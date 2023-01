STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE LATEST SC RULING FAVORING DISMISSED LAZADA RIDERS

Tagumpay at inspirasyon para sa lahat ng delivery riders ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang empleyado ng Lazada ang limang delivery rider nito. Because of this decision, it is clear that our courts place a great value on the promotion of social justice and the defense of the rights of workers.

Sa wakas ay mabibigyan ng matibay na batayan at patunay na ang mga delivery riders at mga nasa gig economy ay mga empleyado at hindi lamang independent contractor. Nagbubunga ang pagsisikap nating ipaglaban ang ating karapatan at seguridad sa trabaho. Our efforts are never wasted.

Umaasa ako na mapapabilis na maisabatas ang aking panukalang "Protektadong Online Workers, Entrepreneurs, Riders at Raketera (POWERR) Act" kaakibat ang mga mahahalagang desisyon ng Korte Suprema na syang magbibigay ng gabay para sa kasiguraduhan sa trabaho, pagkakaroon ng mga benepisyo tulad ng SSS, PAGIBIG, maternity leave, insurance at iba pang natatamasa ng isang empleyado, transparency sa mga online platforms at mga kontrata.

This is just the first of many future victories for the gig economy workers. Positibo rin akong mas lalakas pa ang pwersa ng ating mga kasamang delivery riders at gaya ng limang nagtagumpay sa kanilang laban, ay makakamit nila ang mga benepisyong nararapat sa kanila.