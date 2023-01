PHILIPPINES, January 24 - Press Release

January 24, 2023 MANIFESTATION OF SENATOR ROBINHOOD PADILLA

Slain OFW in Kuwait Jullebee Ranara

January 24, 2022 Mga mahal at ginagalang kong kasamahan dito sa Senado, ako po ay tumitindig sa pulpito na ito, kaisa ng ating mga kapwa Pilipino sa loob at labas ng bansa, upang ipaabot ang aking pakikipagdalamhati at pakikiramay sa ating nasawing kababayang OFW sa Gitnang Silangan. Nadurog po ang aking puso, ang ating mga puso, nang makita ko sa balita ang kalunos-lunos ang sinapit ni Gng. Ranara - walang buhay, puro latay, at sunog ang katawan na natagpuan sa isang disyerto sa bansang Kuwait. Mariin po nating kinukundena ang kriminalidad na ito; at kasama ni Sen. Jinggoy Estrada, Sen. Ramon Revilla Jr., Sen. Raffy Tulfo, Sen. Villanueva, ay nananawagan po ako sa lahat ng kaugnay na ahensya sa gobyerno -- sa pamumuno ng Department of Migrant Workers - na patuloy na kumilos para mapanagot ang may sala. Hindi po matatawaran ng anumang simpatiya at pakikipagluksa ang pasakit na dinaranas ng pamilya ni Gng. Ranara. Ang ating nais ipaabot, kasama ng ating pagdamay sa kanila, ay ang pagsusog sa nararapat at mabilis na pagkamit ng hustiya para kay Gng. Ranara at kasabay po nito, ang pagtiyak na WALA NANG SINO MAN sa higit isang daan at limampung libong kababayan nating household domestic workers sa Kuwait -- ang mauuwi sa kalunos-lunos na sinapit ni Gng. Ranara. Ginang Tagapangulo, naniniwala po tayo na walang buhay ang nararapat makaranas ng kalapastanganan sa kamay ninuman. Hindi si Gng. Ranara, hindi sinuman. Kung kaya po tayo ay nananawagan sa bukas na pakikipagtulungan ng awtoridad at opisyal ng Kuwait para sa mabilis na pagresolba ng kasong ito. Ako po ay lumalapit, nakikiusap, kumakatok sa pintuan ng ating mga kababayan para bigyan pong diin na ang sinapit ng ating bayaning OFW ay hindi po kailanman gawain ng isang Muslim. Hindi po ito parte ng aming pananampalataya. Ito po ay tahasang paglabag sa katuruan ng Islam. Nililinaw ko po ito sapagka't karamihan ng nasa Kuwait ay kaisa namin sa pananampalataya. Kasabay ng ating pakikiisa sa pagluluksa at pagsigaw ng hustisya para kay Gng. Ranara ay isa ring panawagan: na nawa'y hindi po matanim sa isip ng bawat isa na anumang uri ng karahasan ay bahagi po ng Islam. Lalo't higit na hindi po ito kailanman kasama sa doktrina ng Islam. Ang katunayan po, ang pagkitil po ng buhay sa Islam ay mahigpit pong pinagbabawal. Ang sinasabi po sa banal na Qu'ran: Ang pagpatay sa sinumang inosenteng tao ay katumbas ng pagkitil sa isang buong sangkatauhan. Sa puntong ito, nais ko pong ipahayag ang aking intensyon upang maging bahagi ng pribilehiyong talumpati ng aking mahal at ginagalang at sinasaluduhang ginoo mula San Juan, Senador Jinggoy Estrada. Muli po, ang ating buong pusong pakikiramay at pakikiisa sa pagkilos tungo sa HUSTISYA PARA KAY GNG. RANARA. Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. ****** Video: https://www.youtube.com/watch?v=78jZYHbS3-0