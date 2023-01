Temenos développe les capacités de sa plateforme pour accélérer le Banking-as-a-Service

Temenos est la plateforme bancaire de choix pour la finance intégrée, permettant aux fournisseurs BaaS comme aux banques agréées d'offrir des services BaaS aux marques et aux fintechs

/EIN News/ --

GENÈVE, 26 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui avoir étendu ses fonctions Banking-as-a-Service (BaaS) sur Temenos Banking Cloud pour répondre aux besoins technologiques des entreprises offrant des services BaaS, des banques agréées aux fournisseurs BaaS spécialisés au service des marques ou fintechs. Avec Temenos Banking Cloud, les banques traditionnelles et non traditionnelles ainsi que les fournisseurs BaaS peuvent établir et développer leurs programmes BaaS rapidement avec le minimum d'efforts, ouvrant ainsi de nouveaux flux de recettes.



Temenos propose des fonctions bancaires pilotées par API allant de la création à l'accomplissement de produits financiers dans les secteurs de la vente au détail, des PME, des services bancaires d'entreprise et de la gestion de patrimoine. Avec les nouvelles fonctions Open Products de Temenos, les banques agréées et les fournisseurs BaaS peuvent créer et offrir des produits financiers hautement configurables, donnant aux marques et aux fintechs la possibilité de différencier leurs offres de finance intégrée.

Dans l'écosystème BaaS, les marques et les fintechs, des détaillants aux applications de covoiturage, intègrent des services financiers dans leurs offres dans le but de créer une expérience client harmonieuse, de favoriser la fidélité de la clientèle et d'accroître les recettes. Open Products de Temenos répond à cette exigence en découplant la conception et l'offre de produits des systèmes de traitement sous-jacents. Cela permet aux nouveaux produits d'être conçus par-dessus les services bancaires standardisés, puis d'être publiés indépendamment « as-code » (en tant que code), les rendant extensibles et évolutifs via le cadre d'extensibilité de Temenos.

À titre d'exemple, si une marque souhaite offrir des services de crédit au point de vente, elle peut utiliser le service de prêt de Temenos du fournisseur BaaS, puis tirer parti d'Open Products pour concevoir des fonctions différenciées, comme des offres pay later (payer plus tard), des taux variables ou des avantages pour paiement anticipé.

Pour ce qui est des banques en possession d'une licence, Temenos Banking Cloud leur offre des services client constamment disponibles, notamment pour les paiements, les ordres et les évaluations de solvabilité. Le cadre d'extensibilité de Temenos permet aux banques d'explorer des services bancaires et de configurer ou d'étendre leur fonctionnalité. Temenos fournit une plateforme cloud-native sur API haute performance, ce qui permet aux banques de proposer des services financiers aux fintechs et marques d'e-commerce à l'échelle.

Pour démontrer justement l'échelle de la plateforme de Temenos, un prestataire de paiements opérant dans le monde entier a lancé son service Buy-Now-Pay-Later (BNPL, acheter maintenant, payer plus tard) sur Temenos Banking Cloud, et a atteint 25 millions de consommateurs BNPL, ce qui équivaut à 150 millions de prêts ; il s'est agi du lancement de produit le plus rapide et le plus réussi de toute l'histoire de l'entreprise.

Lors d'une récente étude comptabilisant 100 millions de clients et 200 millions de comptes de dépôt avec 100 000 transactions par seconde et jusqu'à 61 transactions par seconde par noyau sur AWS Cloud, la plateforme Temenos a atteint une performance de classe mondiale en termes d'évolutivité et d'efficacité. Elle a ainsi prouvé sa capacité à aider les banques à évoluer à très grande échelle et à satisfaire les volumes élevés de transactions dans le monde du BaaS tandis que de nombreuses marques sont hébergées sur une seule plateforme, soulignant le respect de l'environnement démontré par notre architecture.

Par ailleurs, Temenos répond aux besoins technologiques des fournisseurs BaaS en complétant leurs services de paiements et de cartes grâce à sa technologie bancaire. Avec la plateforme Temenos, les fournisseurs BaaS peuvent offrir une infrastructure BaaS de bout en bout qui inclut une assistance réglementaire pour aider les marques à fournir une finance intégrée.

En ce qui concerne les fournisseurs BaaS, Temenos leur propose aussi des API qui permettent de se connecter à plusieurs marques ou fintechs et les aident à offrir des parcours numériques à leurs clients et à proposer plusieurs produits par marque à partir d'une seule plateforme extrêmement évolutive. La plateforme bancaire Temenos peut aussi renforcer les offres « as a service » des fournisseurs BaaS comme les prêts personnels et les crédits d'entreprise. La complexité liée au fait d'avoir de multiples marques aux différentes clientèles partageant une infrastructure et possédant des livres de comptes communs pour les banques réglementées est gérée en toute simplicité par l'architecture multibancaire éprouvée de Temenos.

Mbanq, fournisseur BaaS de premier plan, exploite la plateforme Temenos pour offrir des services BaaS à ses clients. Temenos a récemment annoncé avoir investi dans Mbanq afin de saisir l'opportunité que représente le BaaS aux États-Unis.

Vlad Lounegov, président-directeur général de Mbanq, a déclaré : « La plateforme bancaire de Temenos, associée aux technologies complémentaires de Mbanq comme le portefeuille numérique breveté à devises et actifs multiples, apporte au marché une proposition BaaS différenciée pour les fintechs et les marques, et offre aussi des fonctions de paiements et bancaires conformes aux banques partenaires réglementées. »

Philip Barnett, président Amériques chez Temenos, a commenté : « Notre partenariat avec Mbanq étend notre marché potentiel en ouvrant un nouveau canal permettant d'offrir des services BaaS directement aux marques grand public, une cible supplémentaire de notre entreprise. Ensemble, nous apportons au marché un bouquet exceptionnel de capacités de finance intégrée se basant sur une fonctionnalité étendue et extrêmement évolutive, associée à des services à valeur ajoutée, notamment axés sur la conformité et le respect de la réglementation. En ce qui concerne les banques sponsors, nous pouvons leur offrir un noyau parallèle pour diriger leurs activités BaaS séparément et en toute sécurité au moyen d'une intégration à leur système de noyau bancaire existant et avec les marques. »

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons plus de 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.temenos.com.

Contacts auprès des médias Jessica Wolfe et Scott Rowe Relations publiques mondiales de Temenos Tél. : +1 610 232 2793 et +44 20 7423 3857 E-mail : press@temenos.com Alistair Kellie Communications de Newgate au nom de Temenos Tél. : +44 20 7680 6550 E-mail : allnewgatetemenos@newgatecomms.com