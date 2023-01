La lumière sur les compétences de leadership en contexte linguistique minoritaire de la francophonie canadienne (hors Québec)

Une recherche innovatrice sur le « leadership en contexte linguistique minoritaire francophone » met en lumière l’ensemble extraordinaire de compétences de leadership à développer afin de mener à bien la mission d’une organisation en contexte linguistique minoritaire francophone et afin d’assurer la pérennité de leur communauté dans un tel contexte.

/EIN News/ -- OTTAWA, 26 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boyden, un chef de file de la recherche de cadres et de prestation de conseils en talents qui possède plus de 70 bureaux dans plus de 45 pays, présente la première recherche en son genre sur le « leadership en contexte linguistique minoritaire francophone », menée par la linguiste et l’experte en compétences de leadership Marie-Hélène Gaudreault, associée de Boyden Canada à Ottawa.



« Grâce à mon intérêt initial pour la sociolinguistique et à mon travail de recherche de cadres, grâce à mon expérience à la fois à conseiller des organisations en contexte linguistique majoritaire au Québec, puis en contexte linguistique minoritaire lors de mon déménagement en Ontario, j’ai acquis une compréhension des deux contextes linguistiques, puis j’ai voulu approfondir le sujet des facteurs contextuels et des exigences personnelles liés au leadership dans les organisations francophones minoritaires », explique Marie-Hélène Gaudreault. « À ma connaissance, c’est la seule recherche qui existe au sujet des compétences de leadership afin d’assurer le succès d’organisations en contexte linguistique minoritaire. Il est essentiel de mieux comprendre ces facteurs, ainsi que les capacités professionnelles et personnelles des dirigeantes et des dirigeants pour assurer la pérennité des organisations de la francophonie canadienne et par le fait même, pour assurer la pérennité de la communauté francophone minoritaire elle-même, qui a besoin de ces organisations pour pouvoir vivre et évoluer en français. ».

L’étude de Mme Gaudreault consiste en près de 80 entretiens avec des cadres supérieurs francophones partout au Canada à l’extérieur du Québec, et donc dans un contexte linguistique minoritaire, dans le but de comprendre les facteurs de réussite des directions francophones et les compétences changeantes, ainsi que de formuler de solides recommandations destinées aux gestionnaires ainsi qu’aux conseils d’administration afin d’éclairer leur stratégie de planification de la relève et d’assurer leur pérennité. Les constatations permettent également d’éduquer la prochaine génération de gestionnaires francophones dans des secteurs clés tels que l’éducation, les soins de santé, et les arts.

« Ce que j’ai découvert au cours de mes entretiens, entre autres, c’est que le contexte particulier dans lequel les gestionnaires en contexte minoritaire francophone évoluent les oblige à développer des compétences spécifiques afin de relever les défis qu’ils et elles rencontrent. Par exemple, les organismes de la francophonie en contexte minoritaire disposent généralement de moins de ressources humaines et financières, desservent une population décentralisée ou répartie sur un vaste territoire, sont souvent liés au politique ou sont protégés par des lois. »

Peu importe le contexte politique, le lieu géographique, la démographie, l’étude de Mme Gaudreault a révélé de nombreuses similitudes entre les dirigeants et dirigeantes francophones en contexte linguistique minoritaire à travers le Canada, tous secteurs confondus. Voici les 10 compétences de leadership les plus souvent citées afin de mener à bien la mission d’un organisme dans un tel contexte, ce qui montre le besoin de posséder des qualités personnelles qui vont bien au-delà des compétences techniques.

1. Collaboration et bienveillance

2. Polyvalence et humilité

3. Diplomatie et sens politique

4. Ouverture et inclusion

5. Flexibilité, adaptation et créativité 6. Être à l’écoute, devenir le reflet de sa

communauté

7. Lobbying et leadership d’influence

8. Vision et excellence

9. Communication et maîtrise de sa langue

10. Résilience et positivité

L’une des personnes interrogées par Mme Gaudreault déclare : « Je suis ravi que cette question soit devenue un centre d’intérêt pour les experts en la matière. Un certain nombre de mes pairs ont suivi un parcours de leadership exceptionnellement exigeant du point de vue professionnel et émotionnel. Les dirigeants en contexte francophone minoritaire prouvent leur résilience depuis des décennies afin de renforcer et de maintenir notre communauté. Ce n’est pas facile, mais en bout de ligne c’est extrêmement gratifiant ».

En 2022, l’expertise de Mme Gaudreault auprès de la communauté francophone en contexte linguistique minoritaire lui a valu le siège de Présidente du comité consultatif de l’Université de l’Ontario français (UOF) pour la mise sur pied d’un nouveau programme de baccalauréat en gestion qui permettra de développer spécifiquement les compétences de futur·e·s gestionnaires d’organisations qui évoluent en contexte linguistique minoritaire.

Lire le rapport complet (en français seulement), Le leadership en contexte linguistique minoritaire francophone, par Marie-Hélène Gaudreault.

À propos de Boyden

Boyden est un chef de file de la recherche de cadres et de prestation de conseils en talents qui possède plus de 70 bureaux dans plus de 45 pays. Notre portée mondiale nous permet de répondre aux besoins de nos clients, peu importe où ils exercent leurs activités. Nous mettons en rapport d’excellentes entreprises avec d’excellents leaders par l’intermédiaire de la recherche de cadres, de gestion intérimaire et de conseils en leadership. Boyden s’est classée parmi les meilleures sociétés de recrutement de cadres en Amérique de Forbes en 2021. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous au www.boyden.com.

Personnes-ressources :

Chris Swee, Boyden New York

Chef du marketing

C. : cswee@boyden.com



Joanna Goncalves, Boyden Canada

Directrice principale mondiale du marketing

C. : jgoncalves@boyden.com





Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/648ea879-b25d-43d1-8e26-14acad2577e4