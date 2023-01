BrainBox AI élargit sa gamme de produits pour répondre à la demande du secteur de la vente au détail multi-sites en matière de réduction des émissions de carbone et d'efficacité énergétique

Les détaillants peuvent réduire de manière autonome les coûts énergétiques et les émissions de GES de portée 1 et 2 dans l'ensemble de leur portefeuille, tout en optimisant le confort des magasins pour les associés et les clients.

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 25 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainBox AI, le leader du marché de l'intelligence artificielle autonome pour l'immobilier commercial, annonce aujourd'hui une extension de son offre de produits, dédiée aux portefeuilles de vente au détail multisites. Le commerce de détail en magasin ayant presque retrouvé son niveau d'avant la pandémie, les détaillants cherchent des solutions pour réduire les coûts énergétiques et les émissions, tout en optimisant le confort des clients et des employés. Alors que les magasins traditionnels sont appelés à montrer la voie dans la révolution verte de l'immobilier, BrainBox AI répond aux besoins des détaillants en offrant une solution qui peut atteindre ou dépasser les objectifs de durabilité d'une entreprise.



« Les chaînes d'approvisionnement du commerce de détail sont responsables de 25 % des émissions mondiales de GES, selon le World Business Council for Sustainable Development. Notre offre de produits permet aux détaillants de réduire rapidement et efficacement leur consommation d'énergie et leur empreinte carbone afin qu'ils puissent faire partie de la solution au changement climatique », a déclaré Sam Ramadori, président-directeur général de BrainBox AI. « Lorsqu'il s'agit de lutter contre le changement climatique, la vitesse, la portée et l'impact comptent. Ici, notre mission est de donner aux détaillants et aux entrepôts les moyens de réduire leurs émissions de carbone et de jouer un rôle essentiel dans l'adoption de solutions climatiques efficaces sur le plan énergétique pour lutter contre les GES qu'ils émettent. »

Conçue à partir de la solution principale de BrainBox AI, cette nouvelle offre destinée aux détaillants multisites peut être connectée à un système de gestion des bâtiments existant ou via des mises à niveau de thermostats sans fil compatibles avec l'IA et connectés au nuage.

Aujourd'hui, un certain nombre de détaillants ont déjà signé pour profiter des avantages de la technologie révolutionnaire d'intelligence artificielle de BrainBox AI. Sleep Country, le principal détaillant spécialisé dans le sommeil au Canada, a installé BrainBox AI dans 214 magasins, représentant 1,1 million de pieds carrés d'espace de vente au détail au Canada. La solution BrainBox AI a également été déployée dans des centaines d'autres sites immobiliers multisites, notamment des épiceries, des détaillants de rabais, des magasins à grande surface, des cliniques médicales, des magasins d'articles de sport, etc. À ce jour, BrainBox AI a réduit les dépenses CVC d'électricité et de gaz de ses clients multisites de 26 % et de 34 % en moyenne, permettant ainsi une réduction moyenne globale de 28 % des émissions de CVC de leurs bâtiments.



De plus, les détaillants bénéficieront d'une réduction de 15 % des coûts de maintenance, d'une prolongation de 50 % de la durée de vie des équipements et d'une amélioration de 60 % du niveau de confort pour les clients et les employés.

M. Ramadori poursuit en expliquant que « l'expansion des capacités de BrainBox AI permettra aux détaillants traditionnels de montrer la voie à leurs pairs dans le secteur de l'immobilier multisite pour atteindre leurs objectifs de durabilité. Nous invitons les détaillants à se joindre à BrainBox AI pour avoir une portée positive sur l'environnement, réduire la consommation d'énergie et aider à atteindre nos objectifs climatiques. »

À propos de BrainBox AI

Fondée en 2017, BrainBox AI a été créée pour répondre au dilemme auquel est actuellement confronté l'environnement bâti, sa consommation d'énergie et son importante contribution au changement climatique. En tant qu'innovateurs de la transition énergétique mondiale, la technologie CVC de BrainBox AI, qui change la donne, tire parti de l'IA pour rendre les bâtiments plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces. En collaboration avec nos partenaires mondiaux de confiance, BrainBox AI soutient les clients du secteur immobilier dans divers secteurs, notamment les immeubles de bureaux, les hôtels, les commerces de détail, les épiceries, les aéroports, etc.



Notre siège social se trouve à Montréal, au Canada, une plaque tournante mondiale de l'intelligence artificielle. Nos plus de 150 employés apportent avec eux des talents de tous les secteurs, avec pour désir commun de guérir notre planète. BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du ministère américain de l'énergie, l'Institut de valorisation des données (IVADO) ainsi que des établissements d'enseignement, dont l'Institut de recherche en intelligence artificielle de Montréal (MILA) et l'Université McGill. Pour plus de renseignements visitez le www.brainboxai.com