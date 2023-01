Seksuaalirikosten kohteeksi joutuneiden lasten vanhemmat jäävät liian usein vaille tukea

Lotta Svärd Säätiö rahoittaa Suojellaan Lapsia ry:n Sinä Riität vertaistukiryhmiä vanhemmille, joiden lapsi on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi.

HELSINKI, UUSIMAA, SUOMI, January 31, 2023 / EINPresswire.com / -- Lotta Svärd Säätiö tukee taloudellisesti Suojellaan Lapsia ry :tä, joka toteuttaa saamallaan rahoituksella kevään 2023 Sinä Riität – vertaistukiryhmät. Ryhmät tarjoavat vertaistukea, apua ja käytännön neuvoja vanhemmille, joiden lapsi on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi. Lotta Svärd Säätiölle tukikohde on sopiva, sillä sen tehtävä on auttaa kriisin kohdanneita suomalaisia.”Kun kuulimme, että Suojellaan Lapsia ry jää vaille valtion rahallista tukea, halusimme säätiönä toimia. On käsittämätöntä, ettei yhteiskuntamme tarjoa vertaistukea näin järkyttävän kriisin kohdanneille vanhemmille”, sanoo Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen.”Arvostamme Suojellaan Lapsia ry:n antaman avun lisäksi sen kokonaisvaltaista työtä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Digimaailman vaarojen näkyväksi tekeminen auttaa myös meitä vanhempia suojelemaan lapsiamme”, jatkaa Nurminen.Lotta Svärd Säätiön Suojellaan Lapsia ry:lle antamalla lahjoituksella järjestetään kevätkauden Sinä Riität -ryhmät.”Käynnistimme välittömästi vuoden ensimmäinen Sinä Riität -vertaistukiryhmän kun saimme tietää lahjoituksesta. Ryhmä on niille vanhemmille, joiden lapsi on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi jonkun lapselle läheisen henkilön toimesta”, kertoo Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen.”Osa vanhemmista oli jonottanut ryhmään pääsyä jo pitkään. Kokemus vertaistuesta ja siitä, ettei ole yksin tässä järkyttävässä tilanteessa on jo helpottavaa. Tukemalla vanhempia tuemme koko perhettä ja ennen kaikkea se välittyy seksuaaliväkivaltaa kokeneeseen lapseen ”, jatkaa Vaaranen-Valkonen.Oman lapsen joutuminen seksuaalirikoksen kohteeksi on vanhemmalle valtava kriisi. Kun vanhempi saa tietoa ja tukea lapseen kohdistuneesta seksuaaliväkivaltatraumasta sekä käytännön ohjeistusta ja vertaistukea se auttaa jaksamaan jopa vuosia kestävän rikosprosessiin eri vaiheissa. Vanhemman ja vanhemmuuden tukeminen kriisissä ovat suoran yhteydessä lapsen parempaan toipumiseen seksuaaliväkivallasta. Sinä Riität -vertaistukiryhmiä on järjestetty jo vuodesta 2021 alkaen ja niiden tarve on suuri.Yhä nuoremmat lapset riskissä digitaalisissa ympäristöissä – jo päiväkoti-ikäisiä groomataan*Suojellaan Lapsia ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka moniammatillinen asiantuntijatiimi tekee työtä lapsiin kohdistuvan häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja lasten oikeuksien edistämiseksi. Yhdistyksen asiantuntijoilla on vuosien kokemus kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisemisessä, erityisesti digitaalisissa ympäristöissä.”Jokaisella lapsella on oikeus saada tietoa ja oppia liikkumaan turvallisesti myös digiliikenteessä. Digiturvataitojen harjoittelu olisikin tärkeää aloittaa varhain. Huoltajien lisäksi, päiväkotien ja koulujen aikuisten olisi hyvä pysyä lapsen rinnalla, kunnes lapsi osaa toimia turvallisesti digiliikenteen erilaisissa tilanteissa, myös kohdatessaan netin ikäviä puolia." painottaa Suojellaan Lapsia ry:n kehityspsykologian asiantuntija Katariina Leivo.Suojellaan Lapsia ry lisää tietoisuutta lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ilmiöstä ja vahvistaa lasten suojelua, jotta yksikään lapsi ei joutuisi seksuaalirikoksen uhriksi.*Grooming on toimintaa, jossa aikuinen lähestyy lasta seksuaalisessa tarkoituksessa ja houkuttelee lasta lähettämään erityisesti sosiaalisen median palveluissa kuvia ja seksuaalista materiaalia itsestään. Usein nuoren antamia henkilökohtaisia intiimejä kuvia käytetään kiristämistarkoitukseen.Lue lisää:Sinä Riität -vertaistukiryhmät -blogi ja Sinä riität | Suojellaan Lapsia -podcastitReDirection Survey Report -tutkimusraportti paljastaa ennennäkemätöntä tietoa, jota Suojellaan Lapsia ry on kerännyt pimeän verkon tutkimuksessa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin (CSAM) käyttäjistä. Kerätty tieto on korvaamatonta lasten suojelemiseksi globaalisti ja lapsiin kohdistuvien verkkovälitteisten seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi.MyFriendToo selkeää tietoa ja ohjeistusta nuorille tilanteissa, missä he saavat tietää ystävänsä joutuneen seksuaaliväkivallan uhriksi.Lisätietoja:Lotta Svärd SäätiöAnne Nurminen, toiminnanjohtaja+358 44 744 2020anne.nurminen@lottasaatio.fiSuojellaan Lapsia ryNina Vaaranen-Valkonen+ 358 40 747 8829nina.vaaranen-valkonen@suojellaanlapsia.fiLotta Svärd Säätiö on 1921–44 toimineen lottajärjestön huolto- ja avustustyön suora perillinen. Syksyllä 1944 lotat perustivat Suomen Naisten Huoltosäätiön jatkamaan lottajärjestön huolto- ja avustustyötä. Vuonna 2004 huoltosäätiön nimi muutettiin Lotta Svärd Säätiöksi.Lotta Svärd Säätiö toteuttaa tehtäväänsä lottajärjestössä palvelleiden naisten laatimien sääntöjen puitteissa huolto- ja avustustyön parissa, avustamalla naisten koulutusta toimimaan kriisitilanteissa ja tekemällä näkyväksi ammatillisen museotyön kautta lottajärjestössä toimineiden naisten työn merkitystä suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa. Säätiön toimipaikka sijaitsee Helsingissä ja Lottamuseo Tuusulassa. Lue lisää: www.lottasaatio.fi ja www.lottamuseo.fi