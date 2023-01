ONWARD versterkt management met kernfuncties in Klinische & Regelgevende en Marketingafdelingen

Erika Ross benoemd als VP Global Clinical & Regulatory, en Sarah Moore als VP Global Marketing

/EIN News/ -- EINDHOVEN, Nederland, LAUSANNE, Zwitserland & BOSTON, MA, VS, Jan. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), het medische technologiebedrijf dat innovatieve therapieën ontwikkelt om beweging, onafhankelijkheid en gezondheid te herstellen bij mensen met dwarslaesie, kondigt twee belangrijke benoemingen aan in zijn managementteam om het klinisch onderzoek en de commerciële activiteiten van het bedrijf aan te sturen. Beide nieuwe medewerkers zullen in de VS werkzaam zijn en rapporteren aan CEO Dave Marver.

Nieuwe VP Global Clinical & Regulatory – dr. Erika Ross

Erika Ross treedt vanaf 23 januari 2023 in dienst bij ONWARD als Vice President, Global Clinical & Regulatory. In deze nieuwe functie zal Erika de wereldwijde leiding op zich nemen van de klinische en regelgevende activiteiten van ONWARD.

Erika stapt over van Abbott Neuromodulation, waar ze Director Global Clinical & Applied Research was. Daarvoor beheerde ze als Neuroscience Director bij Cala Health het wetenschappelijke onderzoeksprogramma dat leidde tot de nieuwe goedkeuring en lancering van de neurostimulatietechnologie van het bedrijf. Erika was ook adjunct-directeur, Medical Device Innovation Accelerator op de afdeling Chirurgie en assistent-professor op de afdeling Neurologische Chirurgie in de Mayo Clinic. Erika heeft een BSc in biologie en bedrijfskunde en een MSc in moleculaire biologie van de universiteit van Denver, en een doctoraat in neurowetenschappen van de Mayo Clinic.

"Ik ben verheugd Erika te verwelkomen in ons managementteam," aldus Dave Marver, Chief Executive Officer. "Haar diepgaande expertise in neuromodulatie zal ons bedrijf versterken terwijl we ons voorbereiden op de commercialisering van de vele veelbelovende therapieën in onze pijplijn. Erika brengt ook uitstekende relaties met onderzoekers en clinici mee, die ze heeft opgebouwd tijdens haar jaren in de neurowetenschappen en neurochirurgie in de Mayo Clinic en die ze heeft voortgezet na haar overstap."

"Ik voel me vereerd door de kans om ONWARD's therapieën te helpen ontwikkelen om te voorzien in essentiële, onvervulde behoeften van mensen met een dwarslaesie. Ik ben ook verheugd om toe te treden tot dit gepassioneerde en zeer bekwame managementteam, dat gedreven is om deze belangrijke therapieën zo snel mogelijk toegankelijk te maken," aldus Erika Ross.

Nieuwe VP, Global Marketing – Sarah Moore

Sarah Moore treedt per 1 februari 2023 in dienst bij ONWARD als Vice President, Global Marketing. In deze functie is Sarah verantwoordelijk voor de wereldwijde marketingactiviteiten van ONWARD, waaronder productbeheer en lanceringsplanning.

Sarah komt over van Nevro, een bedrijf voor implanteerbare neuromodulatie, waar zij werkzaam was als hoofd van de commerciële marketing. Daarvoor bekleedde ze verschillende leidinggevende functies in wereldwijde marketing voor meerdere franchises van medische apparatuur van Johnson & Johnson, meest recentelijk als business unit leader voor J&J's Advanced Imaging business. Sarah behaalde een MBA van Duke University en een BA in Duits van de Washington and Lee University.

"Sarah's uitgebreide achtergrond in de marketing van medische hulpmiddelen, en in het bijzonder neuromodulatietherapieën, zal van onschatbare waarde zijn nu we ons voorbereiden op de commercialisering van onze eerste therapie later dit jaar," zei Dave Marver. "Ze brengt een breed scala aan vaardigheden mee die verder gaan dan marketing en die ons zullen helpen op te schalen."

"Ik ben geïnspireerd door de missie van ONWARD en het is een eer om deel uit te maken van dit team van wereldklasse dat zich richt op het herstel van functies bij mensen met een dwarslaesie. Ik kijk uit naar de samenwerking met de klinische gemeenschap om deze baanbrekende therapie op de markt te brengen," voegde Sarah Moore eraan toe.

Over ONWARD Medical

ONWARD is een medisch technologiebedrijf dat innovatieve therapieën ontwikkelt om beweging, onafhankelijkheid en gezondheid te herstellen bij mensen met dwarslaesie. Het werk van ONWARD bouwt voort op meer dan tien jaar basiswetenschappelijk en preklinisch onderzoek dat is uitgevoerd in 's werelds toonaangevende neurowetenschappelijke laboratoria. ONWARD's ARC-therapie, die kan worden geleverd door implanteerbare (ARCIM) of externe (ARCEX) systemen, is ontworpen om gerichte, geprogrammeerde stimulatie van het ruggenmerg te leveren om beweging en andere functies te herstellen bij mensen met een dwarslaesie, waardoor uiteindelijk hun kwaliteit van leven wordt verbeterd.

ONWARD heeft vijf Breakthrough Device Designations ontvangen van de FDA, die zowel ARC-IM als ARC-EX omvatten. ARC-EX is een extern, niet-invasief platform dat bestaat uit een draagbare stimulator en een draadloos programmeerapparaat. In 2022 werden topline data gerapporteerd van de eerste pivotale studie van het bedrijf, Up-LIFT genaamd, waarin werd geëvalueerd in hoeverre ARC-EX Therapy de kracht en functie van de bovenste ledematen kan verbeteren. Het bedrijf bereidt nu een aanvraag voor om het product in de V.S. en Europa op de markt te brengen. ARC-IM bestaat uit een implanteerbare pulsgenerator en lead die in de buurt van het ruggenmerg wordt geplaatst. Het bedrijf voltooide het eerste gebruik van de ARC-IM neurostimulator bij mensen in 2022.

ONWARD heeft zijn hoofdkantoor in Eindhoven, Nederland. Het bedrijf heeft een centrum voor wetenschap en techniek in Lausanne, Zwitserland, en een groeiende aanwezigheid in Boston, Massachusetts. Het bedrijf heeft een academisch partnerschap met .NeuroRestore, een samenwerking tussen het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie (EPFL) en het Universitaire Ziekenhuis van Lausanne (CHUV). Ga voor meer informatie over het bedrijf naar ONWD.com. Ga naar IR.ONWD.com om toegang te krijgen tot onze financiële kalender voor 2023.

ONWARD

info@onw d.com



Backstage Communication

België:

Gunther De Backer

gunther@backstagecom.be

Tel +32 475.903.909

Nederland:

Barbara Willems

barbara@backstagecom.be

Tel 06- 4480 2699

Disclaimer

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgericht, en weerspiegelen de huidige verwachtingen en projecties van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders van de Vennootschap over toekomstige gebeurtenissen. Toekomstgerichte verklaringen houden intrinsiek een aantal risico's, onzekerheden en veronderstellingen in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die welke door de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden en veronderstellingen kunnen een ongunstige invloed hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen die hierin worden beschreven. Een veelheid van factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, de concurrentie en de technologie, kan ertoe leiden dat de feitelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht met betrekking tot trends of activiteiten uit het verleden mogen niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten zich in de toekomst zullen voortzetten. Bijgevolg wijst de Vennootschap uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om enige actualisering of herziening bekend te maken van enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht ten gevolge van enige wijziging in de verwachtingen of enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochterondernemingen of de kaderleden of werknemers van dergelijke personen garanderen dat de veronderstellingen die aan dergelijke toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen, vrij zijn van fouten, noch aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het zich daadwerkelijk voordoen van de voorspelde ontwikkelingen. U mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit persbericht.