Bericht über die Governance-Praktiken der 30 größten globalen Banken im Bereich Nachhaltigkeit kommt zu interessanten Erkenntnissen

/EIN News/ -- LONDON, Jan. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Morrow Sodali und Nestor Advisors – ein Unternehmen von Morrow Sodali, freuen sich, die Veröffentlichung von „Governance of sustainability in the largest global banks: A study of the top 30 European and North American banks“ (Governance der Nachhaltigkeit in den größten globalen Banken: Eine Studie über die 30 größten europäischen und nordamerikanischen Banken) bekanntzugeben.



In diesem Bericht werden die Praktiken der 30 größten europäischen und nordamerikanischen Banken im Bereich Nachhaltigkeit untersucht. Bei der Erstellung des Berichts haben wir verschiedene öffentlich zugängliche Unterlagen geprüft und Vertreter von fünfzehn führenden Banken befragt, darunter neun Vorstandsvorsitzende, andere Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte. Die Befragten erläuterten die verschiedenen Praktiken und die Gründe, warum sich die Banken für diese entschieden haben, sie anzuwenden. Der daraus resultierende Bericht vergleicht die Banken anhand mehrerer Datenpunkte und analysiert diese Ergebnisse mit Hilfe eines doppelten Index für Nachhaltigkeit und finanzielle Leistung.

Stilpon Nestor, der Hauptautor des Berichts, erklärte: „Nachhaltigkeit ist eines der großen Themen, mit denen die Banken und ihre Führungskräfte konfrontiert sind. Aktionäre und verschiedene Interessengruppen, einschließlich der Aufsichtsbehörden, erwarten von den Banken, dass sie sich proaktiv für Nachhaltigkeit einsetzen. Auf der strategischen Seite ist die „Ökologisierung des Portfolios“ die große Herausforderung, insbesondere auf Märkten mit großen „braunen“ Sektoren. Auf der Risikoseite erwarten einige Aufsichtsbehörden, dass die Banken das Nachhaltigkeitsrisiko in das zentrale Rahmenwerk für Risikomanagement und seine Hauptkategorien integrieren. Sie erwarten auch eine klare Nachhaltigkeitsperspektive im Rahmenwerk für ihre Risikobereitschaft. Um in diesen Bereichen erfolgreich zu sein, haben die globalen Banken die bestehenden Governance- und Organisationsstrukturen umgestaltet und einige neue entwickelt. Unser Bericht untersucht diese Regelungen und kommt zu interessanten, manchmal kontraintuitiven Ergebnissen.“

Unter diesen Ergebnissen wurde die Frage nach den Fähigkeiten des Vorstands in Bezug auf die Nachhaltigkeit hervorgehoben. Alle von uns befragten Banken sehen es nicht als Priorität an, Nachhaltigkeitsexperten in den Vorstand zu berufen. Ihre Priorität ist, die vorhandenen Vorstandsmitglieder für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. In diesem Sinne legen sie den Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung der Kompetenzen von Vorstandsmitgliedern.

Wie strukturiert sich ein Vorstand, um Nachhaltigkeit anzugehen? In vielen Fällen geschieht dies durch die Einsetzung eines neuen Ausschusses. Allerdings spiegelt die Struktur häufig den Reifegrad der Probleme einer Bank wider. Ein interessantes Ergebnis des Berichts ist, dass Banken, die im „Reifespektrum“ weiter fortgeschritten sind, auf spezielle Ausschüsse verzichtet haben und Nachhaltigkeit als Teil der allgemeinen Strategie und Risikobereitschaft diskutieren.

Eine weitere wichtige Schlussfolgerung betrifft die Rolle des Managements bei der Sicherstellung, dass alle Geschäftsfunktionen ihre Fähigkeiten zum Verständnis von Nachhaltigkeit stärken. Dies ist ein Thema, das alle Geschäftsbereiche einer Bank betrifft, egal ob es sich um eine Geschäfts-, Privatkunden- oder Privatbank handelt, sowie die Risiko-, Finanz- und Innenrevisionsfunktionen. Aus diesem Grund haben die meisten globalen Banken Ausschüsse mit Mitgliedern des leitenden Managements eingerichtet, die diese übergreifende Arbeit beaufsichtigen. Die Seniorität der Mitglieder dieses Ausschusses ist entscheidend. In 50 % der Banken stehen die Vorstandsvorsitzenden selbst an der Spitze dieses hochrangigen Koordinierungsausschusses.

Die meisten Banken haben auch Nachhaltigkeitsparameter in ihren Vergütungsansatz für Führungskräfte aufgenommen. Der Bericht stellt fest, dass bei den leistungsstärksten Banken Nachhaltigkeitsaspekte neben anderen Faktoren bei der Festlegung der variablen Vergütung ein relativ großes „Gewicht“ haben.

Wir hoffen, dass Sie diese Studie aufschlussreich finden und dass die Ergebnisse aus der Sicht aller Interessenvertreter hilfreich sind. Klicken Sie hier , um den vollständigen Bericht zu erhalten.

ÜBER MORROW SODALI

Morrow Sodali ist ein führender Anbieter von strategischer Beratung und Aktionärsdienstleistungen für Firmenkunden auf der ganzen Welt. Das Unternehmen bietet Unternehmensvorständen und Führungskräften strategische Beratung und Dienstleistungen in den Bereichen Corporate Governance, ESG, Kommunikation und Engagement von Aktionären und Anleiheninhabern, Kapitalmarktinformationen, Proxy Solicitation, Aktionärsaktivismus sowie Fusionen und Übernahmen.

Von den Hauptsitzen in New York (USA) und London (Vereinigtes Königreich) sowie Niederlassungen und Partnern in den wichtigsten Kapitalmärkten betreut Morrow Sodali über 1.000 Firmenkunden in mehr als 80 Ländern, darunter viele der größten multinationalen Unternehmen der Welt. Zu den Kunden gehören neben börsennotierten und privaten Unternehmen auch Finanzinstitute, Investmentfonds, ETFs, Börsen und Mitgliedsverbände.

Weitere Informationen finden Sie unter morrowsodali.com .

ÜBER NESTOR ADVISORS

Nestor Advisors ist die spezialisierte Tochtergesellschaft von Morrow Sodali für die Vorstands- und Unternehmensführungsberatung. Wir sind ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das sich auf Corporate Governance, Nachhaltigkeit und Organisationsgestaltung spezialisiert hat. Wir arbeiten mit Vorständen und Führungskräften von Finanzinstituten, Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen zusammen, um die Entscheidungsfindung, Organisationsstrukturen, Kontrollen und Anreize zu verbessern.

Die beiden Unternehmen, die vollständig in Morrow Sodali integriert sind, bieten dem globalen Kundenstamm des Unternehmens ein umfassendes Angebot an Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Corporate Governance, ESG, Nachhaltigkeit und Engagement von Interessenvertretern.

Unsere Dienstleistungen umfassen ein breites Spektrum, darunter ganzheitliche Bewertungen, die zu einer grundlegenden Neugestaltung des Governance-Systems eines Unternehmens führen, Vorstandsbewertungen, Gruppen-Governance, Vorstandsschulungen, Risikomanagement und die Entwicklung spezifischer Richtlinien und Kontrollen. Unabhängig vom Umfang sind unsere Dienstleistungen immer genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten.

Weitere Informationen finden Sie unter nestoradvisors.com .

