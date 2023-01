Le Projet de veille des données d'Alation devient mondial avec une nouvelle cohorte d'universités

Le programme soutient la nouvelle génération de responsables des données ; il apporte l'expérience d'Alation et du monde réel à des centaines d'étudiants

/EIN News/ -- REDWOOD CITY, Californie, 30 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc. , leader des solutions de veille des données d'entreprise , a annoncé la participation de trois nouvelles universités à son initiative philanthropique, The Data Intelligence Project (le Projet de veille des données). Parmi les nouvelles universités, on peut citer l'université de l'Arkansas à Little Rock dans l'Arkansas, l'université de Cincinnati dans l'Ohio et l'université de Stirling en Écosse. À ce jour, plus de 420 étudiants ont utilisé Alation dans leurs cours, la cohorte mondiale de cette année fournissant une expérience du monde réel à des centaines de nouveaux étudiants par le biais d'Alation.



En formant la prochaine génération de professionnels des données, le Projet de veille des données, lancé en 2021 , construit un monde plus curieux et rationnel, bénéficiant davantage de la littératie des données. Dans le cadre du Projet de veille des données, Alation apporte sa plateforme de veille des données , gratuitement, dans des institutions universitaires et offre une expérience d'apprentissage pratique aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs à l'aide d'un catalogue de données collaboratif.

Grâce au programme, les étudiants et les professeurs ont accès à des conférenciers invités d'Alation ayant une expertise en la matière et à des sujets de présentation couvrant l'analyse, la science des données, la veille des données, les TI et l'ingénierie , et plus encore. Par ailleurs, les étudiants ont accès à un contenu de formation de qualité professionnelle par le biais de l' université Alation qui les aide à maîtriser les compétences techniques et guide leur utilisation du catalogue de données.

« Chez Alation, notre ambition est de créer un monde plus curieux et rationnel, où toutes les décisions sont informées par des données », a déclaré Aaron Kalb , directeur des données et cofondateur d'Alation. « Notre logiciel de veille des données aide à concrétiser cette ambition, mais ce monde utopique nécessite également une main-d'œuvre bénéficiant de la littératie des données. Par conséquent, il nous incombe d'aider les institutions universitaires à former la main-d'œuvre du futur. En ajoutant davantage d'universités au Programme de veille des données, nous offrons aux étudiants du monde entier une expérience du monde réel à l'aide des données et de la technologie. Nous sommes fiers de nous associer à ces éducateurs qui répondent à l'ambition d'inspirer et de donner des moyens à la prochaine génération d'utilisateurs de données et de décideurs. »

L'un des premiers participants au programme, l'université du Wisconsin à Milwaukee, entame à présent sa troisième année dans le programme, continuant de former avec succès la prochaine génération de professionnels des données. L'institution s'appuie sur le programme pour nourrir la passion des étudiants envers le domaine de la veille des données et pour doter les dirigeants des compétences qui leur permettront d'exceller dans leur carrière. En plus de compléter les cours d'ingénierie existants, le programme rend les étudiants plus compétitifs auprès des plus de 450 entreprises qui tirent parti d'Alation lors de leur recherche d'opportunités professionnelles. Parmi les clients d'Alation, il convient de citer AbbVie , Cisco , General Mills , Hertz, Munich Re , NASDAQ, Pfizer , Raiffeisen Bank, Riot Games , Salesforce , l'université de Virginie, The Very Group , Vattenfall , Virgin Australia et plus encore.

« La veille des données est l'un des domaines professionnels à la croissance la plus rapide, une fonction très recherchée pour laquelle presque tous les secteurs embauchent », a indiqué la Dre Maria Haigh , professeure agrégée à l'université du Wisconsin à Milwaukee. Pourtant, de nombreux programmes de premier cycle ne fournissent pas les compétences techniques en matière de littératie des données ou l'expérience du monde réel dont les étudiants ont besoin pour réussir au-delà de la salle de classe. Cette association avec Alation nous permet d'adapter notre programme d'étude à la demande du monde réel et de fournir à nos étudiants les outils et l'expérience qu'il leur faut pour amorcer leur cheminement de carrière, quel que soit le secteur. »

« Alation est fondamental pour le cours que j'enseigne, l'administration de la technologie des données », a indiqué Russell McMahon , professeur agrégé à l'université de Cincinnati. « Cela apporte un sens de la réalité, du plaisir et de l'enthousiasme à l'apprentissage, ce qui peut être difficile à véhiculer en tant que professeur. Qui plus est, la gouvernance des données est un domaine relativement récent, et il est extrêmement important de comprendre comment gérer les données. La gouvernance des données exige de travailler avec de nombreuses personnes à tous les niveaux de l'organisation, une compétence que nous pouvons désormais développer avec Alation comme pilier du programme d'étude. »

Cette année, le programme a aussi accueilli l'université de Stirling en Écosse en tant que première université internationale et il continuera de se développer à travers le monde. En 2023, Alation va sélectionner jusqu'à quatre institutions universitaires supplémentaires au niveau mondial en vue de leur participation au Projet de veille des données. Les universités qui souhaitent rejoindre la nouvelle cohorte peuvent poser leur candidature ici .

Pour en savoir plus :

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, notamment en recherche et découverte de données, gouvernance des données, gestion des données, analyse et transformation numérique. L'offre initiale d'Alation domine le marché des catalogues de données . Grâce à son puissant moteur d'analyse comportementale, à ses capacités de collaboration intégrées et à ses interfaces ouvertes, Alation associe l'apprentissage automatique à des connaissances humaines pour relever avec succès les défis les plus exigeants en matière de gestion des données et des métadonnées. Plus de 450 entreprises stimulent la culture des données, améliorent la prise de décision et obtiennent des résultats commerciaux avec Alation, notamment AbbVie, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia et Vistaprint. Basée dans la Silicon Valley, Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à trois reprises. L'entreprise fait également partie des Best Workplaces™ for Women au Royaume-Uni en 2022, et a été reconnue parmi les Best Workplaces™ du Royaume-Uni dans le secteur des technologies en 2022. La société est soutenue par des investisseurs en capital-risque de premier plan. Parmi ces dernières, il convient de citer Blackstone, Costanoa, Databricks Ventures, Data Collective, Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood Capital, Salesforce Ventures, Sanabil Investments, Sapphire, Snowflake Ventures, Thoma Bravo et Union Grove. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.alation.com .