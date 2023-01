Rosario Ochoa zum General Manager von Nikkiso ACD für die Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group ernannt

/EIN News/ -- TEMECULA, Kalifornien, Jan. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group (die „Gruppe“) von Nikkiso Cryogenic Industries, die zur Unternehmensgruppe der Nikkiso Co., Ltd. (Japan) gehört, freut sich bekanntzugeben, dass Rosario Ochoa mit Wirkung vom 16. Januar 2023 als General Manager von Nikkiso ACD bei der Gruppe tätig ist.



Frau Ochoa bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Produktion, schlanke Fertigung, nachhaltige Technik, Entwicklung neuer Produkte, Umwelt, Arbeitssicherheit sowie Einhaltung von Qualitätsnormen wie ISO 9001, AS9100 und ISO/TS1949 mit. Sie hat einen Bachelor of Science in Elektroniktechnik vom Mexicali Institute of Technology, Mexiko, und ist von AQS Management Systems, Inc. nach ISO 9001:2008 zertifizierte Lead-Auditorin. Sie verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Produktionsbetrieb, Qualität und Six Sigma, Entwicklung, organisatorische Exzellenz und kultureller Wandel.

Nikkiso ACD, Santa Ana, Kalifornien (USA), ist zusammen mit Nikkiso Cryo (Las Vegas, USA) Teil des Geschäftsbereichs Kryopumpen der Gruppe. Als General Manager wird Frau Ochoa die operative Exzellenz im gesamten Bereich Kryopumpen sowie im gesamten Unternehmen vorantreiben und die funktionsübergreifenden Teams leiten, um die Geschwindigkeit und Effizienz im gesamten Unternehmen zu verbessern. Sie wird Jim Estes, Executive Director von Nikkiso ACD, unterstellt sein.

„Frau Ochoa bringt ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Erfahrungen für diese Position mit. Ich bin zuversichtlich, dass ACD unter ihrer Führung weiter wachsen und die Nachfrage unserer Kunden nach der besten Qualität und Zuverlässigkeit bei Kryopumpen befriedigen wird“, so Jim Estes, Executive Director von Nikkiso ACD. „Die Rolle von Frau Ochoa unterstützt unsere Mission, innovative Geräte, Technologien und Dienstleistungen über unsere globale Unternehmensgruppe anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, einen Unterschied zu bewirken.“

Frau Ochoa ist außerdem Mitglied der Vistage-Organisation, der weltweit größten CEO-Coaching- und Peer-Beratungsorganisation für Unternehmensführer.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt ein Unternehmen von Nikkiso Co., Ltd.) fertigen und warten technische Geräte zur Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase, Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Rückgewinnung von Abwärme. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com.

MEDIENKONTAKT:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com