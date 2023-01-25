Rosario Ochoa 被任命为 Nikkison 清洁能源和工业气体集团旗下 Nikkiso ACD的总经理

/EIN News/ -- 在加利福尼亚特曼库拉, Jan. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd （日本）集团公司旗下的 Nikkiso Cryogenic Industries 清洁能源和工业气体集团（简称“集团”），荣幸宣布Rosario Ochoa 加入集团，成为 Nikkiso ACD 的总经理，自2023年1月16日起职位生效。



Rosie带来了15年多的经验，涉及生产、精益制造、可持续工程、新产品开发、环境健康和安全、以及质量合规标准（比如ISO 9001、AS9100、ISO/TS1949）。她在墨西哥的墨西哥卡利技术研究院获得电子工程理学学士，是AQS管理系统有限责任公司受认证的ISO 9001:2008主管评审员。其优势背景在于制造运营、质量和六西格玛、工程、组织卓越和文化变革。

加利福尼亚圣安娜的 Nikkiso ACD 和 Nikkiso Cryo （拉斯维加斯）隶属于该集团的低温泵部门。作为总经理，Rosie 将通过低温泵部门以及整个集团驱动运营卓越，引领各跨部门团队，改善业务速度和效率。她将汇报给 Nikkiso ACD 的执行董事Jim Estes。

“Roise 为该职位带来了大量的技能和经验。在她的领导下，我很有信心地认为，ACD会持续增长，迎合我们客户的需求，打造质量顶级又可靠的低温泵，”Nikkiso ACD 执行董事 Jim Estes表示。“Rosie的职责进一步支持我们的任务，通过我们的全球集团公司提供创新设备、技术和服务，帮助我们的客户实现独树一帜。”

Rosie也是伟事达（Vistage）组织的成员：该组织是全球最大的CEO培训和同行顾问组织，为业务领导服务。

关于 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为 Nikkiso Co., Ltd. 的旗下成员）的成员公司制造和提供工程低温气体处理设备（泵、涡轮膨胀机、热交换机等），以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢气液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries 成立于 50 余年前，是 ACD、Nikkiso Cryo、 Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 和 Cryoquip 的母公司，是一家由约 20 个运营实体共同控股的集团。

请访问 www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com了解更多信息。

媒体联系人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com