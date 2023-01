Fujifilm Europe soutient la Journée mondiale contre le cancer

/EIN News/ -- RATINGEN, Allemagne, 23 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fujifilm Europe a annoncé son partenariat avec la Journée mondiale contre le cancer, une initiative menée par l'Union Internationale de Lutte Contre le Cancer (UICC), la plus grande et la plus ancienne organisation de lutte dans le monde. La mission de cette dernière est de piloter les initiatives de rassemblement, de renforcement des compétences et de sensibilisation qui unissent la communauté de lutte contre le cancer afin d’en réduire son impact mondial, de promouvoir une plus grande équité et d'intégrer cette lutte dans l'agenda mondial de la santé et du développement.



Cette journée, qui a lieu chaque année le 4 février, vise à sensibiliser et à améliorer la connaissance sur le cancer, ainsi qu'à encourager les gouvernements à prendre des mesures contre celui-ci.

Cette année, le thème de cet évènement est " réduire le déficit de soins ". L'accent est mis sur le manque d'accessibilité aux services sanitaires auquel sont confrontées de nombreuses personnes à travers le monde. La moitié de la population mondiale n'a pas accès à l'ensemble des soins essentiels et lorsqu’il s’agit d’un cancer beaucoup se voient refuser une prise en charge de base, alors même que nous connaissons des progrès impressionnants en matière de prévention, de diagnostic et de traitement du cancer.

Fujifilm s'engage à atteindre une couverture médicale universelle, en veillant à ce que chacun puisse accéder aux services médicaux essentiels. Cet objectif s'étend aux régions dont les infrastructures médicales sont les moins développées, comme aux pays avancés. À cette fin, les dispositifs médicaux de Fujifilm accompagnent depuis longtemps les professionnels de santé dans l'établissement de diagnostics rapides et précis. L'entreprise ne cesse de développer de nouveaux systèmes, de moderniser ses technologies et d'exploiter des algorithmes d'IA avancés pour rendre le dépistage plus accessible dans le monde entier.

Ces solutions concernent également la prévention, le dépistage, le diagnostic du cancer et permettent de l’identifier à un stade précoce. Toshihisa Iida, Président et Directeur général de FUJIFILM Europe GmbH, a commenté : "Nous sommes extrêmement fiers d'être partenaire de la Journée mondiale contre le cancer et de manifester notre volonté de faire progresser la lutte contre le cancer. Nous pensons que l'accès aux soins médicaux devrait être égal pour tous et que cela sera possible uniquement en éliminant les barrières géographiques et économiques qui empêchent les dernières innovations de bénéficier à de nombreux patients. Bien qu'il s'agisse d'une tâche difficile, nous progressons et continuerons de soutenir des initiatives comme celle-ci pour œuvrer à notre vision d'un monde plus sain."

Dr Cary Adams, Directeur général de l'Union Internationale Contre le Cancer.

"En tant qu'individus, en tant que communautés, nous pouvons et devons nous rassembler et faire tomber les barrières. Nous avons beaucoup progressé au cours de la dernière décennie en matière de soins et de lutte contre le cancer dans le monde, mais ne pas remédier aux inégalités dans la société ralentit nos progrès. Combler le déficit de soins est une question d'équité, de dignité et de droits fondamentaux pour permettre à chacun de vivre plus longtemps et en meilleure santé."

À propos de FUJIFILM Europe GmbH

Fujifilm possède plus de 50 sociétés et succursales en Europe et emploie environ 6000 personnes dans les domaines de la recherche et du développement, de la fabrication, des ventes et des services. FUJIFILM Europe GmbH à Ratingen en Allemagne fait office de siège stratégique pour la région. Dans toute l'Europe, les entités Fujifilm sont au service de diverses industries, notamment la biotechnologie, la biopharmacie, les matériaux électroniques, les produits industriels, les produits pharmaceutiques, les systèmes graphiques, les dispositifs optiques, le stockage de données et la photographie. Au cours des 20 dernières années, l'entreprise s'est concentrée de manière plus intensive sur les soins de santé - du diagnostic à la prévention et au traitement. Aujourd'hui, Fujifilm en Europe fournit un éventail complet de soins aux patients, ainsi que des activités de recherche, de développement et de CDMO fabrication dans le domaine des thérapies avancées et géniques, des vaccins et fournit des milieux de culture cellulaire et des solutions de médecine régénérative.

À propos de la Journée mondiale contre le cancer

La Journée mondiale contre le cancer, qui a lieu le 4 février, est une initiative mondiale fédératrice lancée par l'Union Internationale Contre le Cancer (UICC) pour sensibiliser et améliorer les connaissances sur la maladie, tout en appelant les gouvernements et les particuliers du monde entier à agir.

