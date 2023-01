Note du directeur janvier 2023 (French)

Chers résidents, voisins et amis,

Malgré le retour imminent au travail après les vacances, le mois de janvier constitue pour chacun de nous l’occasion de nous réinventer, de ressourcer et de nous engager à nouveau auprès, de nos communautés et des causes qui nous sont importantes. La lutte pour les droits humains et civils et plus généralement, pour l’inclusion et l’équité, peuvent nous affecter mentalement, physiquement et émotionnellement. Cette année, notre priorité porte sur la santé, dans la continuité de l'œuvre du Dr. King.

En effet, avant son décès, Dr. King a mis au point la Poor People’s Campaign (Campagne en faveur des personnes pauvres) afin de favoriser l’accès au logement, à l’emploi et aux soins de santé par les Américains de la classes sociales défavorisées et ouvrière de divers profils Même si en général, il est lié à la lutte pour l’égalité raciale en faveur des noirs américains, peu avant son décès, King a reconnu la nécessité pour tous d’obtenir ce dont ils ont besoin pour survivre. Ces paroles ont le même écho aujourd’hui qu’en 1967 : «Nous ne sommes plus en train de galérer à intégrer les comptoirs de restaurants; mais plutôt à obtenir des sous pour acheter un hamburger ou un steak lorsque nous nous rendons à ces mêmes comptoirs.» Le coût de vie en hausse, le chômage, la clochardisation, etc. demeurent des problèmes majeurs dans le District de Colombia et dans l’ensemble du pays.

Nous pouvons honorer la vie et l’héritage de Dr. King en nous engageant comme volontaires le 16 janvier, la journée de service Martin Luther King Jr., et en œuvrant en faveur de nos communautés. Vous pouvez l’honorer tout au long de l’année en travaillant en vue de mettre fin aux discriminations, réduire les préjugés et améliorer la compréhension.

Je vous souhaite une heureuse nouvelle année, pleine de santé et de prospérité.

Meilleurs vœux, Hnin Khaing Directeur par intérim