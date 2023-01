Basilea meldet für 2022 vorläufigen Betriebsgewinn, deutlich über der Guidance

Erfolgreiche Umsetzung der strategischen Entscheidung, sich auf Antiinfektiva zu fokussieren und höher als erwartete Umsätze führen früher als angekündigt zur Profitabilität

Basel/Allschwil, 24. Januar 2023

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind, gab heute bekannt, dass sie auf Basis der ungeprüften vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 einen Betriebsgewinn von ca. CHF 18 Mio. erzielt hat sowie ein positives Konzernergebnis erwartet. In der Guidance war Basilea von einem Betriebsverlust für 2022 von CHF 10 Mio. bis 15 Mio. ausgegangen.

Adesh Kaul, Chief Financial Officer, sagte: «Unsere starke finanzielle Performance im Jahr 2022 ist das Ergebnis der erfolgreichen Umsetzung unserer strategischen Entscheidung, uns auf Antiinfektiva zu fokussieren, in Kombination mit dem anhaltenden kommerziellen Erfolg unserer vermarkteten Medikamente. Unsere finanzielle Stärke versetzt uns in eine ausgezeichnete Position, ein ausgewogenes Produktportfolio innovativer Produktkandidaten zur Behandlung schwerer Infektionen durch Bakterien oder Pilze aufzubauen und zu unterhalten, um das langfristige Wachstum von Basilea zu sichern und damit unsere Strategie umzusetzen, ein führendes Antiinfektiva-Unternehmen zu werden.»

Im Januar 2023 hatte Basilea ungeprüfte vorläufige Zahlen für den Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2022 in Höhe von ca. CHF 148 Mio. bekanntgegeben und damit die frühere Guidance von CHF 116 Mio. bis 122 Mio. für das Gesamtjahr übertroffen. Der geprüfte vollständige Jahresabschluss sowie der Geschäftsbericht 2022 werden am 14. Februar 2023 veröffentlicht. Die geprüften endgültigen Zahlen für den Umsatz und das Betriebsergebnis 2022 können von den bisher berichteten vorläufigen Zahlen abweichen.

Über Basilea

Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von invasiven Pilzinfektionen und Zevtera für die Behandlung bakterieller Infektionen. Zudem haben wir in unserem Portfolio mehrere präklinische Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN). Besuchen Sie bitte unsere Webseite basilea.com.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen», «können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

