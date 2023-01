Para um Produtor Líder em Berries, Antares Vision Group Digitalizou Bilhões de Produtos para Conexões com o Consumidor

Para um Líder Produtor de Frutas Vermelhas, Antares Vision Group Digitalizou Bilhões de Produtos para a Supervisão da Cadeia de Suprimentos e Conexões Diretas com o Consumidor

A solução do Grupo serializa pacotes no trajeto, permitindo o uso de dados em nível unitário para ajudar a garantir a satisfação dos clientes.

TRAVAGLIATO (BRESCIA), ITÁLIA, January 23, 2023 / EINPresswire.com / -- Antares Vision Group (EXM, AV:IM), uma multinacional italiana e fornecedora líder de sistemas de rastreamento e controle de qualidade que garante a transparência de produtos e cadeias de suprimentos por meio do gerenciamento integrado de dados, pilotou com sucesso uma solução de Transparência da Cadeia de Suprimentos para uma proeminente empresa de frutas vermelhas. O projeto envolve a digitalização de mais de 1,5 bilhão de produtos, capacitando o produtor a proteger, apoiar e se comunicar com seus clientes.Alimentado pela tecnologia da rfxcel , que faz parte do Antares Vision Group, o pacote de soluções de Transparência da Cadeia de Suprimentos permite que os dados relativos às frutas colhidas sejam coletados e integrados em uma plataforma que controla totalmente a segurança e a qualidade do produto.Usando as tecnologias avançadas de serialização e rastreabilidade móvel do Antares Vision Group, o produtor escaneia cada caixa individual para associar ao tipo de fruto, à fazenda e às condições de cultivo, dando a cada embalagem uma identidade digital exclusiva com informações detalhadas do produto. Os consumidores podem escanear um QR Code na embalagem para fazer uma pesquisa, dando ao produtor informações valiosas sobre as impressões de seus clientes sobre as frutos específicos cultivadas em locais específicos. Isso permite que a empresa se concentre nos tipos de frutas que os consumidores mais gostam e garanta que a qualidade do produto seja mantida em altos padrões desde o campo até o usuário final.Glenn Abood, CEO da rfxcel, disse que o projeto mostra o impacto e escalabilidade da tecnologia. “Estamos realmente expandindo os limites com este projeto”, disse ele. “A nossa coordenação com o produtor de frutas vermelhas tem sido muito gratificante; juntos, projetamos um sistema que gerencia de forma confiável bilhões de produtos na primeira e na última milha da cadeia de suprimentos. Ele executa essas tarefas dia após dia, com tempos de varredura de subsegundos e precisão exata.”Abood acrescentou que o Antares Vision Group e o produtor discutiram outras aplicações para a serialização em larga escala de produtos, como o uso de dados digitalizados em nível de unidade para atividades de engajamento do consumidor e estratégias de diminuição de riscos.Abood continuou: “Nossas tecnologias de serialização estão abrindo caminhos totalmente novos para o valor e os benefícios da marca, conectando segurança, qualidade, eficiência e confiança. Os donos de marca têm informações acionáveis e granulares sobre as preferências do consumidor, abrindo novos canais de diálogo e interações altamente direcionadas com o cliente. O gerenciamento de recall é outro benefício: não é necessário fazer recall de todos os pacotes, apenas de uma única embalagem. Essas vantagens estão disponíveis apenas com produtos serializados, que abrem oportunidades com o poder dos dados em nível de unidade.”SOBRE ANTARES VISION GROUPAntares Vision Group é um parceiro tecnológico de destaque em digitalização e inovação para empresas e instituições, garantindo a segurança de produtos e pessoas, a competitividade dos negócios e a proteção do meio ambiente. O Grupo fornece um ecossistema único e abrangente de tecnologias para garantir a qualidade do produto (sistemas de inspeção e equipamentos) e a rastreabilidade do produto de ponta a ponta (da matéria-prima à produção, da distribuição ao consumidor) por meio de gerenciamento integrado de dados, aplicando inteligência artificial e tecnologia blockchain. Antares Vision Group é ativo em ciências biológicas (dispositivos farmacêuticos, biomédicos e hospitais) e Bens de Consumo Rápido (FMCG), incluindo alimentos, bebidas, cosméticos e recipientes de vidro e metal.Como líder mundial em soluções de rastreamento e rastreamento para produtos farmacêuticos, o Grupo fornece soluções aos principais fabricantes globais (mais de 50% das 20 maiores multinacionais) e a várias autoridades governamentais, monitorando suas cadeias de suprimentos e validando a autenticidade do produto. Listado desde abril de 2019 na Bolsa de Valores italiana no segmento Alternative Investment Market (AIM) e desde 14 de maio de 2021 no segmento STAR do Mercato Telematico Azionario (MTA), o Antares Vision Group registrou um faturamento de € 179 milhões em 2021, operações em 60 países, emprega mais de 1.000 pessoas e possui uma rede consolidada de mais de 40 parceiros internacionais. Para saber mais, visite www.antaresvision.com