酬已然成为一种动力更足的激励因素。高管们越来越注重更好地保持工作和生活的平衡，也更青睐绩效薪酬。尽管如此，高管们内心可能不愿改变自身角色，故而我们的行业专业化在方面很重要，激励候选人之间产生信任，让他们相信我们真切了解行业发展动态、他们的职业轨迹及其跳槽后的长期前景。”

关于Boyden

Boyden是一家顶级的领导力与人才咨询公司，在超过45个国家和地区设有70余个办事处。我们的全球业务覆盖范围使我们能够满足客户在业务开展地的各种需求。我们通过高管猎聘、临时管理和领导力咨询解决方案，将众多杰出公司与优秀领导者联系在一起。Boyden在2021年福布斯“美洲最佳高管招聘公司”排名中名列前茅。如需了解更多信息，请访问www.boyden.com。

联系人：

Chris Swee，Boyden

纽约首席营销官

电话：+1 914 747 0172

电子邮箱：cswee@boyden.com