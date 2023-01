Gestionnaires d’actifs Bridgehouse reçoit l’approbation des porteurs de titres pour apporter des changements à sa gamme de fonds d’investissement et annonce des modifications au Portefeuille équilibré Morningstar

/EIN News/ -- TORONTO, 24 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestionnaires d’actifs Bridgehouse (« Bridgehouse ») annonce les résultats des propositions qui ont fait l’objet d’un vote aujourd’hui à l’assemblée extraordinaire des porteurs de titres annoncée le 16 novembre 2022. Bridgehouse annonce également l’apport de modifications au Portefeuille équilibré Morningstar (qui sera renommé Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price).



Bridgehouse a reçu l’approbation requise des porteurs de titres pour procéder à la modification de l’objectif de placement fondamental (la « modification de l’objectif de placement ») du Portefeuille équilibré Morningstar de la façon suivante :

Objectif de placement actuel



Nouvel objectif de placement L’objectif de placement fondamental du Portefeuille équilibré Morningstar est de réaliser une plus-value du capital à long terme et de générer un revenu en investissant principalement dans une combinaison d’OPC et de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et mondiales.



Le Fonds peut également investir directement dans des fonds en gestion commune (à condition d’obtenir une dispense des organismes de réglementation), des titres à revenu fixe individuels et des titres de capitaux propres ainsi que dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie.



L’objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié sans l’approbation de la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.



L’objectif de placement fondamental du Portefeuille équilibré Morningstar est de produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme au moyen d’un portefeuille mondial largement diversifié composé d’actions, d’obligations et de titres à court terme mondiaux et de placements alternatifs.



L’objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié sans l’approbation de la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.

Bridgehouse a aussi reçu les approbations requises des porteurs de titres pour mettre en œuvre les fusions (chacune, une « fusion », et collectivement, les « fusions ») des fonds suivants :

Fonds en dissolution Fonds prorogés Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar Fonds d’actions canadiennes Sionna Portefeuille prudent Morningstar Portefeuille modéré Morningstar Portefeuille équilibré Morningstar* Portefeuille de croissance Morningstar

*Sera renommé Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price

Puisque les approbations des porteurs de titres ont été obtenues, les fusions prendront effet le 27 janvier 2023 ou vers cette date et la modification de l’objectif de placement prendra effet le 30 janvier 2023.

Les porteurs de titres de chaque série des Fonds en dissolution recevront des titres de leur Fonds prorogé respectif, à raison de une série pour une série et de un dollar pour un dollar. Dès qu’il sera pratique de le faire après les fusions, chacun des Fonds en dissolution sera liquidé.

Aucuns frais de souscription, frais de rachat, autres frais ou commissions ne seront payables par les porteurs de titres des Fonds en dissolution relativement aux fusions. L’ensemble des frais et charges découlant des fusions sera pris en charge par Bridgehouse. Les porteurs de titres des Fonds en dissolution auront le droit de faire racheter ou d’échanger leurs titres des Fonds en dissolution jusqu’à la fermeture des bureaux à la date de prise d’effet de la fusion concernée. Aucuns frais de souscription, frais de rachat ou autres frais ou commissions ne seront facturés aux porteurs de titres au moment de l’émission de titres des Fonds prorogés ou de l’échange de titres des Fonds en dissolution contre des titres des Fonds prorogés.

Modifications apportées au Portefeuille équilibré Morningstar

Comme il a été annoncé le 16 novembre 2022 et avec prise d’effet le 30 janvier 2023, le Portefeuille équilibré Morningstar sera renommé Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price, le sous-conseiller en valeurs sera remplacé par T. Rowe Price (Canada), Inc. (« T. Rowe Price ») et les stratégies de placement du Fonds seront modifiées de manière à mieux correspondre à l’approche utilisée par T. Rowe Price dans la gestion des portefeuilles multi-actifs.

En outre, avec prise d’effet le 30 janvier 2023, les frais de gestion applicables aux séries A et F du fonds seront réduits de la façon indiquée dans le tableau qui suit :

Portefeuille équilibré Morningstar* Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion Série A 1,75 % 1,70 % Série F 0,75 % 0,70 %

*Sera renommé Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price

À propos de Gestionnaires d’actifs Bridgehouse :

Gestionnaires d’actifs Bridgehouse, nom commercial utilisé par Les Associés en Placement Brandes et Cie, est une plateforme indépendante qui regroupe les produits de gestionnaires de placement possédant une solide expérience institutionnelle, dont : Allspring Global Investments, LLC, Brandes Investment Partners, L.P., GQG Partners LLC, Lazard Asset Management (Canada), Inc., Gestionnaires de placements Sionna Inc. et T. Rowe Price (Canada), Inc. Par l’intermédiaire de conseillers financiers, nous visons à aider les Canadiens à constituer leur patrimoine à long terme en appliquant des méthodes d’investissement éprouvées. Bridgehouse élabore des produits et des outils à valeur ajoutée ainsi que des formations continues reconnues visant à aider les conseillers à resserrer les liens avec leurs clients et à maximiser les avantages qu’apportent les relations avec un conseiller financier. Notre objectif ultime est d’aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Bridgehouse et sur les Fonds Bridgehouse, vous pouvez consulter le site bridgehousecanada.com et nous suivre sur LinkedIn.

La société Les Associés en Placement Brandes et Cie est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les titres des Fonds Bridgehouse sont offerts uniquement par l’intermédiaire de courtiers inscrits, et non par Bridgehouse. Des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans des organismes de placement collectif. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les rendements des organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas forcément une indication du rendement futur.

Le présent communiqué de presse est publié à titre informatif seulement.

Personne-ressource pour les médias

Samantha Hill

Vice-présidente adjointe, Vente et marketing

Gestionnaires d’actifs Bridgehouse

416 306-5723

samantha.hill@bridgehousecanada.com