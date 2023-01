Sen. Robinhood Padilla's Co-Sponsorship Speech for Senate Bill No. 1604 under Committee Report No. 17

AN ACT ESTABLISHING AN ACADEMIC RECOVERY AND ACCESSIBLE LEARNING (ARAL) PROGRAM, APPROPRIATING FUNDS THEREFOR, AND FOR OTHER PURPOSES

January 23, 2023

Ginoong Taga-Pangulo, sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, nais ko pong ipahatid ang aking buong suporta at tiwala sa Senate Bill No. 1604, o ang "Aral Program Act".

Hindi po natin maikakaila na isa ang edukasyon sa mga sektor na lubhang pinadapa ng pandemya sa nakalipas na halos tatlong taon. Marami na ring mga pag-aaral ng mga eskperto patungkol sa hindi maiiwasang mga negatibong epekto ng naganap na lockdown at limitasyon sa pisikal na interaksyon sa ating mga mag-aaral. Kasama na rin po dito ang mental.

Kung kaya naman ang inyong lingkod ay nagagalak sa inisyatiba ng ating minamahal at hinahangaang kasamahan - ang atin pong Einstein ng Senado, Senador Win Gatchalian - sa kanya pong pagsisikap na magsulong ng mga makabuluhang panukala upang iangat ang antas ng edukasyon para sa ating mga kabataan lalo na po sa Karunungang Magbasa, Magsulat, at Pagbilang para sa Kindergarten, at sa mga aralin po ng mga Languages kasama ang Arabic, Matematika, at Siyensya para naman sa Grades 1-10.

Bilang isang magulang at isang Muslim, batid po ng inyong lingkod ang napakalaking tulong na maihahatid ng pagkakaroon ng sistematikong tutorial sessions para sa ating mga mag-aaral na hindi nagkaroon ng pagkakataong makapag-enroll noong 2020-2021 at mga estudyanteng nahuhuli sa lebel ng kahusayan sa ating mga pamantayang pang-edukasyon.

Naniniwala po ang inyong lingkod na ang edukasyon ay karapatan at hindi pribilehiyo. Sa pamamagitan po ng panukalang ito, binibigyan natin ang bawat kabataan na matamasa ang kanilang karapatan, maabot ang kanilang buong potensyal, at maging bahagi ng pag-unlad ng ating lipunan.

Muli po, ipinahahayag ko po sa lupon na ito ang aking nag-uumapaw na suporta sa Senate Bill No. 1604 sa ilalim ng Committee Report No. 17.

Maraming maraming salamat po, mabuhay po Ginoong Tagapangulo.

*****

Video: https://www.youtube.com/watch?v=6t9xB1wmk0w