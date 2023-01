SABESP – FATO RELEVANTE - Alteração na Composição da Diretoria

SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, January 30, 2023 / EINPresswire.com / -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Companhia” ou “Sabesp”), em atendimento às disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 44, de 23 de agosto de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, que o seu Conselho de Administração, em reunião realizada em 30 de janeiro de 2023, elegeu novos membros para compor sua Diretoria, para cumprir o restante do mandato que se encerrará em junho/2023, conforme segue:• Sr. Bruno Magalhães D’Abadia, como Diretor de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente, em substituição ao Sr. Alceu Segamarchi JuniorO Sr. D’Abadia é graduado em engenharia mecatrônica pela Universidade de Brasília e em ciências contábeis pela Uninter, com MBA em engenharia de produção pelo Centro Universitário de Anápolis, MBA em análise de mercado de ações pelo IBMEC e mestrado em economia pela Universidade de Brasília. O Sr. D’Abadia atuou como Secretário de Estado da Administração de Goiás (de agosto/2019 a novembro/2022), presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Administração Pública (maio/2022 a novembro/2022), consultor legislativo de finanças públicas (janeiro/2015 a janeiro/2019 e novembro/2022 a janeiro/2023), presidente do conselho Fiscal da Companhia de Saneamento de Goiás (fevereiro/2020 a janeiro/2023), membro do Conselho Fiscal da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás (agosto/2019 a janeiro/2023), presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás (março/2019 a agosto/2019), membro do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento de Goiás (abril/2019 a agosto/2019), auditor de controle externo do TCU (março/2012 a janeiro/2015) e engenheiro da Petrobras (setembro/2008 a outubro 2010), entre outros.• Sr. Roberval Tavares de Souza, como Diretor de Sistemas Regionais, em substituição ao Sr. Antônio Carlos TeixeiraO Sr. Souza é graduado em engenharia civil pela Universidade de Mogi das Cruzes, com especialização em engenharia de saneamento básico pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e curso de extensão em liderança na inovação pelo Massachusetts Institute of Technology. O Sr. Souza é consultor em saneamento (2022), atuou na Sabesp entre 1992 e 2021, ocupando diversos cargos de gestão como Superintendente da Unidade de Negócio Centro, Superintendente da Unidade de Negócio Sul, Gerente de Interceptação e Sistemas Isolados na Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos, Gerente Administrativo e Financeiro na Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos, Gerente Regional de operação, manutenção e área comercial na Unidade de Negócio Leste. Ele também foi presidente do Instituto Paulista de Excelência em Gestão (2012 a 2014) e presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (2016 a 2020).• Sra. Paula Alessandra Bonin Costa Violante, como Diretora Metropolitana, em substituição ao Sr. Ricardo Daruiz BorsariA Sra. Violante é graduada em engenharia química pela Universidade Federal de São Carlos, com mestrado em engenharia civil (hidráulica e saneamento) pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo e mestrado supervisionado pelo CIRSEE (Centre International de Recherche Sur L’Eau et L’Environnement) da SUEZ – França. Ela também realizou curso de Controladoria e Finanças pela FIPECAFI e participou de Programa de Desenvolvimento Empresarial da Fundação Dom Cabral (in company). A Sra. Violante foi Diretora de Engenharia e Desenvolvimento Operacional da Iguá Saneamento (2019 a janeiro/2023), Diretora de Operação da SPAT (2017 a dezembro/2018). Ela também atuou no apoio técnico operacional em contratos de concessão do México e Angola pela Odebrecht Ambiental (setembro/2016 a jul/2017). Na Foz do Brasil, foi Diretora de Contratos em diversas concessões do Estado de São Paulo e Espírito Santo, além de ter atuado na engenharia corporativa (janeiro/2009 e novembro/2013). Atuou em trabalhos voluntários, como examinadora sênior e relatora de prêmios de gestão (ibero americano e prêmio nacional da qualidade). Participou ativamente de grupos e câmaras técnicas das bacias hidrográficas, nos contratos onde atuou.A Companhia agradece aos Srs. Alceu Segamarchi Junior, Antônio Carlos Teixeira e Ricardo Daruiz Borsari por toda a contribuição e dedicação ao longo do período em que atuaram na Diretoria e deseja sucesso em suas novas jornadas.