Télésat lance un programme national de bourses pour les Jeunes Autochtones

/EIN News/ -- OTTAWA, 25 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Télésat (NASDAQ et TSX : TSAT), l'un des opérateurs de satellites les plus importants et les plus innovants au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme national de bourses pour les Jeunes Autochtones. Ce programme offrira des bourses à des étudiants autochtones afin de poursuivre leurs études et faire progresser leur carrière dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), en plus d'acquérir une expérience de travail pratique et indispensable par le biais de stages rémunérés chez Télésat.



Aujourd'hui, moins de 2% des Canadiens Autochtones occupent des postes professionnels dans les STIM. Ce programme aidera à réduire les obstacles à l'éducation et offrira des opportunités d'apprentissage et de carrière importantes dans le secteur spatial. Télésat remettra à deux étudiants Autochtones des bourses de 5 000 $, des allocations de 15 000 $ et des stages rémunérés de 8 mois chacun dans l'un des téléports d’avant-garde de Télésat en Alberta, au Manitoba, au Nunavut, en Ontario, ou au Québec.

« L'augmentation de la diversité des genres et de la culture conduit à une plus grande collaboration et à l'innovation, et est fondamentale au succès et à la croissance à long terme de Télésat », a déclaré France Teasdale, vice-présidente des personnes et des ressources humaines chez Télésat. « Grâce à ce programme, les boursiers acquerront des compétences techniques indispensables dans les domaines des satellites, des télécommunications et de l'ingénierie, ce qui peut conduire à des changements durables pour les Jeunes Autochtones et leurs communautés à travers le Canada. »

L’ Hon. Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, PrairiesCan et CanNor a déclaré: « Le nouveau programme national de bourses pour les Jeunes Autochtones de Télésat est un excellent exemple de l'importance d'accroître la diversité dans tous les secteurs de notre économie. Grâce à cette bourse, les jeunes Autochtones acquerront les compétences et l'expérience nécessaires en STIM pour progresser dans le secteur spatial canadien, et notre gouvernement est fier d'appuyer cette initiative. »

Scholarship Partners Canada (SPC), une division d'Universités Canada, administrera le programme de bourses pour les Jeunes Autochtones de Télésat et sélectionnera un comité de représentants d'universités canadiennes et un comité d'examen des demandes dirigé par des membres Autochtones. Les critères d'évaluation des candidats comprendront les performances académiques, la qualité / pertinence d'un essai écrit, les lettres de référence, la pertinence de l'expérience académique et professionnelle et la performance lors des entretiens.

Les demandes de bourses sont acceptées jusqu'à 13 h HE le 30 mars 2023. Pour plus d'informations sur le programme de bourses, l'admissibilité et la candidature, visitez https://www.telesat.com/bourses-autochtones.

À propos de Télésat

S'appuyant sur un héritage d'excellence en ingénierie, de fiabilité et de service à la clientèle à l’avant-garde de l'industrie, Télésat (NASDAQ et TSX : TSAT) est l'un des opérateurs de satellites mondiaux les plus importants et les plus innovants. Télésat travaille en collaboration avec ses clients pour fournir des solutions de connectivité essentielles qui relèvent les défis de communication les plus complexes au monde, offrant aux clients de puissants avantages qui améliorent leurs opérations et stimulent une croissance rentable.

Pour répondre aux exigences de connectivité du futur, Télésat Lightspeed, le réseau de satellites en orbite terrestre basse (LEO) de Télésat, est en innovation permanente et sera le premier et le seul réseau LEO optimisé pour répondre aux exigences rigoureuses des clients télécoms, gouvernementaux, maritimes et aéronautiques. Télésat Lightspeed redéfinira la connectivité mondiale par satellite grâce à des liaisons à large bande omniprésentes, abordables et à des vitesses semblables à celles de la fibre optique. Pour des mises à jour sur Télésat, suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, ou visitez www.telesat.com.

Relations avec les médias :

Lynette Simmons

+1 613 748 8729

pr@telesat.com

Règle refuge liée aux énoncés de nature prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui ne sont pas fondées sur des faits historiques, y compris des perspectives financières pour 2022, et sont des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Lorsqu'elles sont utilisées ici, les déclarations qui ne sont pas de nature historique ou qui contiennent les mots « sera » ou des expressions similaires, sont des déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans les déclarations prospectives en raison de risques et d'incertitudes connus et inconnus. Toutes les déclarations faites dans ce communiqué de presse sont faites uniquement à la date indiquée au début de ce communiqué. Telesat Corporation (la société Télésat) n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations contenues dans ce communiqué si les faits ou les circonstances changent ultérieurement après la date de ce communiqué de presse.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la société Télésat et sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures et sont assujetties à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, dont certains échappent au contrôle de la société Télésat, sont difficiles à prévoir et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. Les risques et incertitudes connus comprennent, mais sans s'y limiter : l'inflation, les risques associés à l'exploitation des satellites et à la fourniture de services par satellite, y compris les retards de construction ou de lancement des satellites, les échecs de lancement, les échecs en orbite ou les performances dégradées des satellites ; l'impact de la COVID-19 sur les activités de la société Télésat et l'environnement économique ; la capacité de déployer avec succès une constellation de satellites LEO mondiale avancée et le calendrier d'un tel déploiement ; la disponibilité de financements gouvernementaux et/ou autres pour la constellation de satellites LEO ; la réception des recettes liées à la réattribution du spectre en bande C ; la volatilité des taux de change; la capacité d'étendre l'utilisation actuelle des satellites de la société Télésat ; et les risques associés à la réglementation gouvernementale nationale et étrangère. La liste précédente des facteurs importants n'est pas exhaustive. Les investisseurs devraient examiner les autres facteurs de risque discutés dans le rapport annuel de la société Télésat dans le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui a été déposé le 18 mars 2022, et les rapports du formulaire 6-K déposés pour les périodes des premiers trois, six et neuf mois de 2022, auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières au Système d'analyse et de recherche de documents électroniques (« SEDAR »), et peut être consulté sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov et le site Web de SEDAR à www.sedar.com.