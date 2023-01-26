FourKites推出Data Connector，幫助企業充分發揮供應鏈數據的威力

藉著與商業情報工具的全新整合，以前所未有的方式為客戶提供值得信賴的實時供應鏈數據，避免穀倉效應，達致最大的靈活性

/EIN News/ -- 芝加哥, Jan. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的供應鏈能見度公司FourKites今日宣佈推出Data Connector，這項服務方便客戶直接從現有的商業情報工具中自動存取及運用FourKites的數據。Data Connector以前所未有的方式，令供應鏈數據更容易取得，有助機構內不同的決策者取得具價值的真知灼見，減輕業務受干擾的情況，以及促進制訂決策的速度。



從客戶的滿意程度以至承運商的表現，實時供應鏈數據對於了解業務的健全狀況和表現至為關鍵。其他數據整合方式只能釋出企業供應鏈數據當中之一部分，並且需要大量時間整合， Data Connector不同之處，是容許分析師將來自FourKites的眾多數據點，直接併合至他們所選擇的自訂分析平台中。

3M的策略項目物流經理Kaitlyn DeSpiegler表示：「Data Connector讓我們公司可以將額外的數據點整合至內部報告，提高可追蹤程度。由於它關係到延誤與交接，此舉有助我們加深對本身出口流程的了解。這些數據構成更全面的端對端視圖，讓我們的進出口團隊可透過第三方物流 (3PL) 倉庫和出口地來追蹤貨物的處理。能將所有追蹤數據整合到單一報告中，令團隊的工作效率大增。」

Data Connector專門為希望將自訂分析達至最高靈活性的數據分析師而設，在無需實施或大量開發商資源的情況下，客戶只需幾分鐘時間就能夠著手構建自訂的儀表板。此舉亦可避免人手上傳數據的需要或複雜的工作流程，便能將FourKites的數據整合至客戶的商業情報工具中。

FourKites的產品總監Priya Rajagopalan指出：「商界領袖逐漸意識到，高質素且值得信賴的供應鏈數據不僅局限於貨車及鐵路，而是與企業各個層面息息相關。機構內能夠取得愈多本身的數據，即可令其營運更趨優化。我們致力確保客戶能以最大程度受惠於技術供應商的整個生態系統， FourKites是當中舉足輕重的一環，旨在提供訊息並促進制訂決策的速度。」

包括3M的FourKites客戶皆採用Data Connector來識別最貼近其需要的供應鏈數據，並善用這方面的資訊以獲得更廣泛的業務灼見，加快實現價值的時間。Data Connector可供FourKites全球各行各業的客戶使用。在內

關於FourKites

頂尖的供應鏈能見度平台FourKites®，將業務能見度從運輸擴展到工場、貨倉、店鋪及以外地方。FourKites每天追蹤超過300萬宗貨物運輸，涵蓋道路、鐵路、海運、空運、包裹和「最後一步」(last mile) 配送，覆蓋的國家和地區超過200個。FourKites結合實時數據與強大的機械學習模式，協助公司將其端對端供應鏈實施數碼化。全球1,200多個最知名的品牌 (當中包括10大包裝消費品 (CPG) 公司其中的9間和20大食品飲料公司其中的18間)，俱一致信賴FourKites能令其業務改觀，創造出更靈活、更有效率和更具可持續性的供應鏈。欲了解更多詳情，請瀏覽https://www.fourkites.com/。

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Marianna Vyridi

Big Valley Marketing（FourKites代表）

(650) 468-3263

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