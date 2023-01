/EIN News/ -- Communiqué de presse

26 janvier 2023 - N° 01

Thierry Léger est nommé directeur général de SCOR

Le conseil d’administration, sur proposition du comité des nominations, a décidé à l’unanimité de nommer Monsieur Thierry Léger directeur général de SCOR. Thierry Léger prendra ses fonctions de directeur général de SCOR à compter du 1er mai 2023.

Thierry Léger bénéficie de vingt-cinq ans d’expérience dans le secteur de la réassurance, à des responsabilités de premier plan. Ses compétences couvrent à la fois la réassurance vie, la réassurance de dommages et de responsabilité ainsi que la réassurance alternative. Le conseil d’administration a la conviction que Thierry Léger dispose de toutes les compétences professionnelles et des qualités managériales requises pour devenir directeur général de SCOR. Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale de 2023 d’élire Thierry Léger administrateur du Groupe.

Monsieur François de Varenne, membre du comité exécutif ayant la charge des Investissements, des Technologies, du Budget, de la Transformation et de la Corporate Finance pour le Groupe, est nommé avec effet immédiat directeur général de SCOR par intérim jusqu’à la prise de fonction de Thierry Léger. Le conseil d’administration confie à son président Monsieur Denis Kessler la mission d’apporter son soutien et son appui à François de Varenne puis à Thierry Léger pour assurer le bon déroulement de ce changement de directeur général.

Monsieur Laurent Rousseau, qui a succédé à Denis Kessler comme directeur général le 30 juin 2021, a remis sa démission de son mandat de directeur général et de son mandat d’administrateur de SCOR. Il quitte le Groupe pour poursuivre d’autres opportunités professionnelles.

Thierry Léger a la charge d’élaborer un nouveau plan stratégique engageant et ambitieux pour SCOR, dont il esquissera les orientations et les principaux axes à l’assemblée générale de 2023. Sa mission sera de permettre à SCOR de conforter sa place dans le tout premier cercle des réassureurs mondiaux.

La présentation des renouvellements P&C intervenus au 1er janvier 2023, qui se sont déroulés dans un contexte favorable pour la réassurance de dommages et de responsabilité, aura lieu le 7 février 2023. Les résultats du quatrième trimestre et les résultats annuels 2022 seront publiés comme prévu le 2 mars 2023.

Denis Kessler, président de SCOR, déclare : « Sur proposition du comité des nominations, le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de confier la direction générale du Groupe à Monsieur Thierry Léger, un réassureur confirmé, expérimenté, maîtrisant parfaitement aussi bien la réassurance vie que la réassurance non-vie. Ayant exercé des responsabilités de tout premier plan au sein d’une grande société de réassurance mondiale, il dispose de toutes les compétences requises pour diriger le groupe SCOR en lui forgeant une nouvelle vision stratégique, tout en suivant une politique de souscription entièrement fondée sur la rentabilité technique. En accordant une grande importance à l’allocation et à la rémunération du capital engagé et en respectant une gestion des risques très stricte, Thierry Léger restaurera la profitabilité du Groupe et maintiendra son haut niveau de solvabilité au bénéfice de toutes les parties prenantes : clients, actionnaires, collaborateurs. C’est bien une nouvelle page de l’histoire de SCOR qui s’ouvre. Au nom du conseil d’administration, je souhaite remercier Monsieur Laurent Rousseau pour sa contribution au Groupe dans une période particulièrement difficile. »

Fabrice Brégier, président du comité des nominations, déclare : « Conformément à son mandat, en respectant scrupuleusement les principes de gouvernement d’entreprise, le comité des nominations a cherché à définir très précisément les qualités nécessaires pour diriger une société de réassurance de dimension globale dans un environnement de plus en plus complexe. Il a dressé le profil d’un tel dirigeant capable de maîtriser un univers des risques aussi évolutif tant dans le domaine de la réassurance vie que dans le domaine de la (ré)assurance de dommages et de responsabilité. Monsieur Thierry Léger correspond précisément à ce profil et c’est ce qui a conduit le comité à proposer au conseil d’administration sa nomination au poste de directeur général. Le comité a également recommandé que l’intérim soit assuré par Monsieur François de Varenne, fort de son expérience de 17 ans au sein de SCOR dans diverses fonctions. »

Thierry Léger déclare : « Je suis très heureux de rejoindre SCOR et honoré de la confiance que le conseil d’administration me témoigne en me nommant directeur général. Je suis impatient de rencontrer les collaborateurs, les clients et les actionnaires du Groupe. Je compte poursuivre activement le développement de l’entreprise en continuant à faire évoluer ses produits et son organisation. Le secteur de la réassurance offre beaucoup d’opportunités, tant au passif avec l’augmentation de la demande de protection et l’amélioration des termes et conditions qu’à l’actif avec la remontée des taux d’intérêt. J’ai la conviction que SCOR dispose de tous les atouts pour tirer pleinement parti de cet environnement porteur. Je sais que je pourrai m’appuyer sur des équipes compétentes et expérimentées ainsi que sur des relations clients excellentes. Parcourons ce chemin tous ensemble. Je vais consacrer toute mon énergie pour donner à SCOR un nouvel élan. »

Thierry Léger, 56 ans, de double nationalité franco-suisse, est diplômé d’un Master en génie civil de l’école polytechnique de Zurich (lETH Zürich) et d’un Executive MBA de l’Université de Saint-Gall. Il débute sa carrière dans le secteur de la construction civile avant de rejoindre Swiss Re en 1997, en tant que souscripteur pour la ligne d’affaires « engineering ». En 2001, il rejoint le département Swiss Re New Markets qui fournit des solutions de transfert de risque dites non-traditionnelles (ou alternatives). Entre 2003 et 2005, il est membre de l’équipe dirigeante en France en tant que responsable de l’équipe de vente. A compter de 2006, Thierry Léger voit son périmètre de responsabilité s’accroître. En 2010, il se voit confier la responsabilité de la « Globals Division » nouvellement créée, en charge des plus gros clients de Swiss Re, et devient membre du directoire du Groupe. En 2013, il est nommé responsable de la réassurance vie et santé du groupe Swiss Re. En janvier 2016, Thierry Léger est promu directeur général de l’unité commerciale Life Capital (CEO Life Capital) et intègre le comité exécutif de Swiss Re. En septembre 2020, il est nommé responsable de la souscription du groupe Swiss Re (Group Chief Underwriting Officer). Thierry Léger est marié et père de deux jeunes adultes.

François de Varenne, 56 ans, de nationalité française, est polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées, docteur en sciences économiques et actuaire diplômé de l’Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA). François de Varenne rejoint la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) en 1993 pour y devenir Responsable des Affaires économiques et financières. À Londres à partir de 1998, il est successivement Insurance Strategist à Lehman Brothers, Vice-Président en charge de solutions de gestion d’actifs et de transactions structurées, spécialiste des sociétés d’assurance et de réassurance, à Merrill Lynch puis à Deutsche Bank. En 2003, il est nommé Associé Gérant au sein de Gimar Finance & Cie. Il rejoint SCOR en 2005 en tant que Directeur de la Corporate Finance et de la Gestion des Actifs. En septembre 2007, il est nommé Directeur des Opérations du Groupe et intègre le comité exécutif du Groupe. En octobre 2008, il devient Président du Directoire de SCOR Global Investments. En septembre 2021, il se voit confier la responsabilité d’un périmètre étendu englobant, en plus des Investissements, les Technologies, le Budget, la Transformation et la Corporate Finance pour le Groupe.

Cette publication est une information ad hoc, conforme à l’article 17 de la régulation (EU) n°596/2014 du 16 avril 2014.

