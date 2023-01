EL EVENTO BLOCKCHAIN OPEN4ALL MALAGA CONTARÁ CON UNA EXPOSICIÓN DE ARTE NFT DE CRYPTOVERSE ISLAND IMPULSADA POR WISEART

/EIN News/ --

Enero 2023: Blockchain Open4All Málaga, CryptoVerse Island y WISeKey International Holding Ltd. ("WISeKey") (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), una empresa líder mundial en ciberseguridad, IA, Blockchain e IoT, anunció hoy que unen fuerzas en el evento Blockchain Open4all Málaga, que tendra lugar en el Polo Digital de Málaga, el 26 de enero a las 18:30 horas. Este evento precede al evento principal, MADRID Cryptoverse Island, que tendrá lugar del 10 al 13 de mayo de 2023 en el (COAM) Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, evento que combinará la exposición de Arte con conferencias relacionadas con ART & NFT, Blockchain, Web3 y Metaverse, además de una sesión de networking y presentaciones de Nuevos Proyectos.

Master Blockchain for Business ha creado este evento para proporcionar una plataforma donde líderes en DeFi y NFT hablen de sus casos de uso reales. Habrá dos paneles; Tendencias del mercado 2023 para Bitcoin y Defi (en inglés) y NFT explicadas: caso de uso real (en español).

Durante el Evento de Málaga, Cryptoverse Island expondra algunas de las obras de arte NFT más innovadoras del mundo, creadas por artistas destacados y alojadas en la plataforma NFT de WISeKey, WISe.ART.

Cryptoverse Island acoge una de las primeras exposiciones de arte NFT Europeas centradas en el arte criptográfico. Presentadas en una plataforma de arte digital y física 'phygital' o híbrida centrada exclusivamente en el trabajo digital.

La exhibición de arte se llevará a cabo junto con el evento Blockchain Open4all. Las sorprendentes piezas de inversión y colección se presentarán a la venta en pantallas grandes de alta tecnología y proyectores gráficos de alta definición.

Los NFT se subastarán durante el evento en la plataforma NFT, WISe.ART, una plataforma asegurada por la tecnología WISeKey que garantiza una versión autentica y firmada del activo digital real, proporcionando prueba de propiedad, procedencia y un conjunto de términos y condiciones de contratos inteligentes que describen el uso futuro y sus flujos de monetización.

Las tecnologías de seguridad innovadoras de WISeKey permiten la autenticación de activos digitales. Asegurandose de que es un proceso seguro basado en su experiencia de mas de 20 años en el sector y su expertise en la materia. WISeKey desarrolla tecnología siguiendo principios basados en el entendimiento de que la tecnología debe servir a las personas y no las personas a la tecnología.

Todos sus códigos, algoritmos criptográficos, chips, patentes y productos se desarrollan de acuerdo con los siguientes principios: Acceso * Privacidad * Seguridad * Consentimiento * Ética * Habilidades a prueba de futuro * Bien * Democracia. Estos son los principios sobre los que opera la plataforma vertical de WISeKey como una operación llave en mano que ofrece a los usuarios una solución única. WISeKey se distingue de sus competidores al actuar como salvaguarda para proteger a los usuarios contra posibles amenazas en Internet.

En el lanzamiento de Cryptoverse Island, el cofundador, Pedro Terol, empresario, artista, comerciante de arte y director de exhibición de arte, apunta: ¨los NFT brindan una nueva ventana de oportunidad para el arte digital, asegurando el arte digital con propiedad y autenticidad, algo que se necesitaba para expandir el arte digital y aumentar su alcance. Vivimos en un mundo digital y el arte no es diferente, es por eso que el crecimiento del arte digital aumenta cada año. Cryptoverse Island crea una oportunidad única para inversores y coleccionistas en una experiencia exclusiva que destaca a artistas NFT de renombre mundial”.

El cofundador de Cryptoverse Island y emprendedor digital español, Manuel de Luis, agrega: “Hemos reunido una lista impresionante de los mejores artistas para esta exhibición de arte pionero en NFT y estamos emocionados de poder anunciar algunos de los principales en estos momentos.”

JAVIER ARRÉS (España) – Es uno de los criptoartistas más reconocidos a nivel mundial, pionero nominado ganador de la Bienal de Arte de Londres 2019 y del Illustrator People Choice Award Creative pool 2017 entre otros premios. Andaluz, afincado en Fuerteventura, es conocido por sus obras hiper detalladas, sus ciudades, máquinas intrincadas y sus Visual Toys, gif-artes de fantasía imposible. Entre sus clientes se encuentran los más importantes coleccionistas así como The New York Times, The NFL, Corriere della Serra y más. Sus obras NFT vendidas, superan el millón de dólares.

GALA MIRISSA (España) – Una de las más grandes artistas digitales del siglo XXI nacida en Barcelona. Gala es una artista exclusiva de NFT seleccionada para la próxima película de Hollywood "FRESH KILLS", dirigida por Jennifer Esposito. Gala también diseñó Freedom NFTs ultra raros para la película, por 300.000 dólares. Fue nombrada por BeInCrypto en el Día Internacional de la Mujer de 2021 como una de las tres mujeres hispanas más influyentes en la industria de las criptomonedas que utilizan la tecnología NFT (token no fungible) y se encuentra entre las principales ventas en la lista de clasificación de NFT de CryptoArt.io. Gala ha creado el primer NFT para la revista ELLE y apareció en portada el mes pasado. Queda mucho mas por ver de Gala, que continúa su camino hacia el éxito. Exhibirá NFTs exclusivos en el evento Cryptoverse Island, una señal segura de amplias oportunidades de inversión en la feria.

COLECCIÓN SARDINERO (Santander) - La Colección Sardinero es un proyecto colectivo privado de Arte Digital que ahora reúne a más de 5 artistas digitales de renombre y tiene como objetivo preservar y dar a conocer parte de la obra de arte digital que se está produciendo en España desde aproximadamente 2021 hasta 2026. La La Colección Sardinero está formada por artistas, críticos y personal técnico, tiene su denominación social en la ciudad de Santander y está en constante crecimiento y mejora con el objetivo de convertirse en la mejor y mayor colección de arte digital de España.

Meta Building 4 Real (MB4R) - ESPACIOS FUTURISTAS PARA EL METAVERSO, es un grupo de arquitectos únicos que están creando una nueva dimensión de una colección generada por computadora de 10.000 modelos 3d únicos NFT, con prueba de propiedad almacenada en la cadena de bloques Ethereum, lista para usar en Decentraland y otros mundos virtuales. Un nuevo Proyecto que da vida al mundo arquitectónico dentro del Metaverso, conectando el conocimiento de los arquitectos para crear edificios y espacios bien diseñados y las posibilidades ilimitadas del Metaverso. Se exhibirán edificios únicos en Cryptoverse Island. Cada edificio es una verdadera obra de arte.

ARIADNA CANAAN – (República Dominicana) Ariadna Canaan es una artista internacional que vive en el Caribe. Su trabajo multidisciplinario abarca desde diseño, fotografía, pintura, arte digital y NFT. Ariadna es premio nacional en su país de origen, República Dominicana, en la categoría Instalación. Está en un constante ejercicio de reinvención, uniendo formas, líneas, color, movimiento y destreza. Desde 2021 forma parte de la comunidad cripto, refrescando y ofreciendo ideas innovadoras a lo establecido.

ANNA AMGREN – (Suecia) Anna Amgren vive y trabaja en Estocolmo, Suecia. Ha sido arte digital y criptoarte. Sus pinturas se consideran pinturas energéticas o pinturas espirituales. Significa que ella hace una meditación antes de comenzar y establece la intención de la imagen. A veces pinta con los ojos cerrados, solo deja que la mano elija el color y deja que se mueva automáticamente. Luego, importa el borrador a la computadora donde trabaja en partes de la pintura, y ocurre la magia, en las imágenes aparecen figuras y símbolos, todo dependiendo de su imaginación: cuanto más mires, más encontrarás. Anna también fotografía detalles de la naturaleza y los utiliza en el mismo proceso.

DIEGO BERRO – (España) Hispano-argentino radicado en Madrid. Más de veinte años de experiencia en comunicación. Diego ha trabajado para los clientes más prestigiosos de España en importantes campañas nacionales e internacionales. “Tuve la suerte de ganar premios internacionales de publicidad y mi trabajo ha sido publicado en varios de los medios publicitarios más importantes. En la actualidad, tanto la fotografía como el arte siguen siendo mis mayores retos.”

DAVID MORALES – (La Línea de la Concepción) Empezó a bailar a la temprana edad de 3 años y con sólo 6 años participó por primera vez en un Festival Flamenco. Desde entonces ha construido un camino que le ha permitido recorrer 4 continentes y más de 25 países, actuando en teatros tan importantes como el Carnegie Hall. Le gusta definirse como un artista disruptivo, que conquista nuevos escenarios para el flamenco. En sus colecciones de arte digital busca expresar su visión del flamenco. Morales ha recibido múltiples premios y reconocimientos importantes en España y América Latina y continúa produciendo espectáculos y realizando giras internacionales con su compañía.

AMANDA VEAZY - Amanda Lynn Veasey ha estado haciendo arte de forma intermitente durante 22 años. Hace 6 años, comenzó a hacer arte más en serio debido a la enfermedad de Grave y la enfermedad de Lyme. El arte la ayudó a sanar física y mentalmente. Le dio un propósito y algo positivo en lo que concentrarse. Ella quiere usar el arte y especialmente las NFT para salvar el mundo, matar la codicia y difundir la alegría. Ella redefine el color, el detalle y la textura y disfruta del arte de la progresión y el arte de la iteración. No es el final lo que le importa, es el viaje.

BENEDICT HADLEY – (EE. UU.) Benedict Hadley es un erudito, cineasta y artista que vive en Brooklyn, Nueva York. Su trabajo se ha proyectado en todo el mundo, concretamente en el Festival de Cine de Cannes y la Semana de la Moda de Nueva York. Ha trabajado con JayZ, Francis Ford Coppola, PBS y June Ambrose, por nombrar algunos. Su arte es vívido, visceral, complejo y altamente espiritual. Explora a la juventud afroamericana en el centro de la ciudad para empoderar su papel en la comunidad y su entorno inmediato.

EVAN KAREEM - El estilo de su arte generalmente se enfoca en la división abstracta en el estilo artístico, específicamente en la combinación de colores y patrones geométricos o tomando patrones de la naturaleza. Estudió Drama y Artes Escénicas en la universidad y estudió Informática en la Universidad de Sheffield, Hallam en el Reino Unido. Siempre está buscando nuevo software basado en el arte. Continuó experimentando con el color, el movimiento, es decir, la animación, las líneas, los patrones o incluso los sonidos o la combinación de cualquiera de estos. Está interesado en la Física Cuántica y los temas fascinantes y alucinantes que contiene.

MARCO CENIC - la colección de NFT Praga en colores MetaGalácticos trata sobre la ciudad dorada de Praga en la República Checa, una de las ciudades más bellas del mundo, especialmente en otoño. Se inspiró cuando los creadores de MetaGalacticNFT tuvieron la oportunidad de visitar la Ciudad Dorada cada seis meses en el período comprendido entre 2017 y 2019. marco declaró: "Pase un tiempo allí y observe los detalles sutiles de este maravilloso lugar. Dado que el universo y el espacio generan algunos de los colores y patrones más hermosos, queríamos presentar Praga bajo ese tipo de luz”. IG: https://www.instagram.com/Metagalactic.nft/?hI=en

ANTONIO NATALE (n. 1965) es un reconocido artista italiano, también conocido mundialmente como el "Artista de los billetes", siendo el único artista que utiliza billetes originales fuera de circulación como soporte exclusivo desde 1997. Antonio narra mil historias vistas a través de la ojos de los billetes que utiliza, dando vida a sus historias y su trasfondo. Al dar un nuevo destino, un nuevo sentido y un nuevo valor a los billetes obsoletos, se convierte en el Restaurador del Valor. www.antonionataleartist.com

Pedro Sandoval: Pedro José Sandoval es un artista venezolano conocido por su obra de arte abstracto neoexpresionista. Gran parte de su trabajo trata sobre el color, el movimiento y la textura. Su obra se encuentra en la colección permanente del Museo de Arte de Boca Raton. Vive y trabaja entre Madrid, Berlín y Nueva York. IG: https://www.instagram.com/pedrosandovalartist/?hI=en

JAIME MIRANDA BAMBARÉN - Desde la primavera de 2022 hasta el verano de 2023, el parque Thomas Paine de Nueva York albergará la instalación de arte Seeds (13 Moons) de Jaime Miranda-Bambarén. Esta monumental iniciativa enraizará en ese espacio público trece grandes y texturizadas esferas de madera, cada una de ellas esculpidas en una sola pieza de madera extraída por el artista del paisaje peruano. Todas las obras involucradas tienen su origen en el rescate sistemático de restos de eucaliptos saqueados ilegalmente en varios momentos de la historia peruana. www.13moons.nyc/

DAVID FLUDD - “Las obras tienen que ver con la improvisación y el arte de crear en el momento. Estoy influenciado por ideas y conceptos musicales. Los conceptos de improvisación están presentes en las obras. Yo también soy músico. Compongo y actúo como pianista. La música informa mi trabajo técnicamente y en la forma en que me acerco a un lienzo. Me acerco a un lienzo con los ideales de exploración y experimentación. Mediante este enfoque las obras expresan las experiencias del lugar donde fueron creadas. En este sentido existe multiplicidad y por lo tanto expresa muchos lugares a menudo simultáneamente. Las obras están abiertas a la interpretación. Se invita al diálogo”. www.Dfludd.weebly.com

MARTIN SAAR - “De niño siempre me fascinó el arte y en ese momento lo consideraba como algo muy lejano e inalcanzable. Me desconcertó cómo los artistas capturaban personas, naturaleza, objetos y los convertían en obras maestras. Deseaba poder hacer lo mismo, pero no tenía idea de cómo llegar allí. A los 16 años mi papá me regaló un juego de pinturas al óleo y ya no había vuelta atrás. Empecé a explorar y estudiar el fascinante mundo del arte. En 2002, después de mudarme a Nueva York, comencé a hacer retratos en mosaico por encargo pero, en mi corazón, quería evolucionar como pintor. Paso a paso, aprendiendo y practicando, obtuve mi primera exposición individual en la Galería de los Hamptons. Empecé a explorar nuevos medios y a probar diferentes técnicas como el diseño gráfico, la pintura, la fotografía y el aerógrafo. Me he encontrado especialmente fascinada e inspirada por la belleza y variedad de los cuerpos femeninos. Después de más de 30 exposiciones en los últimos 10 años, sigo sintiendo que cada nuevo cuadro es mejor que el anterior. Estoy ansioso por seguir aprendiendo, experimentando y superando los límites para ver hasta dónde puedo llevar mi pasión”. Nacido en Tallin, Estonia 1980.

Acerca de Cryptoverse Island

Cryptoverse Island es una empresa líder en la organización de eventos, galería de arte NFT y consultora de arte digital. Brinda consultoría, promoción y desarrollo a artistas, inversores, coleccionistas y galerías. Cryptoverse Island organiza eventos exhibiendo artistas digitales punteros a nivel mundial y nuevos proyectos en una exhibición física, acompañada de presentaciones, ponencias de líderes en cada sector y sesiones de networking para crear sinergias entre los participantes y las empresas.

Asociado con empresas líderes en cada sector como WiseKey, Samsung, Grupo Prisa o Vicox para cubrir todos los aspectos necesarios en la realización de eventos de máxima calidad. Produciendo entornos que fomenten la creatividad, inversión y el desarrollo del arte y la tecnología.

Acerca de WISeKey

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) es una empresa líder mundial en ciberseguridad que actualmente implementa ecosistemas de identidad digital a gran escala para personas y objetos utilizando Blockchain, IA e IoT respetando al ser humano como el punto de apoyo de Internet. Los microprocesadores WISeKey aseguran la informática generalizada que da forma a la Internet de Todo de hoy. WISeKey IoT tiene una base instalada de más de 1500 millones de microchips en prácticamente todos los sectores de IoT (automóviles conectados, ciudades inteligentes, drones, sensores agrícolas, antifalsificación, iluminación inteligente, servidores, computadoras, teléfonos móviles, tokens criptográficos, etc.). WISeKey está en una posición única para estar a la vanguardia de IoT ya que nuestros semiconductores producen una gran cantidad de Big Data que, cuando se analiza con Inteligencia Artificial (AI), puede ayudar a las aplicaciones industriales a predecir la falla de su equipo antes de que suceda.

Nuestra tecnología cuenta con la confianza de OISTE/WISeKey, la raíz criptográfica de confianza (“RoT”) basada en Suiza, que proporciona autenticación e identificación seguras, tanto en entornos físicos como virtuales, Internet de las cosas, cadena de bloques e inteligencia artificial. WISeKey RoT sirve como ancla de confianza común para garantizar la integridad de las transacciones en línea entre objetos y entre objetos y personas. Para obtener más información, visite www.wisekey.com.

Acerca de WISe.ART

WISe.Art es una empresa creada por el WISeKey como vehículo propio y dedicado a la innovación entorno a la tecnología blockchain combinando diferentes bloques tecnológicos de ciberseguridad que provienen de todas las otras divisiones del grupo WISeKey beneficiando de esta manera la “Marketplace WISe.Art” como una plataforma confiable y sostenible para NFTs de próxima generación.

Los NFTs se garantizan gracias a un proceso de autenticación y de firma del activo digital real, se crea un vínculo irreversible con el objeto físico, se proporciona prueba de propiedad, procedencia y un conjunto de contratos inteligentes que describen el uso futuro y la monetización.

La Plataforma WISe.Art permite de conectar a todos los actores de la industria del arte.

