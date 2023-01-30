股東提示：Pomerantz Law Firm 代表 ESS Tech, Inc.（股票代號：GWH; GWH.WT）的投資者調查索賠事宜

/EIN News/ -- 紐約, Jan. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 現正代表 ESS Tech, Inc.（「ESS Tech」或「該公司」）（NYSE：GWH）的投資者調查索賠事宜。建議相關投資者發送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或致電 888-476-6529，內線 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



有關調查涉及 ESS Tech 與其某些高級職員及／或董事是否涉及證券欺詐或其他違法商業行為。

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2022 年 12 月 7 日，Grizzly Research 發表了一份報告，指稱 ESS Tech 傳聞中的合作夥伴 Energy Storage Industries Asia Pacific（「ESI」）實際上並非第三方公司，而是完全依賴 ESS 且本身並無真正辦事處、職員或運作中業務的實體。報告指稱 ESS Tech作為可長期儲存電力供通用規模發電用電池的開發商和生產商，在公佈與 ESI成為合作夥伴前，隱瞞公司與 ESI 的關係，隱瞞 ESI 實質上是 ESS 的附屬公司的事實，並將之描繪成第三方客戶，透過進行合夥的公告誤導投資者，向投資者發放業務成功的訊息。

受此消息影響，ESS Tech 於 2022 年 12 月 7 日的股價每股下跌 $0.24 美元，或下挫 7.7%，收市報每股 $2.64 美元。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、巴黎及特拉維夫設有辦事處，獲公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域中首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 由已故的 Abraham L. Pomerantz 先生所創立，他被譽為集體訴訟之父，為證券集體訴訟領域之先驅。Pomerantz 創立至今逾 85 載，一直致力秉承其創立事務所的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權益。事務所已經代表集體訴訟成員取回多筆價值數以百萬美元計的損害賠償金。請瀏覽 www.pomlaw.com