Ecological Technologies Ltd. kündigt Engagement im Kampf gegen die globale Erwärmung an

Ecological Technologies Ltd beabsichtigt, eine Kunststoffrecyclingfabrik zu bauen, um verschiedene Kunststoffe wie PVC, LDPE, HDPE, PET und PS zu recyceln.

TORONTO, ONTARIO, CANADA, January 30, 2023 / EINPresswire.com / -- Ecological Technologies Ltd hat sich verpflichtet, seinen Beitrag zur globalen Erwärmung zu leisten und der Welt zu helfen, ein besserer Ort zum Leben zu werden. Die globalen Temperaturen steigen aufgrund des Verlusts von Meereis weiter an, intensive Hitzewellen verursachen Dürre, der steigende Meeresspiegel verursacht Chaos in der Welt, in der wir leben.Ecological Technologies Ltd beabsichtigt, eine Kunststoffrecyclingfabrik zu bauen, um verschiedene Kunststoffe wie PVC, LDPE, HDPE, PET und PS zu recyceln. Dies wird dazu beitragen die Herstellung von neuem Kunststoff zu reduzieren. Das Recycling von Kunststoffen wird dazu beitragen die Umweltverschmutzung in allen Ökosystemen zu reduzieren den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu verringern und einen nachhaltigen Lebensstil zu fördern. Die recycelten Kunststoffe werden in Granulat verarbeitet und nach China exportiert, wo sie für den Bau von Fertighäuser und Containerdörfer weltweit verwendung finden um bei Umwelt- und Flüchtlingskatastrophen schnell zu bewältigen. Recycling schafft auch neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Ecological Technologies Ltd plant an verschiedenen Standorte die Erweiterung von Auffangsysteme (Interceptor) die in Flüsse einzusetzen bevor der Plastikmüll in die Ozeane verschwindet. Ein einziger Interceptor kann je nach Bedingungen 50.000 kg bis 100.000 kg Plastikmüll pro Tag aus den Flüssen Umweltschonend und Naturgerecht sondern.Ecological Technologies Ltd plant den Ausbau von Schiffen mit Schwimmnetztechnologien, um Plastik aus den Ozeanen aufzufangen um den Plastik Müll auf Hoher See in Granulat zu verarbeiten.Schätzungsweise 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr werden benötigt, um Ländern bei der Bewältigung unvermeidbarer Klimaschäden zu helfen. Alle Industrieländer haben sich verpflichtet, zwischen 2020 bis 2025 100 Milliarden US-Dollar Jährlich an Klimafinanzierung für Entwicklungsländer bereit zu stellen. Der US-Präsident hat 11 Milliarden US-Dollar für internationale Klimafinanzierung bereitgestellt. Die US-Regierung hat die Amerikaner aufgerufen in Elektroautos, Sonnenkollektoren und Klimafreundlichen Geräten zu investieren. Die USA stellt im nächsten Geschäftsjahr 1,6 Milliarden US-Dollar für den International Green Climate Fund zur Verfügung, um die Bemühungen der Entwicklungsländer um Klimaschutz und saubere Energie zu unterstützen.Ecological Technologies Ltd hat sich auf die Fahne geschrieben in Zukunft bei der Reduzierung von Emissionen eine wichtige Rolle in der Wasserstoff Forschung und Entwicklung spielen. Mit dem Ziel der Energiespeicherung und der Herstellung kleinerer Motoren kann Wasserstoff für die Stromerzeugung und andere Industriezweige verwendet werden.Der Wasserstoffmotor kann für Yachten und Boote sehr effizient sein. Der Kraftstoff ist nicht nur emissionsfrei sondern auch zuverlässig. Sobald diese Triebwerke entwickelt sind, können sie auch in der Luftfahrt verwendung finden. Die Wasserstoff Forschung ist komplex kostspielig und zeitaufwändig.Über Ecological Technologies Ltd.Ecological Technologies Ltd ist ein führender Anbieter von nachhaltigen Technologien und Lösungen. Das Unternehmen ist bestrebt, neue und innovative Wege zu finden, um die drängenden Probleme der globalen Erwärmung und der Umweltverschmutzung anzugehen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.