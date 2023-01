/EIN News/ -- OTTAWA, 25 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association nationale des centres d'amitié (ANCA) est heureuse d'annoncer l'inclusion du Mouvement des centres d'amitié dans la campagne Bell Cause pour la cause 2023. La campagne de cette année vise à souligner le travail d'organisations qui créent des changements positifs en offrant des services de soutien en santé mentale à leurs communautés. L'Association nationale des centres d'amitié a été l'un des bénéficiaires du premier Fonds de diversité Bell Cause pour la cause en 2020. Elle a ainsi reçu 250 000 $, qui ont été remis sous forme de microsubventions aux Centres d'amitié membres et aux associations provinciales et territoriales.



« Nous sommes heureux de voir les Centres d'amitié reconnus pour le rôle important qu'ils jouent depuis longtemps dans la prestation de services de soutien en santé mentale adaptés à la culture des communautés qu'ils aident. Notre partenariat avec le programme Bell Cause pour la cause nous aide à continuer de créer des changements positifs en matière de santé mentale. Pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis, la santé mentale est globale : elle fait partie de la santé physique, émotionnelle et spirituelle qui est liée à nos communautés et à nos cultures. Les Centres d'amitié offrent chaque jour ce soutien holistique aux Autochtones en milieu urbain du Canada. Nous encourageons tout le monde à tendre la main et à trouver des moyens de soutenir leur Centre d'amitié local. »

— Jocelyn Formsma, PDG de l'ANCA.

L'ANCA représente plus de 100 Centres d'amitié et associations provinciales ou territoriales œuvrant localement, et ce, dans toutes les provinces et territoires au Canada (sauf l'Île-du-Prince-Édouard). Les Centres d'amitié sont des carrefours pour les communautés autochtones en milieu urbain, qui offrent un large éventail de programmes et services destinés aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis vivant dans des communautés urbaines, rurales et nordiques. Ensemble, les Centres d'amitié constituent le réseau le plus important et le plus complet au Canada en matière de prestation de services aux Autochtones en milieu urbain.