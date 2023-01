Éco Entreprises Québec réagit au bilan 2019-2021 de RECYC-QUÉBEC

La REP collecte sélective, un levier pour réduire la quantité de déchets enfouis au Québec

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 30 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Éco Entreprises Québec (ÉEQ) a pris connaissance du bilan de la gestion des matières résiduelles 2019-2021 rendu public par RECYC-QUÉBEC et partage les préoccupations du ministre Charette quant à la trop grande quantité de matières encore enfouies au Québec. ÉEQ est particulièrement sensible au fait que la moitié des contenants, emballages et imprimés se retrouvent encore à l’enfouissement, malgré l’accessibilité élevée à la collecte sélective. De plus, trop d’objets qui n’ont pas leur place dans le bac de récupération y sont toujours acheminés, tels des jouets, des matières dangereuses, des piles d’appareils électroniques et même des couches, pour ne nommer que ceux-ci.



À titre d’organisme de gestion désigné pour le système de collecte sélective depuis octobre dernier, ÉEQ sera le donneur d’ordres des activités de ce système à compter de janvier 2025. La responsabilité élargie des producteurs (REP), qui est à la base du cadre règlementaire adopté par le gouvernement du Québec à l’été 2022, amènera des changements importants dans la manière d’agir dans les différentes étapes de la chaîne de valeur qui suivent le dépôt du bac de récupération en bord de rue.

« La REP placera les producteurs mettant en marché des contenants, emballages et imprimés en plein contrôle de ce système. Des cibles parmi les plus ambitieuses au monde sont également assorties à cette nouvelle responsabilité. La réduction à la source, la traçabilité, la recyclabilité et l’écoconception des emballages nous permettra de nous attaquer à plusieurs des lacunes soulevées dans le bilan 2019-2021. »

— Maryse Vermette, PDG de Éco Entreprises Québec.

ÉEQ aura notamment la responsabilité directe de sensibiliser le grand public quant à la destinée des matières mises au bac et de simplifier la compréhension de la liste de ce qui est accepté dans le bac de récupération. Le bilan souligne en effet que 52 % des Québécois doutent toujours que les matières mises dans le bac soient bel et bien recyclées. La traçabilité que nous implanterons permettra de combattre ce cynisme et de rassurer le citoyen sur l’utilité de son geste.

Organisme sans but lucratif privé, Éco Entreprises Québec (ÉEQ) représente depuis 2005 les producteurs de contenants, d’emballages et d’imprimés dans leur responsabilité financière à l’égard de la collecte sélective. Nommé organisme de gestion désigné (OGD) en 2022, ÉEQ est le donneur d’ordres de la gestion de la collecte sélective au Québec dans une perspective de développement durable. En tant que leader de la responsabilité élargie des producteurs (REP), ÉEQ développe, gère et conseille des solutions en économie circulaire à ses membres producteurs en vue de réduire leur empreinte environnementale. Pour y parvenir, ÉEQ place l’écoconception, la recyclabilité et la traçabilité au cœur de ses actions avec ses partenaires. ÉEQ continuera d’exercer son rôle d’organisme agréé durant la transition du régime de compensation vers la REP collecte sélective.

