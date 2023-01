Uusi tunnetaitopeli edistää lasten liikenneturvallisuutta ja digiturvataitoja

Liikenneturva ja Suojellaan Lapsia ry ovat toteuttaneet yhdessä tunnetaitopelin 6−10-vuotiaille lapsille.

HELSINKI, UUSIMAA, FINLAND, January 26, 2023 / EINPresswire.com / -- Liikenneturva ja Suojellaan Lapsia ry ovat toteuttaneet yhdessä tunnetaitopelin 6−10-vuotiaille lapsille. Pelin tavoitteena on kehittää lasten kykyä tunnistaa ja hallita erilaisia tunteita niin liikenteessä kuin digiliikenteessäkin. Peli on ensiesittelyssä Educa-messuilla 27.−28.1.2023.Tunnetaitoja tarvitaan joka päivä ja niiden harjoittelu on tärkeää aloittaa ihan pienestä pitäen. Tunteet peliin -lautapelin tavoitteena on kehittää lasten kykyä tunnistaa ja hallita kaikenlaisia tunteita liikenteessä sekä digiliikenteessä.Pelilaatikko sisältää kaksi eri peliä, joissa harjoitellaan tunnetaitoja erilaisin hauskoin harjoituksin. Toisessa pelissä liikutaan digiympäristössä ja toisessa kuljetaan kodin ja koulun väliä. Harjoituksissa pohditaan, miten liikenteessä ja digiliikenteessä on hyvä ja turvallista toimia.Pelin ovat kehittäneet Liikenneturvan ja Suojellaan Lapsia ry:n asiantuntijat niin psykologian, kasvatustieteiden kuin kognitiotieteenkin alalta.Huomio pitää olla liikenteessä – vahvoille tunteille ei kannata antaa valtaaVoimakkaat tunteet haittaavat havainnointia ja päätöksentekoa liikenteessä - erityisesti, jos ne ovat negatiivisia. Tällaisia ovat esimerkiksi huoli tai ärsytys."Hyvät tunnetaidot ovat tärkeitä arjen taitoja ja lisäävät myös liikenneturvallisuutta. Yhteistyössä kehittämällämme Tunteet peliin -pelillä on ollut kysyntää kasvattajien parissa. Testausten perusteella peli toimii erinomaisena työkaluna tunteiden käsittelyyn ja on loistava lisä elinikäisen liikennekasvatuksen materiaaleihimme”, iloitsee Liikenneturvan suunnittelija Ida Maasalo.Saatellaan lasta myös digiliikenteessäKuten liikennekasvatus, myös digiliikenteen turvataitojen harjoittelu on aloitettava yhdessä aikuisen kanssa. Varhain aloitettu avoin keskustelu digiarjesta ja digiturvataitojen yhdessä harjoittelu suojaavat lasta. Myös digiliikenteessä aikuisen on pysyttävä lapsen rinnalla ja tukena siihen asti, kunnes lapsella on riittävät taidot toimia turvallisesti kohdatessaan netin kurjia puolia.”Digiliikenne on lapsille mieluinen aihe! Pelin avulla lasten on helppo pohtia digiliikenteen erilaisia tilanteita ja niissä nousevia tunteita yhdessä turvallisen aikuisen kanssa. Liikenteen ja digiliikenteen rinnastaminen helpottavat myös aikuisia ymmärtämään, että digilaitteiden kautta lapselle avautuu ympäristö, jossa hän kulkee yhdessä muiden netinkäyttäjien kanssa”, toteaa Suojellaan Lapsia ry:n kehityspsykologian asiantuntija Katariina Leivo.Tervetuloa tutustumaan tunnetaitopeliin Educa-messuille 27.–28.1. Suojellaan Lapsia ry:n osastolle 6t68. Messut ovat avoinna Helsingin Messukeskuksessa pe klo 10–19 ja la klo 10–17.Peli on tarkoitettu varhaiskasvatukseen ja alakouluille. Varhaiskasvatusyksikkö tai alakoulu voi tilata yhden kappaleen peliä käyttöönsä Liikenneturvan sivuilta Lisätiedotsuunnittelija Ida Maasalo, Liikenneturva, 020 7282 359, ida.maasalo@liikenneturva.fikehityspsykologian asiantuntija Katariina Leivo, Suojellaan Lapsia ry, 040 081 8030, katariina.leivo@suojellaanlapsia.fi